https://ukraina.ru/20241112/1058828590.html

Почему Джордж Сорос будет забанен. Впереди аудит Украины и как с этим связан украинский "генералопад"?

Почему Джордж Сорос будет забанен. Впереди аудит Украины и как с этим связан украинский "генералопад"? - 12.11.2024 Украина.ру

Почему Джордж Сорос будет забанен. Впереди аудит Украины и как с этим связан украинский "генералопад"?

После избрания Дональда Трампа президентом забурлило, заклокотало "украинское болото".

2024-11-12T12:38

2024-11-12T12:38

2024-11-12T12:38

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На Украине есть свой "дипстейт", который был тесно связан с Клинтонами - Соросами. И так же, как и в США, полностью оккупировал государство и общество.Что же будет теперь? Никаких загадок нет, "болото" будут осушать. Это главная цель Трампа в США. И конечно, украинское "болотце" тоже будет осушаться.А вот эффективно ли это будет?Пока что Дональд Трамп милостиво изрёк, что "не будет диктатором, за исключением первого дня".Но несколько заявлений его и его соратников дают представление о том, каким будет этот первый день.Джордж Сорос должен быть запрещенНебольшое заявление Дональда Трампа:"Джордж Сорос и связанные с ним организации должен быть запрещены (забанены) в Америке. Да или нет?"Спрашивает Трамп у своих подписчиков.То же самое пишет Илон Маск.Эти заявления - шок для украинского "истеблишмента", если так можно назвать это хуторское жлобьё.Пинок под зад Соросу означает конец целой огромной разветвлённой сети его влияния.А ведь вся сетка украинского "дипстейта", во главе с Ермаком, это соросовские. Все эти надстройки, дубликаты судов и прокуратуры на Украине, якобы антикоррупционные, все эти ВАКС, НАБУ, это они.Депутаты - тоже они.У Сороса есть своя фракция в Раде.Половину депутатов Рады так и зовут "соросята".У Сороса есть своя сетка журналистов.Год назад были опубликованы данные, сколько Сорос платил высокопоставленным журналистам США и Европы за нужные ему публикации.Украинские обошлись, конечно, гораздо дешевле.Ставленник Сороса Томаш Фиала скупал на Украине земли, предприятия, банки. Недвижимость в городах. Поддерживал многочисленные НКО и другие организации.Например, Украинский католический университет во Львове. Да, это тоже "щупальце Сороса".Всяческие "Центры экономических стратегий", общественная организация "Люди будущего" (совместно со Славой Вакарчуком), проект "Новые лидеры" (совместно с Виктором Пинчуком). И десятки других организаций.Все так называемые "новые демократические институты" Украины - это сетка Сороса.Умеет всё-таки Трамп обозначить саму суть проблемы.Конечно, сразу эту сетку уничтожить не получится, сопротивление будет огромным. Но хорошо хотя бы, что об этом уже сказано вслух.К ужасу украинского политического "бомонда". Впрочем, там уже срочно готовят новую обувь. Пора переобуваться. И как хорошо известно, это не вызовет у украинских приверженцев демократических ценностей никаких проблем.Александр Сорос - КлинтонПочему речь не идёт о сыне Джорджа, Саше Соросе, который теперь управляет империей папы? Это ещё впереди.Буквально недавно, в этом году, Александр Сорос женился на Хуме Абедин, ближайшей помощнице Хиллари Клинтон.Хиллари называет Хуму "вторая дочь". Там своя интересная история. Именно скандал с предыдущим мужем Хумы Абедин, который увлекался порнографией, стоил Хиллари поста президента (в числе других факторов, естественно).Муж Хумы рассылал свои голые фото женщинам под ником "Опасный Карлос". И каким-то образом эти замечательные фотографии оказались смешаны с перепиской Хиллари и Хумы.Именно переписка Клинтон и Хумы стала причиной второго грандиозного скандала: она была незащищённой и хранилась на обычном диске.Но Хума Абедин осталась для Клинтон "второй дочерью". Хума говорила, что брала пример с Хиллари. Как та стойко вела себя во время скандала с Моникой Левински. Они стали даже ещё ближе.А теперь Соросы и Клинтоны, можно считать, породнились.Ну что ж, всё только начинается.