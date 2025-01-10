https://ukraina.ru/20250110/1060172752.html

Казаков рассказал, почему и какими жуткими способами солдаты ВСУ избегают попасть в плен

Казаков рассказал, почему и какими жуткими способами солдаты ВСУ избегают попасть в плен - 10.01.2025 Украина.ру

Казаков рассказал, почему и какими жуткими способами солдаты ВСУ избегают попасть в плен

Боевой дух у российской армии сейчас на порядок выше, чем у украинской. Хотя противник по-прежнему упорно сопротивляется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков

2025-01-10T05:00

2025-01-10T05:00

2025-01-10T05:00

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Со времен Великой Отечественной войны российские военные не разучились проводить общевойсковые операции. Это очевидный факт. Просто противник не хочет это признавать, а мы об этом почему-то стесняемся говорить, отметил политолог.Боевой дух у российской армии сейчас на порядок выше, чем у украинской. Хотя противник по-прежнему упорно сопротивляется, добавил эксперт.Какое самое простое объяснение этого поступка? Возможно, это убежденный бандеровец, который совершил кучу военных преступлений и не сможет их скрыть (он хорошо знает, какие сроки в России получают откровенные нацисты), отметил он.Также есть второе объяснение. Это обычный мобилизованный украинец, у которого семья в заложниках. Если он сдастся в плен, на следующий день два его сына поедут воевать вместо него. А если он погибнет, семью не тронут, констатировал политолог."К тому же, на фронте уже было много случаев, когда вражеский снайпер вместо того, чтобы убить нашего военнослужащего, убивает пленного. Все это – упорство от отчаяния", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060163417.html

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