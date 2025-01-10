https://ukraina.ru/20250110/1060173698.html

Русское и украинское Рождество, золото и беды Калифорнии. События культуры

Русское и украинское Рождество, золото и беды Калифорнии. События культуры - 10.01.2025 Украина.ру

Русское и украинское Рождество, золото и беды Калифорнии. События культуры

После Нового года, который масштабно отметили в Москве и других городах России, главное событие, дата, праздник января – православное Рождество.

2025-01-10T06:00

2025-01-10T06:00

2025-01-10T06:00

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Храмы, пряники, ярмарки, колоколаРождественской столицей России уже не первый год называют Шую – небольшой, но древний городок в Ивановской области – историческое поселение федерального значения.Туристов Шуя привлекает именно православными святынями – до Революции в небольшом и по размерам, и по населению городе насчитывалось больше 20-ти храмов разных эпох, по сей день действуют несколько довольно старых монастырей.Ещё в городе есть самая высокая православная колокольня в мире – стоящая отдельно от остальных построек – колокольня Воскресенского собора, высота которой составляет 106 метров. В самом соборе в своё время хранилась чудотворная Шуйско-Смоленская икона Божией Матери, поклониться которой приезжали российские императоры Петр I и Александр II.К зимним праздникам в городе открываются традиционные ярмарки с ситцевыми изделиями, имбирными пряниками и прочими символическими брендовыми сувенирами, но главное – фестиваль."Русское Рождество" – со спортивными состязаниями, хоровыми концертами, световыми шоу, ярмарочными гуляниями, мистерией колокольного звона и, конечно, праздничными Богослужениями проходит уже в шестой раз."Мы уже не первый год проводим этот праздник. Цель его – показать, какие были традиции празднования Рождества Христова в Российской империи. Праздник проходит в городе Шуя, нашем прекрасном малом городе. Малые города уникальны своим неспешным уютом, поэтому где как не в малых городах отмечать Рождество Христово", – сказал в комментарии СМИ губернатор Станислав Воскресенский.В этом году у фестиваля была и гуманитарная миссия – сбор помощи для военных и их семей, в частности благодаря концертам фонда "Своих не бросаем"."С самого начала Рождественских мероприятий, с 23 декабря, на железнодорожном вокзале в Иванове и на Центральной площади в Шуе работали пункты сбора гуманитарной помощи. Все самое нужное для наших бойцов: продукты с длительным сроком хранения, теплые вещи, товары первой необходимости, маскировочные сети, –привозили гости "Русского Рождества" из самых разных уголков ивановского и других регионов.В общей сложности собрали 1,5 тонны гуманитарной помощи. Как сообщили организаторы, ее направили в воинские части ивановского гарнизона", – сообщает пресс-служба городской администрации.Семьи участников военных действий получили отдельный подарок – сказочное, завораживающее детей путешествие на ретропоезде по всем точкам фестиваля, которых в Шуе в эти дни были десятки.Колядки, скрипки, международные амбицииНа Украине тем временем православные христиане тоже продолжают отмечать Рождество в привычные дни – 6 и 7 января. В этом году градус истерии на счёт дат значительно снизился: хотя церковь по-прежнему находится под жесточайшим давлением и репрессиями, количество громогласных заявлений о том, почему нельзя есть оливье и отмечать Рождество в январе существенно уступает прошлому году.Заметно это и по фестивалям, вполне легально проведённым в разных городах Украины. Рождественские традиции незначительно, но всё же отличаются от региона к региону – как вышивка на сорочках или традиционные колядки, щедривки и песнопения.Один из ярких фестивалей прошёл в Ужгороде – на территории Закарпатского музея народной архитектуры и быта. Начались торжества ещё 4 января, название получил: "Колядки в старом селе".Закарпатские гуляния близки восточноевропейским и западнославянским – польским, румынским, словацким: для них, в отличие от Восточной Украины характерны театрализованные действия с персонажами-животными (чаще всего – медведь), Рождественские вертепы, сопровождение скрипки к колядкам.Другой рождественский фестиваль – в Киеве, не был лишён международного политического подтекста, но тоже прошёл 7 января. Мероприятие называлось "Традиции Щедрого вечера" и было обращено не только к своим участникам и гостям, но и к ЮНЕСКО – с просьбой подать заявку на рассмотрение, чтобы украинские традиции празднования Щедрого вечера признали частью нематериального культурного наследия.На фестивале выступили и известные поп-музыканты – Jerry Heil (Яна Шемаева) и Артём Пивоваров в сопровождении NAONI ORCHESTRA.Не колядки, а именно щедривки занимают в украинской музыкальной традиции особое место: всякий на Украине точно знает, что самую известную в мире рождественскую песенку – "Щедрик" или Carol of the bells написал, вернее записал и обработал композитор и фольклорист Николай Леонтович.Песня звучит не только на рождественских концертах по всему миру, но и в кино, в мультипликации: в фильмах "Мелодия для шарманки" Киры Муратовой, "Один дома" Джона Хьюза, "Крепкий орешек 2" Ренни Харлина, "Гарри Поттер и узник Азкабана" Альфонсо Куарона, мультфильмах "Гриффины", "Симпсоны", "Южный парк", и многих других. Многие поп, рок и джазовые исполнители многократно создавали свои собственные интерпретации феноменально популярной украинской песенки.Кинопремия и катастрофаВ Лос-Анджелесе тем временем завершилась 82-я церемония вручения кинематографических премий "Золотой глобус", присуждаемых Ассоциацией международной прессы, аккредитованной в Голливуде.Всего 72 часа спустя окрестности и отдельные районы города ангелов были охвачены разрушительным огнём – в Калифорнии бушуют лесные пожары, в зоне бедствия в том числе элитные районы звёзд и политиков.Дома уже потеряли Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Билли Кристала, Кэри Элвес и Мэнди Мур, Адам Сэндлер, Бен Аффлек, Том Хэнкс, Стивен Спилберг.Особняк вице-президента США Камалы Харрис и сына президента страны Джо Байдена Хантера Байдена тоже оказались в центре кататсрофы.По данным пожарных, сгорело не менее 2000 зданий в престижных районах Pacific Palisades и Альтадена (Пасадена). Метеослужба AccuWeather сообщает, что это самый разрушительный пожар в истории Лос-Анджелеса.Церемонию объявления номинантов "Оскара" пришлось отложить, но награждение "Золотого глобуса" успело состояться.Среди номинантов с большими шансами на победу был и российский актёр Юра Борисов, чьё имя звонко прозвучало в этом году в западном кино благодаря роли второго плана в фильме Шона Бэйкера "Анора".Победители, однако, были названы другие. В номинации Борисова – лучший актёр роли второго плана – победил Киран Калкин, снявшийся в "Настоящей боли" Джесси Айзенберга.Лучшая драма – "Бруталист" Брэйди Корбета, исполнитель главной роли в ней – Эдриан Броуди – лучший исполнитель главной роли, а сам Корбет – лучший режиссёр. Лучшая главная женская роль – Фернанда Торрес в фильме Уолтера Саллеса "Я всё ещё здесь", лучший сценарий – Питер Строан за фильм "Конклав" Эдварда Бергера. Лучшая актриса комедии или мюзикла – Деми Мур в "Субстанции" Кароли Фаржа.Больше о рождественских традициях – в материале Олега Хавича Почти забыты в Польше и на Украине: рождественские традиции русинов-лемков на сайте Украина.ру.

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, украина, россия, юнеско, рождество, культура, кино