Если ВС РФ возьмут Павлоград, в армию придет много добровольцев, которые захотят брать Киев — эксперт - 10.01.2025 Украина.ру
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Если ВС РФ возьмут Павлоград, в армию придет много добровольцев, которые захотят брать Киев — эксперт
Если ВС РФ возьмут Павлоград, в армию придет много добровольцев, которые захотят брать Киев — эксперт - 10.01.2025 Украина.ру
Если ВС РФ возьмут Павлоград, в армию придет много добровольцев, которые захотят брать Киев — эксперт
Если на фронте будут серьезные успехи и замаячит победа, мобилизация не понадобится. Многое будет зависеть от урегулирования украинского конфликта и от способностей НАТО снабжать Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
2025-01-10T05:40
2025-01-10T05:40
новости
россия
сша
киев
дональд трамп
нато
мобилизация
доброволец
вс рф
армия
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Ждать ли в России мобилизацию в 2025 году — покажет время. Судя по претензиям избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию и Канаду, возможно, что канадцам понадобится мобилизация для защиты Онтарио и Торонто, иронично указал историк.Там никаких проблем с референдумом не будет вообще. При этом российский опыт может быть использован на североамериканском континенте, с долей юмора отметил эксперт. Если говорить о мобилизации серьезно, то многое будет зависеть от возможностей урегулировать украинский конфликт и от способностей НАТО снабжать Киев техникой и вооружениями (США будут от этого потихоньку отходить), констатировал Поликарпов."К тому же, мы не знаем, не ослабевает ли у нас поток добровольцев. Если на фронте будут серьезные успехи и победа замаячит на горизонте, мобилизация не понадобится. Грубо говоря, если мы возьмем Павлоград, в армию придут много добровольцев, которые захотят поучаствовать в освобождении Киева", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250109/1060056315.html
россия
сша
киев
армия
днепропетровская область
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новости, россия, сша, киев, дональд трамп, нато, мобилизация, доброволец, вс рф, армия, днепропетровская область, павлоград, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, НАТО, мобилизация, доброволец, ВС РФ, Армия, Днепропетровская область, Павлоград, СВО, детали, Спецоперация

Если ВС РФ возьмут Павлоград, в армию придет много добровольцев, которые захотят брать Киев — эксперт

05:40 10.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Если на фронте будут серьезные успехи и замаячит победа, мобилизация не понадобится. Многое будет зависеть от урегулирования украинского конфликта и от способностей НАТО снабжать Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
Ждать ли в России мобилизацию в 2025 году — покажет время. Судя по претензиям избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию и Канаду, возможно, что канадцам понадобится мобилизация для защиты Онтарио и Торонто, иронично указал историк.
"Мы же понимаем, что сначала с фронта придут морпехи, а потом они организуют референдум за присоединение Канады к США в качестве 51-го штата. Трамп же сказал, что многие канадцы этого хотят. Гренландию Трамп точно переварит", — подчеркнул Поликарпов.
Там никаких проблем с референдумом не будет вообще. При этом российский опыт может быть использован на североамериканском континенте, с долей юмора отметил эксперт.
Если говорить о мобилизации серьезно, то многое будет зависеть от возможностей урегулировать украинский конфликт и от способностей НАТО снабжать Киев техникой и вооружениями (США будут от этого потихоньку отходить), констатировал Поликарпов.
"К тому же, мы не знаем, не ослабевает ли у нас поток добровольцев. Если на фронте будут серьезные успехи и победа замаячит на горизонте, мобилизация не понадобится. Грубо говоря, если мы возьмем Павлоград, в армию придут много добровольцев, которые захотят поучаствовать в освобождении Киева", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциямиЭкономические санкции, если вдруг додавливают Россию, как хотят американцы, до предела, вызывают не капитуляцию, они вызывают ядерный удар по Америке. И это то, что до США пытаются донести. У них нет варианта победы. Поэтому надо садиться и мириться на условии уступки ими своей позиции по нерушимости мировой гегемонии.
 
НовостиРоссияСШАКиевДональд ТрампНАТОмобилизациядоброволецВС РФАрмияДнепропетровская областьПавлоградСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Двуликий Вучич. Почему Сербия отказалась от военного сотрудничества с Россией
05:40Если ВС РФ возьмут Павлоград, в армию придет много добровольцев, которые захотят брать Киев — эксперт
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04:30"Никто не сказал, что пришел на СВО за деньгами": военный историк рассказал о мотивации добровольцев
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