https://ukraina.ru/20250110/1060155343.html

Если ВС РФ возьмут Павлоград, в армию придет много добровольцев, которые захотят брать Киев — эксперт

Если ВС РФ возьмут Павлоград, в армию придет много добровольцев, которые захотят брать Киев — эксперт - 10.01.2025 Украина.ру

Если ВС РФ возьмут Павлоград, в армию придет много добровольцев, которые захотят брать Киев — эксперт

Если на фронте будут серьезные успехи и замаячит победа, мобилизация не понадобится. Многое будет зависеть от урегулирования украинского конфликта и от способностей НАТО снабжать Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов

2025-01-10T05:40

2025-01-10T05:40

2025-01-10T05:40

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армия

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Ждать ли в России мобилизацию в 2025 году — покажет время. Судя по претензиям избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию и Канаду, возможно, что канадцам понадобится мобилизация для защиты Онтарио и Торонто, иронично указал историк.Там никаких проблем с референдумом не будет вообще. При этом российский опыт может быть использован на североамериканском континенте, с долей юмора отметил эксперт. Если говорить о мобилизации серьезно, то многое будет зависеть от возможностей урегулировать украинский конфликт и от способностей НАТО снабжать Киев техникой и вооружениями (США будут от этого потихоньку отходить), констатировал Поликарпов."К тому же, мы не знаем, не ослабевает ли у нас поток добровольцев. Если на фронте будут серьезные успехи и победа замаячит на горизонте, мобилизация не понадобится. Грубо говоря, если мы возьмем Павлоград, в армию придут много добровольцев, которые захотят поучаствовать в освобождении Киева", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060056315.html

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новости, россия, сша, киев, дональд трамп, нато, мобилизация, доброволец, вс рф, армия, днепропетровская область, павлоград, сво, детали, спецоперация