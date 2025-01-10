Казаков рассказал, почему и какими жуткими способами солдаты ВСУ избегают попасть в плен
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
Боевой дух у российской армии сейчас на порядок выше, чем у украинской. Хотя противник по-прежнему упорно сопротивляется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков
Со времен Великой Отечественной войны российские военные не разучились проводить общевойсковые операции. Это очевидный факт. Просто противник не хочет это признавать, а мы об этом почему-то стесняемся говорить, отметил политолог.
Боевой дух у российской армии сейчас на порядок выше, чем у украинской. Хотя противник по-прежнему упорно сопротивляется, добавил эксперт.
"Недавно было опубликовано видео, как наш дрон сбросил снаряд на двух всушников. Один погиб, второй был цел. Выживший всушник мог поднять руки и пойти за нашим БПЛА, чтобы сдаться в плен (сейчас беспилотники показывают им дорогу и проводят через минные поля). Вместо этого он выстрелил себе в голову", — рассказал Казаков.
Какое самое простое объяснение этого поступка? Возможно, это убежденный бандеровец, который совершил кучу военных преступлений и не сможет их скрыть (он хорошо знает, какие сроки в России получают откровенные нацисты), отметил он.
Также есть второе объяснение. Это обычный мобилизованный украинец, у которого семья в заложниках. Если он сдастся в плен, на следующий день два его сына поедут воевать вместо него. А если он погибнет, семью не тронут, констатировал политолог.
"К тому же, на фронте уже было много случаев, когда вражеский снайпер вместо того, чтобы убить нашего военнослужащего, убивает пленного. Все это – упорство от отчаяния", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
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