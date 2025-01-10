От Торецка до Угледара: политолог раскрыл, как армия России проводит стратегическую операцию в Донбассе
Со времен ВОВ российские военные не разучились проводить общевойсковые операции. Это очевидный факт. Просто противник не хочет это признавать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков
С осени 2022 года серьезные аналитики говорили о том, что якобы "российские военные потеряли навык проводить общевойсковые операции", рассказал эксперт.
Что такое операция "Багратион"? Это стратегическая наступательная операция Красной Армии силами нескольких фронтов с единым замыслом под единым командованием. Так вот нечто подобное российская армия сейчас проводит с зимы 2024 года, отметил политолог.
"Из всей линии фронта мы выделили конкретный участок: от Торецка [Дзержинска] до Покровска [Красноармейска] на севере и от Угледара до Великой Новоселки на юге (между ними Селидово и Курахово). Проследим, что происходило на этом отдельном театре после освобождения Авдеевки", — сказал Казаков.
Там, где это выгодно, российские военные делают свое продвижение интенсивным. ВСУ с трудом концентрируют резервы, чтобы затормозить его, а мы останавливаемся, добавил эксперт.
Потом ВС РФ начинают интенсивное продвижение в другом месте, ВСУ все бросают и бегут туда. То есть противник напрасно тратит время, деньги, людей и технику, подчеркнул он.
"И если посмотреть это в динамике от освобождения Авдеевки до сегодняшнего дня, вы увидите единый замысел этой операции на всем этом ограниченном театре. И операция эта ведется силами трех объединенных группировок войск: "Центр", "Восток" и "Юг", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
О том, станет ли Залужный главной фигурой на Украине в предвыборный период — в материале "Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант" на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:45Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия после Курахово продолжит истощать ВСУ тактическим оппортунизмом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами