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Украинский депутат объяснил, почему Стармер просит $20 млрд для Киева сейчас

Украинский депутат объяснил, почему Стармер просит $20 млрд для Киева сейчас - 12.11.2024 Украина.ру

Украинский депутат объяснил, почему Стармер просит $20 млрд для Киева сейчас

Британский премьер-министр Кир Стармер просит пока ещё действующего преидента США Джозефа Байдена отправить $20 млрд для Владимира Зеленского до инаугурации Дональда Трампа. Об этом 12 ноября рассказал своим подписчикам украинский депутат Ярослав Железняк

2024-11-12T13:04

2024-11-12T13:04

2024-11-12T13:04

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ярослав железняк

всемирный банк

финансирование

финансовая помощь

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По мнению украинского парламентария, глава британского правительства попросил президента другой страны ускорить перевод $20 млрд в спецфонд Всемирного банка неспроста. Стармер просит Байдена, чтобы Трамп не смог помешать переводу денег налогоплательщиков США.Железняк отметил, что процедура отзыва средств из ВБ весьма затруднительна. Такой механизм был предусмотрен специально для того, чтобы избежать "политической турбулентности" в странах-донорах.Тем временем, как сообщила The Telegraph, Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили ход СВО и продолжение военной помощи режиму Зеленского. По информации источника издания, они рассмотрели проблему "как лучше всего поставить Украину в наиболее сильную позицию к зиме".Также стало известно, что Зеленский предложил Трампу армию и природные ресурсы Украины - Financial TimesБольше новостей на начало дня в обзоре: Убежище для Зеленского, успехи ВС РФ, цена брони от мобилизации. Главное на Украине на утро 12 ноября

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, ярослав железняк, всемирный банк, финансирование, финансовая помощь, британия, постсоветское пространство