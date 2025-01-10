https://ukraina.ru/20250110/1060167595.html

Драбкин о том, что сделает Трамп, если у него не получится усадить Россию и Украину за стол переговоров

Драбкин о том, что сделает Трамп, если у него не получится усадить Россию и Украину за стол переговоров - 10.01.2025 Украина.ру

Драбкин о том, что сделает Трамп, если у него не получится усадить Россию и Украину за стол переговоров

И Россия, и Украина хотят продолжать боевые действия. Единственный, кто хочет переговоров – это Трамп. Он объявлял, что хочет остановить войну. Но как только это не получится, он будет эскалировать конфликт. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, директор фонда "Я помню", специалист по битве за Ржев Артем Драбкин

2025-01-10T04:15

2025-01-10T04:15

2025-01-10T04:15

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Эксперт уверен, что в 2025 году закончится война на Украине. Но это произойдет не в результате переговоров. Точнее, возможно переговоры и будут, но не с нынешними игроками, добавил он.По мнению историка, обе стороны вооруженного конфликта сейчас хотят продолжать боевые действия. Единственный, кто хочет переговоров – это избранный президент США Дональд Трамп. Он объявлял, что хочет остановить войну, уточнил Драбкин.Как Трамп будет это делать – неизвестно. Но эти шаги могут привести к серьезному обострению ситуации в других частях мира, когда в конфликт могут вмешаться крупные игроки вроде Израиля/Ирана или Китая/Тайваня, указал он.По мнению историка, эти игроки могут сделать так, что один из ключевых акторов украинского конфликта будет вынужден выйти из игры: или США, или киевский режим, или даже Россия."К сожалению, к нам тоже может прилететь такой черный лебедь. Все как-то забыли про мятеж [Евгения] Пригожина, а ведь мы тогда чудом не скатились в гражданскую войну. Мы все это увидим", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.О том, что ждёт Зеленского после инаугурации Трампа — в материале "Ростислав Ищенко: У Зеленского был выбор, но Украина сделала роковую ошибку, когда он еще выступал в КВН" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060162651.html

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сво, спецоперация, израиль, китай, тайвань, иран, пригожин, детали