Украинский депутат объяснил, почему Стармер просит $20 млрд для Киева сейчас
Британский премьер-министр Кир Стармер просит пока ещё действующего преидента США Джозефа Байдена отправить $20 млрд для Владимира Зеленского до инаугурации Дональда Трампа. Об этом 12 ноября рассказал своим подписчикам украинский депутат Ярослав Железняк
По мнению украинского парламентария, глава британского правительства попросил президента другой страны ускорить перевод $20 млрд в спецфонд Всемирного банка неспроста. Стармер просит Байдена, чтобы Трамп не смог помешать переводу денег налогоплательщиков США.
Железняк отметил, что процедура отзыва средств из ВБ весьма затруднительна. Такой механизм был предусмотрен специально для того, чтобы избежать "политической турбулентности" в странах-донорах.
"Вот поэтому и просят до 20 января передать деньги от США в фонд ВБ, - объяснил Железняк. - Я так понимаю, что про вариант, что половина из 20-ти млрд $ от США пойдет отдельно на военные расходы, пока нужно забыть из-за того, что там нужно голосование Конгресса".
Тем временем, как сообщила The Telegraph, Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили ход СВО и продолжение военной помощи режиму Зеленского. По информации источника издания, они рассмотрели проблему "как лучше всего поставить Украину в наиболее сильную позицию к зиме".
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