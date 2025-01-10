Драбкин о том, что сделает Трамп, если у него не получится усадить Россию и Украину за стол переговоров
Трамп - шоумен
И Россия, и Украина хотят продолжать боевые действия. Единственный, кто хочет переговоров – это Трамп. Он объявлял, что хочет остановить войну. Но как только это не получится, он будет эскалировать конфликт. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, директор фонда "Я помню", специалист по битве за Ржев Артем Драбкин
Эксперт уверен, что в 2025 году закончится война на Украине. Но это произойдет не в результате переговоров. Точнее, возможно переговоры и будут, но не с нынешними игроками, добавил он.
"Но как только у него это не получится, он будет эскалировать конфликт так, чтобы и Россия, и Украина поняли, что вести войну становится слишком затратно, а потом сели бы за стол переговоров", — подчеркнул эксперт.
По мнению историка, эти игроки могут сделать так, что один из ключевых акторов украинского конфликта будет вынужден выйти из игры: или США, или киевский режим, или даже Россия.
"К сожалению, к нам тоже может прилететь такой черный лебедь. Все как-то забыли про мятеж [Евгения] Пригожина, а ведь мы тогда чудом не скатились в гражданскую войну. Мы все это увидим", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
О том, что ждёт Зеленского после инаугурации Трампа — в материале "Ростислав Ищенко: У Зеленского был выбор, но Украина сделала роковую ошибку, когда он еще выступал в КВН" на сайте Украина.ру.
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