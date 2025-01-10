Драбкин о том, что сделает Трамп, если у него не получится усадить Россию и Украину за стол переговоров - 10.01.2025 Украина.ру
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Драбкин о том, что сделает Трамп, если у него не получится усадить Россию и Украину за стол переговоров
Драбкин о том, что сделает Трамп, если у него не получится усадить Россию и Украину за стол переговоров - 10.01.2025 Украина.ру
Драбкин о том, что сделает Трамп, если у него не получится усадить Россию и Украину за стол переговоров
И Россия, и Украина хотят продолжать боевые действия. Единственный, кто хочет переговоров – это Трамп. Он объявлял, что хочет остановить войну. Но как только это не получится, он будет эскалировать конфликт. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, директор фонда "Я помню", специалист по битве за Ржев Артем Драбкин
2025-01-10T04:15
2025-01-10T04:15
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переговоры
сво
спецоперация
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Эксперт уверен, что в 2025 году закончится война на Украине. Но это произойдет не в результате переговоров. Точнее, возможно переговоры и будут, но не с нынешними игроками, добавил он.По мнению историка, обе стороны вооруженного конфликта сейчас хотят продолжать боевые действия. Единственный, кто хочет переговоров – это избранный президент США Дональд Трамп. Он объявлял, что хочет остановить войну, уточнил Драбкин.Как Трамп будет это делать – неизвестно. Но эти шаги могут привести к серьезному обострению ситуации в других частях мира, когда в конфликт могут вмешаться крупные игроки вроде Израиля/Ирана или Китая/Тайваня, указал он.По мнению историка, эти игроки могут сделать так, что один из ключевых акторов украинского конфликта будет вынужден выйти из игры: или США, или киевский режим, или даже Россия."К сожалению, к нам тоже может прилететь такой черный лебедь. Все как-то забыли про мятеж [Евгения] Пригожина, а ведь мы тогда чудом не скатились в гражданскую войну. Мы все это увидим", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.О том, что ждёт Зеленского после инаугурации Трампа — в материале "Ростислав Ищенко: У Зеленского был выбор, но Украина сделала роковую ошибку, когда он еще выступал в КВН" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сво, спецоперация, израиль, китай, тайвань, иран, пригожин, детали
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, Спецоперация, Израиль, Китай, Тайвань, Иран, Пригожин, детали

Драбкин о том, что сделает Трамп, если у него не получится усадить Россию и Украину за стол переговоров

04:15 10.01.2025
 
Трамп - шоумен
Трамп - шоумен
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И Россия, и Украина хотят продолжать боевые действия. Единственный, кто хочет переговоров – это Трамп. Он объявлял, что хочет остановить войну. Но как только это не получится, он будет эскалировать конфликт. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, директор фонда "Я помню", специалист по битве за Ржев Артем Драбкин
Эксперт уверен, что в 2025 году закончится война на Украине. Но это произойдет не в результате переговоров. Точнее, возможно переговоры и будут, но не с нынешними игроками, добавил он.
По мнению историка, обе стороны вооруженного конфликта сейчас хотят продолжать боевые действия. Единственный, кто хочет переговоров – это избранный президент США Дональд Трамп. Он объявлял, что хочет остановить войну, уточнил Драбкин.
"Но как только у него это не получится, он будет эскалировать конфликт так, чтобы и Россия, и Украина поняли, что вести войну становится слишком затратно, а потом сели бы за стол переговоров", — подчеркнул эксперт.
Как Трамп будет это делать – неизвестно. Но эти шаги могут привести к серьезному обострению ситуации в других частях мира, когда в конфликт могут вмешаться крупные игроки вроде Израиля/Ирана или Китая/Тайваня, указал он.
По мнению историка, эти игроки могут сделать так, что один из ключевых акторов украинского конфликта будет вынужден выйти из игры: или США, или киевский режим, или даже Россия.
"К сожалению, к нам тоже может прилететь такой черный лебедь. Все как-то забыли про мятеж [Евгения] Пригожина, а ведь мы тогда чудом не скатились в гражданскую войну. Мы все это увидим", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
О том, что ждёт Зеленского после инаугурации Трампа — в материале "Ростислав Ищенко: У Зеленского был выбор, но Украина сделала роковую ошибку, когда он еще выступал в КВН" на сайте Украина.ру.
Ярослав Нилов интервью - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Вчера, 16:28
Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя МолдавииСитуация вокруг Приднестровья будет накаляться всеми возможными способами: и экономическими, и информационными, и иными провокационными действиями. Официальные власти Кишинева во что бы то ни стало хотят отстоять свои геополитические интересы.
 
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