А Саша Клинтон, извините, Сорос так любил ездить в Киев, крепко, по-мужски, обнимался с Ермаком. Наверняка обсуждал будущий "распил" Украины.Теперь, после избрания Трампа, он коротко пишет "я в шоке".И другой "неудачник недели", Майк Помпео, тоже любил фотографироваться в роскошных кабинетах украинской власти.Минус ПомпеоЗаявление Дональда Трампа:"Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа. Я хотел бы их поблагодарить за их службу нашей стране."Это якобы вежливое заявление означает политическую отставку и выход на пенсию для Майка Помпео.Отставка Помпео - это ещё одна "бомба" для украинской элиты.На Украине вовсю ходили слухи о том, что Помпео - ближайший соратник Трампа. Чуть ли не его правая рука, самый близкий ему человек.Всерьёз ожидали, что это будущий министр обороны при Трампе.Помпео пару месяцев назад опубликовал статью, расписал свой мирный план по Украине. Украинские блогеры рассуждали о том, что это план самого Трампа, не больше и не меньше.Майкл Помпео - главный американский лоббист клана Пинчук-Кучма. И главный лоббист Ермака-Зеленского в США.Помпео даже официально находится на довольствии у Пинчука. Входит в состав директоров компании Киевстар.Странным образом украинский политический бомонд не хотел замечать того, что Помпео нет рядом с Трампом ни на одном митинге. Что он не участвует в общих сьездах, не появляется на сцене.Никто не думал о том, что Помпео - предатель, что Трамп об этом не забыл.И Помпео просто напросто глуп, как о том говорят знающие люди. Как он вообще возглавлял ЦРУ и Госдеп? То есть мало того, что предатель, так это ещё и глупый предатель.Автор "Томоса" и жертва пранкаИ почти наверняка "минус Помпео" означает: минус политика ПЦУ, томоса, Константинопольского патриархата и захвата церкви на Украине.Вице-президент Вэнс неоднократно высказывался в защиту канонической церкви Украины.Уже то, что идеи Помпео о томосе и передаче храмов Украины Константинополю не находят поддержки у вице президента, должно было бы насторожить украинских политиков.Но все почему-то были уверены, что Помпео это ого-го!"Мощный старик".А пранк Вована и Лексуса с Помпео? Между прочим, такой пранк - это своеобразный маркер того, что политик скоро может уйти в отставку.Аудит УкраиныИ ещё один "гвоздь" (наверняка будут ещё и ещё), который был вбит в крышку Ермаку и Зеленскому, прозвучал от Дэвида Сакса, миллиардера, который близок к Илону Маску и всей цифровой компании, которая стоит за троном Трампа.Дэвид Сакс:"Аудит Украины".Всего лишь два слова. А сколько за ними смыслов!"Где наши деньги?" - спрашивает новая власть Америки.Впереди множество открытий, сенсаций и разоблачений.И внутри Украины, и за её пределами.Тот же Дэвид Сакс написал, как Украина скупает лидеров мнений:"Самая недооценённая история в Вашингтоне - это то, сколько коррумпированных украинских денег пытаются купить влияние. Речь не только о Хантере Байдене. Все ястребы войны были проплачены.""Да", - коротко добавил Илон Маск.Многие "ястребы войны" на Украине это поняли быстрее других.Может, потому, что знают истинное положение вещей?"Фронт у нас посыпался" и "Генералопад на Украине"Так заявил генерал Дмитрий Марченко:- Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался.Через буквально несколько дней тот же самый Марченко написал:- Увольнение со службы стало самым тяжёлым решением, которое я принимал в своей жизни.Фото генерала на больничной койке прилагается. Уволился якобы по состоянию здоровья.Увы! Вынужден покинуть вверенные ему войска.Многие написали о том, что генерал просто сбежал. Как и несколько других высокопоставленных украинских военных до него.Казалось бы, при чем тут слова "аудит Украины"?О том, что говорят украинские эксперты о происходящшем в стране - в статье Сергея Зуева "Терпеть эту власть осталось совсем немного. Украинские эксперты о недалёком будущем"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, джордж сорос, украина, дональд трамп, сша, майк помпео, рада, набу, цру, америка