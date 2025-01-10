Если ВС РФ возьмут Павлоград, в армию придет много добровольцев, которые захотят брать Киев — эксперт
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Если на фронте будут серьезные успехи и замаячит победа, мобилизация не понадобится. Многое будет зависеть от урегулирования украинского конфликта и от способностей НАТО снабжать Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
Ждать ли в России мобилизацию в 2025 году — покажет время. Судя по претензиям избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию и Канаду, возможно, что канадцам понадобится мобилизация для защиты Онтарио и Торонто, иронично указал историк.
"Мы же понимаем, что сначала с фронта придут морпехи, а потом они организуют референдум за присоединение Канады к США в качестве 51-го штата. Трамп же сказал, что многие канадцы этого хотят. Гренландию Трамп точно переварит", — подчеркнул Поликарпов.
Там никаких проблем с референдумом не будет вообще. При этом российский опыт может быть использован на североамериканском континенте, с долей юмора отметил эксперт.
"К тому же, мы не знаем, не ослабевает ли у нас поток добровольцев. Если на фронте будут серьезные успехи и победа замаячит на горизонте, мобилизация не понадобится. Грубо говоря, если мы возьмем Павлоград, в армию придут много добровольцев, которые захотят поучаствовать в освобождении Киева", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
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