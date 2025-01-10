От Торецка до Угледара: политолог раскрыл, как армия России проводит стратегическую операцию в Донбассе - 10.01.2025 Украина.ру
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От Торецка до Угледара: политолог раскрыл, как армия России проводит стратегическую операцию в Донбассе
От Торецка до Угледара: политолог раскрыл, как армия России проводит стратегическую операцию в Донбассе - 10.01.2025 Украина.ру
От Торецка до Угледара: политолог раскрыл, как армия России проводит стратегическую операцию в Донбассе
Со времен ВОВ российские военные не разучились проводить общевойсковые операции. Это очевидный факт. Просто противник не хочет это признавать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков
2025-01-10T04:00
2025-01-10T04:00
новости
россия
угледар
донбасс
александр казаков
вс рф
операция
наступление
сво
детали
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С осени 2022 года серьезные аналитики говорили о том, что якобы "российские военные потеряли навык проводить общевойсковые операции", рассказал эксперт. Что такое операция "Багратион"? Это стратегическая наступательная операция Красной Армии силами нескольких фронтов с единым замыслом под единым командованием. Так вот нечто подобное российская армия сейчас проводит с зимы 2024 года, отметил политолог.Там, где это выгодно, российские военные делают свое продвижение интенсивным. ВСУ с трудом концентрируют резервы, чтобы затормозить его, а мы останавливаемся, добавил эксперт.Потом ВС РФ начинают интенсивное продвижение в другом месте, ВСУ все бросают и бегут туда. То есть противник напрасно тратит время, деньги, людей и технику, подчеркнул он."И если посмотреть это в динамике от освобождения Авдеевки до сегодняшнего дня, вы увидите единый замысел этой операции на всем этом ограниченном театре. И операция эта ведется силами трех объединенных группировок войск: "Центр", "Восток" и "Юг", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.О том, станет ли Залужный главной фигурой на Украине в предвыборный период — в материале "Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250109/1060165842.html
россия
угледар
донбасс
дзержинск (торецк)
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Новости
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новости, россия, угледар, донбасс, александр казаков, вс рф, операция, наступление, сво, детали, дзержинск (торецк), авдеевка, центр, восток, спецоперация
Новости, Россия, Угледар, Донбасс, Александр Казаков, ВС РФ, операция, наступление, СВО, детали, Дзержинск (Торецк), Авдеевка, центр, Восток, Спецоперация

От Торецка до Угледара: политолог раскрыл, как армия России проводит стратегическую операцию в Донбассе

04:00 10.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Со времен ВОВ российские военные не разучились проводить общевойсковые операции. Это очевидный факт. Просто противник не хочет это признавать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков
С осени 2022 года серьезные аналитики говорили о том, что якобы "российские военные потеряли навык проводить общевойсковые операции", рассказал эксперт.
Что такое операция "Багратион"? Это стратегическая наступательная операция Красной Армии силами нескольких фронтов с единым замыслом под единым командованием. Так вот нечто подобное российская армия сейчас проводит с зимы 2024 года, отметил политолог.

"Из всей линии фронта мы выделили конкретный участок: от Торецка [Дзержинска] до Покровска [Красноармейска] на севере и от Угледара до Великой Новоселки на юге (между ними Селидово и Курахово). Проследим, что происходило на этом отдельном театре после освобождения Авдеевки", — сказал Казаков.

Там, где это выгодно, российские военные делают свое продвижение интенсивным. ВСУ с трудом концентрируют резервы, чтобы затормозить его, а мы останавливаемся, добавил эксперт.
Потом ВС РФ начинают интенсивное продвижение в другом месте, ВСУ все бросают и бегут туда. То есть противник напрасно тратит время, деньги, людей и технику, подчеркнул он.
"И если посмотреть это в динамике от освобождения Авдеевки до сегодняшнего дня, вы увидите единый замысел этой операции на всем этом ограниченном театре. И операция эта ведется силами трех объединенных группировок войск: "Центр", "Восток" и "Юг", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
О том, станет ли Залужный главной фигурой на Украине в предвыборный период — в материале "Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант" на сайте Украина.ру.
Сергей Полетаев (СВО) - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Вчера, 17:45
Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия после Курахово продолжит истощать ВСУ тактическим оппортунизмом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиРоссияУгледарДонбассАлександр КазаковВС РФоперациянаступлениеСВОдеталиДзержинск (Торецк)АвдеевкацентрВостокСпецоперация
 
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