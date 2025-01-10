https://ukraina.ru/20250110/1060172538.html

От Торецка до Угледара: политолог раскрыл, как армия России проводит стратегическую операцию в Донбассе

От Торецка до Угледара: политолог раскрыл, как армия России проводит стратегическую операцию в Донбассе - 10.01.2025 Украина.ру

От Торецка до Угледара: политолог раскрыл, как армия России проводит стратегическую операцию в Донбассе

Со времен ВОВ российские военные не разучились проводить общевойсковые операции. Это очевидный факт. Просто противник не хочет это признавать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков

2025-01-10T04:00

2025-01-10T04:00

2025-01-10T04:00

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С осени 2022 года серьезные аналитики говорили о том, что якобы "российские военные потеряли навык проводить общевойсковые операции", рассказал эксперт. Что такое операция "Багратион"? Это стратегическая наступательная операция Красной Армии силами нескольких фронтов с единым замыслом под единым командованием. Так вот нечто подобное российская армия сейчас проводит с зимы 2024 года, отметил политолог.Там, где это выгодно, российские военные делают свое продвижение интенсивным. ВСУ с трудом концентрируют резервы, чтобы затормозить его, а мы останавливаемся, добавил эксперт.Потом ВС РФ начинают интенсивное продвижение в другом месте, ВСУ все бросают и бегут туда. То есть противник напрасно тратит время, деньги, людей и технику, подчеркнул он."И если посмотреть это в динамике от освобождения Авдеевки до сегодняшнего дня, вы увидите единый замысел этой операции на всем этом ограниченном театре. И операция эта ведется силами трех объединенных группировок войск: "Центр", "Восток" и "Юг", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.О том, станет ли Залужный главной фигурой на Украине в предвыборный период — в материале "Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060165842.html

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новости, россия, угледар, донбасс, александр казаков, вс рф, операция, наступление, сво, детали, дзержинск (торецк), авдеевка, центр, восток, спецоперация