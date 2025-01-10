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Мусорный коллапс и разложение армии. Что происходит в Днепре

Мусорный коллапс и разложение армии. Что происходит в Днепре - 10.01.2025 Украина.ру

Мусорный коллапс и разложение армии. Что происходит в Днепре

Новогодние праздники всегда сопряжены с потреблением большого количества продуктов, часть из которых портится и оказывается на свалке. И город Днепр (бывш. Днепропетровск) в этом году не выдержал этого испытания, погрузившись в мусорный коллапс.

2025-01-10T06:30

2025-01-10T06:30

2025-01-10T06:30

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Забиты не только мусорные баки во всех районах, но и десятки квадратных метров вокруг них. Январская оттепель, к тому же, способствовала быстрому разложению мусора, который сейчас буквально отравляет воздух города, который и до этого был перенасыщен выбросами промышленных предприятий. Крысы, бездомные коты и собаки разносят мусор по всему городу, а к некоторым городским свалкам жители боятся даже подступиться из-за их обилия."Невозможно дышать, особенно сейчас, когда теплая зима. Почему мы должны жить в таких условиях?", - жалуется пожилая женщина в эфире местного телеканала "Днепр-1".Основная причина мусорного коллапса – мобилизация, которая либо выгребла, либо заставила попрятаться работников коммунальных предприятий. Мусор вывозить некому. Даже ранее забронированных работников все равно мобилизуют, не обращая внимания на бумажку об отсрочке, которую те предъявляют. Еще в конце декабря мэр города Борис "Вешатель" Филатов эмоционально негодовал в соцсетях по поводу дефицита рабочих. "У меня скоро остановится весь городской транспорт и некому будет работать на водоканалах и в "Теплоэнерго", - сообщил Филатов. При этом он отметил, что почему-то забронировали от мобилизации работников некоторых онлайн-казино в городе.Перед Новым годом Филатов также жаловался, что центральная власть обворовала регионы. Отнятые у местного самоуправления средства просто бросили в общий бюджет, а на что они потом пошли – никто не знает. "Есть недопонимание между местным самоуправлением и центральными органами власти – начиная от искусственно создаваемых уголовных дел, и заканчивая тем, что у нас постоянно забирают деньги. Или нам вешают обязанности, которые финансово не обеспечены", – заявил мэр Днепра.Замдиректора "Днепрводоканала" Ростислав Левченко рассказывает, что списки забронированных работников они подают, но им их возвращают назад без утверждения, цепляясь к формальным мелочам, затягивая процедуру. И за этот период работников утягивает в преисподнюю ТЦК.В мэрии города сетуют, что все прошлогодние программы западных фондов по "гендерной инклюзивности" дали нулевой результат. Приезжали сотрудницы западных фондов, проводили мастер-классы, рассказывая, как привлекать женщин на мужские специальности. Но от этого женщин-водителей мусоровозов и слесарей-водопроводчиков больше не стало.Примечательно, что ухудшают экологическую обстановку и санкции, которые ввела Украина против российских компаний, в очередной раз выстрелив себе в ногу. В Днепре сейчас остро стоит проблема с утилизацией сотен тонн испортившихся с 2022 года пищевых продуктов брэнда "Ермолино". Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое занимается конфискацией российской собственности, на этой неделе обратилось к Днепропетровской комиссии по чрезвычайным ситуациям с требованием предотвратить экологическую катастрофу и утилизировать сотни тонн испорченной продукции, которая уже отравляет воздух вокруг.Местные СМИ и чиновники последнее время больше всего обсуждают катастрофическую ситуацию на фронте и его приближение к границам Днепропетровской области. Украинские эксперты считают оставшиеся метры. Само по себе пересечение российской армией этой границы станет серьезным психологическим ударом для чиновников и украинских военных, утверждают украинские эксперты. Пятый президент Петр Порошенко 7 января гневно требовал в Раде остановить продвижение россиян в Днепропетровскую область, а для этого якобы необходимо запретить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" и лишить мандатов некоторых депутатов.Однако обычные украинцы воспринимают информацию о продвижении ВС РФ в регионе с полным безразличием, жалуется заместитель командира 3-й штурмовой (3 ОШМБР) неонацист Максим Жорин. В своих публикациях он выражает возмущение тем фактом, что приближение россиян к границам области никак не подталкивает людей к каким-то действиям. Он считает, что мобилизовать украинское общество уже не удастся, так как люди вообще уже не верят в справедливость.Украинские части в регионе тем временем все больше разлагаются. В среду 8 января военнослужащая спецподразделения ВСУ "Волки да Винчи" Алина Михайлова потребовала от местных властей ввести запрет на продажу алкоголя, хотя бы в 50 километрах от фронта. "Алкоголизм и пьяный дебош с пострелушками и драками между военными – это не вымысел. И это никуда не денется, пока есть возможность бесконтрольно покупать спиртное. Тем более, за считанные километры от ЛБС. Властям же напоминаю: ваша бездеятельность в этом вопросе может стоить жизни, как военных, так и гражданских", - пишет Михайлова.Однако и в самом Днепре достаточно часто можно встретить нетрезвых военнослужащих, жалуются жители в соцсетях, подозревая, что большая часть из них – дезертиры (СОЧ-ники), которые стекаются в город подальше от приближающейся линии фронта.О том, как живет и чем занимается один из самых рдиозных неонацистов Укураингы - в статье Дмитрия Ковалевича Хочет перемирия, критикует "бусификацию" и бредит роботами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, днепропетровская область, днепр, александр михайлов, петр порошенко, вооруженные силы украины, украина