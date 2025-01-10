Казаков рассказал, почему и какими жуткими способами солдаты ВСУ избегают попасть в плен - 10.01.2025 Украина.ру
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Казаков рассказал, почему и какими жуткими способами солдаты ВСУ избегают попасть в плен
Казаков рассказал, почему и какими жуткими способами солдаты ВСУ избегают попасть в плен - 10.01.2025 Украина.ру
Казаков рассказал, почему и какими жуткими способами солдаты ВСУ избегают попасть в плен
Боевой дух у российской армии сейчас на порядок выше, чем у украинской. Хотя противник по-прежнему упорно сопротивляется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков
2025-01-10T05:00
2025-01-10T05:00
новости
россия
донецкая народная республика
александр казаков
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
плен
пленные
сво
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Со времен Великой Отечественной войны российские военные не разучились проводить общевойсковые операции. Это очевидный факт. Просто противник не хочет это признавать, а мы об этом почему-то стесняемся говорить, отметил политолог.Боевой дух у российской армии сейчас на порядок выше, чем у украинской. Хотя противник по-прежнему упорно сопротивляется, добавил эксперт.Какое самое простое объяснение этого поступка? Возможно, это убежденный бандеровец, который совершил кучу военных преступлений и не сможет их скрыть (он хорошо знает, какие сроки в России получают откровенные нацисты), отметил он.Также есть второе объяснение. Это обычный мобилизованный украинец, у которого семья в заложниках. Если он сдастся в плен, на следующий день два его сына поедут воевать вместо него. А если он погибнет, семью не тронут, констатировал политолог."К тому же, на фронте уже было много случаев, когда вражеский снайпер вместо того, чтобы убить нашего военнослужащего, убивает пленного. Все это – упорство от отчаяния", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецкая народная республика, александр казаков, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, плен, пленные, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Казаков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, плен, Пленные, СВО, Спецоперация, детали

Казаков рассказал, почему и какими жуткими способами солдаты ВСУ избегают попасть в плен

05:00 10.01.2025
 
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
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Боевой дух у российской армии сейчас на порядок выше, чем у украинской. Хотя противник по-прежнему упорно сопротивляется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков
Со времен Великой Отечественной войны российские военные не разучились проводить общевойсковые операции. Это очевидный факт. Просто противник не хочет это признавать, а мы об этом почему-то стесняемся говорить, отметил политолог.
Боевой дух у российской армии сейчас на порядок выше, чем у украинской. Хотя противник по-прежнему упорно сопротивляется, добавил эксперт.

"Недавно было опубликовано видео, как наш дрон сбросил снаряд на двух всушников. Один погиб, второй был цел. Выживший всушник мог поднять руки и пойти за нашим БПЛА, чтобы сдаться в плен (сейчас беспилотники показывают им дорогу и проводят через минные поля). Вместо этого он выстрелил себе в голову", — рассказал Казаков.

Какое самое простое объяснение этого поступка? Возможно, это убежденный бандеровец, который совершил кучу военных преступлений и не сможет их скрыть (он хорошо знает, какие сроки в России получают откровенные нацисты), отметил он.
Также есть второе объяснение. Это обычный мобилизованный украинец, у которого семья в заложниках. Если он сдастся в плен, на следующий день два его сына поедут воевать вместо него. А если он погибнет, семью не тронут, констатировал политолог.
"К тому же, на фронте уже было много случаев, когда вражеский снайпер вместо того, чтобы убить нашего военнослужащего, убивает пленного. Все это – упорство от отчаяния", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Вчера, 16:30
После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?После того, как 6 января российское командование объявило о полном освобождении Курахово, города к западу от Донецка, из района которого в течение почти трех лет обстреливались западные окраины столицы ДНР, встал вопрос о том, в каком направлении дальше будет развиваться российское наступление.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр КазаковВооруженные силы УкраиныВСУмобилизацияпленПленныеСВОСпецоперациядетали
 
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