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Что губительно для Украины а что для России. Эксперты о необходимости мира и о том, чего добивается Запад

Что губительно для Украины а что для России. Эксперты о необходимости мира и о том, чего добивается Запад - 10.01.2025 Украина.ру

Что губительно для Украины а что для России. Эксперты о необходимости мира и о том, чего добивается Запад

На Украине начинают догадываться, что западные хозяева страны держат курс на замену украинцев более удобными (для хозяев) гражданами. А в России давно говорят о накопившихся проблемах, без решения которых уже не обойтись.

2025-01-10T05:17

2025-01-10T05:17

2025-01-10T05:21

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Бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко считает условием для начала мирного процесса смену режима в Киеве. И это условие не только для мирного процесса, но и вообще для сохранения Украины."Чтобы Украина осталась, надо, чтобы не было сегодняшнего режима, который есть, и того политиканства, своры от Порошенко до Тимошенко, они все продажны Западу", - сказал он в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*.По словам эксперта, для того, чтобы переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начались, с Украины "нужно вывести все спецслужбы, всех легионеров", только тогда появится такая возможность.Телиженко отметил, что необходимо исключить также саботаж со стороны "глубинного государства". По его мнению, в Америке (среди сторонников Трампа) уже начинают понимать, что надо "Украину оставить в покое".Начинают что-то понимать и на Украине. Точнее, начинают высказывать это своё понимание. Так, известный харьковский иммунолог, главврач и основатель одной из частных клиник Андрей Волянский призвал к скорейшему завершению войны, к завершению массового ежедневного жертвоприношения."Огромное количество политиков, экспертов, блогеров и комментаторов непоколебимо уверены в необходимости продолжения Украиной боевых действий и навязывают эту непоколебимую уверенность зрителям или слушателям. Продолжать войну то ли до возврата всех наших территорий, то ли до капитуляции агрессора, но - продолжать. Иногда эта уверенность подкрепляется какими-то тезисами, чаще без аргументации, априори мы должны победить противника и отвоевать территории. Эта риторика, на мой взгляд, губительна для Украины", - заявил врач. Он добавил, что "спокойствие, с которым предлагается продолжать массовое ежедневное жертвоприношение ужасает".Волянский подчеркнул, что российский мобилизационный потенциал втрое превышает украинский. Да и мотивированность и эффективность призыва в Украине "остаются под вопросом", тогда как численность армии РФ только растет.Киев два года подряд продолжает терять территории, в последнее время "ежемесячные потери (составляют — Ред.) более 500 квадратных километров, продолжил Волянский. По его мнению, Украина истощена, проблемы усугубит прекращение транзита газа, "ВСУ катастрофически не хватает людей", а западные доноры хотят сокращать помощь Киеву."Проблемы у врага (для него это Россия — Ред.) тоже серьезны. Новая администрация США намерена остановить конфликт. Т.е. основания для начала переговоров есть. Украинцы в Украине и вне её уже подготовлены к неизбежным переговорам с агрессором. Ждем инаугурацию Трампа", - написал врач, слова которого приводит издание "Страна" в своем телеграм-канале, отмечая, что на Украине "о необходимости мира всё чаще говорят люди из внеполитической сферы".Да только кто их слушает? Кажется, режим Зеленского действительно настроен на то, чтобы добраться "до последнего украинца" - и убить его. Слишком "свободолюбивых" украинцев ведь можно и заменить. Кое-что для этого уже сейчас предпринимается, считает находящийся в бегах депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, анализируя недавно принятый украинским парламентом в первом чтении закон о множественном гражданстве. Там предусмотрена даже возможность обретения гражданства онлайн.Ранее глава комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко объяснил появление такой законодательной инициативы грядущим демографическим кризисом, поскольку миллионы украинцев остались за границей и никто не может знать, когда и сколько из них вернутся в страну. И вот — кем же их заменить?Да уже известно, кем, этого особенно и не скрывают. Как сказал в интервью украинскому изданию "Обозреватель" руководитель Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, после войны придётся мотивировать приезжать на Украину людей из других стран - "и это будут люди из тех стран, где ситуация хуже, чем у нас, возможно, из тех же арабских, африканских стран".Не будем, однако, забывать и о том, что на фоне текущего конфликта с Западом у России тоже есть свои серьёзные проблемы, о которых не все сегодня даже и задумываются. Например, по словам бывшего советника президента РФ, известного экономиста, академика РАН Сергея Глазьева, более половины прав собственности на промышленные предприятия России находится в офшорах, в подчинении англо-саксонской юрисдикции.Рекомендации МВФ и других спецучреждений, которые у нас теперь принято критиковать, эти рекомендации… по-прежнему обязательны к исполнению (смотрите ст.15, пункт 4 Конституции РФ).Например, Центральный банк (ЦБ) России строго выполняет указания МВФ, в результате страна, по сути, не имеет собственных денег - "ЦБ создает денег столько, сколько у нас валютных резервов", отмечает Глазьев.Ранее экономист не раз говорил ещё об одной важной проблеме, без решения которой трудно с оптимизмом смотреть в будущее и рассчитывать на то, что граждане страны смогут в полной мере реализовывать свой творческий потенциал."Несмотря на то, что вся наша культура, философия, идеология в качестве главного требования к государству выставляют принцип социальной справедливости, в реальности с точки зрения социального неравенства мы находимся в маргинально низком положении", - констатировал Глазьев, выступая на экономической секции Всемирного русского собора в ноябре 2023 года.Нельзя не согласиться с тем, что русская культура и русская философия действительно говорят о важности принципа социальной справедливости. А вот идеология... где она? Статья 13 Конституции России запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной или обязательной. Кто-то считает это совершенно правильным, а кто-то говорит, что в результате этого стратегию страны на практике долгие годы определяли международные спецучреждения — те же МВФ, ВОЗ, МОМ (это к вопросу о миграции)… Если это не проблемы в условиях разворачивающегося противостояния России с Западом, то что такое проблемы?Впрочем, по словам Глазьева, у России есть все ресурсы для того, чтобы обеспечить опережающее (выше среднемировых темпов) развитие экономики и человеческого потенциала с тем, чтобы укрепиться и выстоять. Но для этого нужно очень многое сделать — и экономист составил план, в котором подробно расписал, в каком состоянии находится страна и какие именно действия необходимы для того, чтобы это состояние улучшить.Правда, с планом Глазьева далеко не все согласны, некоторые даже называют этот план "экономической сказкой". Но тут, как представляется — с учётом сложившейся обстановки в мире - необходима широкая общественная дискуссия, в ходе которой предстоит выяснить, кто прав. А наши читатели могут сами сделать свои выводы, выслушав доводы экономиста.Разумеется, враги России не сидят без дела и строят свои планы, причём делают это давно, продуманно и системно. Как отмечает телеграм-канал "Блокнот Пропагандиста", эти планы врага ясны - нас просто хотят уничтожить. И ситуация такова: "За нашу страну некому заступиться кроме нас". Если мы хотим сохранить Россию и её многонациональный народ, то надо бороться за Победу.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Василия Стоякина "Мир через призму России: пять главных событий 2024 года"

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Сергей Зуев

россия, украина, запад, сергей глазьев, дональд трамп, петр порошенко, мвф, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив