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Двуликий Вучич. Почему Сербия отказалась от военного сотрудничества с Россией

Двуликий Вучич. Почему Сербия отказалась от военного сотрудничества с Россией - 10.01.2025 Украина.ру

Двуликий Вучич. Почему Сербия отказалась от военного сотрудничества с Россией

Одновременно с поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю наступившего нового 2025 года, политическое и военное руководство Сербии сообщило гражданам о новых испытаниях, перед которыми оказалось государство. Причиной стала политика по отношению к одному из главных сербских союзников — России.

2025-01-10T05:45

2025-01-10T05:45

2025-01-10T05:45

эксклюзив

сербия

россия

нефтяная индустрия сербии

газпром

александр вучич

владимир путин

нато

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Судя по заявлениям президента Александра Вучича и начальника Генштаба Армии Сербии, генерала Милана Мойсиловича, под удар Запада на этот раз попали центральные направления двухстороннего сотрудничества за последние десять лет — энергетическая и военно-техническая сферы.Российскому оружию в Сербии нашли заменуВ интервью белградской газете "Новости", опубликованном в первый день нового года, генерал Мойсилович рассказал, что сербская сторона расторгла ряд ранее заключенных договоров о поставках российского оружия, а некоторые из них отложила в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать имеющиеся соглашения.По его словам, поставки оружия из Российской Федерации в Сербию в настоящее время просто невозможно осуществить, и сербская сторона дипломатическими каналами пытается разрешить сложившуюся ситуацию.Генерал Мойсилович также прокомментировал решение сербского государства закупить для нужд Армии Сербии французские многоцелевые истребители "Рафаль", о котором стало известно весной 2024 года. Тогда официальный Белград сообщил об отказе от покупки самолетов у России из-за конфликта на Украине, западных санкций и проблем, связанным с необходимостью технического обслуживания российской военной техники.По словам Мойсиловича, французские истребители полностью удовлетворяют потребности Армии Сербии, отвечают требованиям защиты сербского воздушного пространства страны, соответствует заданным техническим критериям и подходит по цене.Однако проблемы в сфере военного сотрудничества между Белградом и Москвой, которые упомянул в своем интервью генерал Мойсилович, отнюдь не новые. Несмотря на то, что Сербия позиционирует себя как "военно-нейтральное государство" и соответствующие положения зафиксированы в "Декларации о военном нейтралитете", принятой парламентом страны в период президентства Воислава Коштуницы, официальный Белград с 2020 года интенсивно развивает военное сотрудничество со странами НАТО, в ущерб взаимодействию в этой области с традиционными партнерами вне Североатлантического альянса, прежде всего с Россией.Переломным событием, после которого Белград уже не смог скрыть, что в военной сфере больше полагается на Запад, чем на Москву, стала отмена участия в российско-сербско-белорусских учениях "Славянское братство" в сентябре 2020 года. Однако количество военных учений, проводимых со странами НАТО всегда намного превосходило количество совместных сербско-российских военных учений. Для многих экспертов, выступающих в сербской прессе это обстоятельство еще лет десять назад было поводом сомневаться в истинном военном нейтралитете собственной страны.Отказываясь от участия в сербско-российско-белорусских маневрах, власти в Белграде сослались на давление Евросоюза и заморозили на полгода участие сербских военных во всех международных военных учениях. После истечения этого срока военные учения с странами НАТО были возобновлены, в то время как совместные учения с Россией или Белоруссией больше не проводились.После начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года Сербия фактически заморозила военное сотрудничество с Россией. Поставки российских мобильных систем радио-электронной борьбы „Красуха“, зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1, вертолетов МИ-35М, которые ранее обсуждались, сорвались из-за конфликта на Украине.За последние годы Сербия приобрела оружие и военное оборудование, произведенное на Западе и в Китае. Все это значит, что обучение кадров и обслуживание купленного оружия также ведется этими странами, что только способствует все более интенсивному сближению сербской армии с Североатлантическим альянсом.При этом взаимоотношения Белграда и Москвы за последние несколько лет ещё более усложнились из-за попадания снарядов и другого вооружения, произведенного в Сербии, в руки киевского режима. Президент Сербии Александр Вучич категорический отрицает продажи сербского оружия участникам военного конфликта, но при этом неоднократно заявлял о том, что сербские власти не могут контролировать дальнейшую судьбу своих снарядов, после того, как они доспевают к конечным потребителям.В интервью газете Financial Times в июне 2024 года Вучич подтвердил, что с начала СВО Киев получил из Сербии через посредников вооружений приблизительно на 800 млн евро. "Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге — их дело", — заявил президент Сербии британскому изданию.К тому же Вучич добавил, что перед Сербией сегодня открылись "золотые возможности, поскольку ее оружие дешевле западного" и сербский экспорт вооружений может даже еще вырасти.Большинство граждан Сербии при этом считает попадание снарядов сербского производства в руки ВСУ национальным позором и не думает, что деньги, выручены от их продажи действительно могут поднять уровень жизни в стране. Дело в том, что продажа сербского вооружения осуществляется через частные фирмы-посредники, которые с военно-промышленным комплексом Сербии имеют контракты на закупку по привилегированной стоимости. Деньги от продажи тоже уходят этим посредникам, в то время как военно-промышленный комплекс терпит убытки.Купить чтобы продатьЕще более важным испытанием для сербско-российских отношений стали в конце прошлого и в начале наступившего года события вокруг сербской дочки "Газпрома" - "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС).По словам президента Александра Вучича, в ближайшее время против крупнейшей энергетической компании Сербии США введут санкции. Причиной для введения ограничительных мер является то, что мажоритарным владельцем акций сербской компании является российский нефтегазовый гигант, рассказал 13 декабря в эфире телеканала "Информер" президент Сербии.Посол США в Сербии Кристофер Хилл не смог подтвердить информацию о том, что американская администрация готовит санкции против "Нефтяной индустрии Сербии". Однако Александр Вучич на заседании правительства 4 января уточнил, что информацию о грядущих санкциях ему подтвердил американский заместитель государственного секретаря по экономическому росту, энергетике и окружающей среде Хосе Фернандес.По информации Вучича, это будут "всеобъемлющие", прямые санкции против "Нефтяной индустрии Сербии", которые коснутся не только финансирования ее деятельности. При этом президент Сербии добавил, что Вашингтон даст Белграду 30-дневный срок "чтобы проанализировать ситуацию и предпринять акции" и еще 30 дней на то, чтобы "все закончить".Днем позже Вучич заявил, что у Сербии есть средства, чтобы выкупить долю "Газпрома" в "Нефтяной индустрии Сербии", но американскую администрацию волнует, что Россия сделает с деньгами, полученными от продажи компании. Также он добавил, что 10 или 13 января ожидает документ из США с деталями по поводу введения санкций, и что сложившуюся ситуацию он планирует обсудить в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным во второй половине января.Тем временем российские эксперты в сфере энергетики полагают, что сербское руководство драматизирует возможную угрозу со стороны США. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил российским СМИ, что о санкциях известно лишь со слов самого Вучича, в то время как американцы, вводя подобные меры, публикуют всю информацию на сайте официального подразделения при министерстве финансов США, которое и занимается этими вопросами."И такое складывается ощущение, что сербское руководство пытается просто заработать на этом моменте. Говорит, что будут ужасные санкции. Мы ни в коем случае не должны их допустить, и поэтому мягко России намекает, что есть только два варианта: либо президент России Владимир Путин должен дать указания "Газпромнефти" и "Газпрому", чтобы те продали свою долю в самой Сербии, либо правительство Вучича вообще национализируют эту компанию и деньги никакие не заплатят", — рассказал Юшков ИА "Регнум".По его словам, если российские компании продадут свои акции сербскому правительству, оно не будет держать этот пакет целиком у себя, а продаст часть акций другим зарубежным компаниям, зарабатывая на этой сделке.Примерно такой же сценарий и предложила в своем сообщении от 6 января партия "Сербское движение обновления", которая является членом правящей коалиции и имеет несколько депутатских мест в сербском парламенте. По мнению членов Комитета по энергетике "Сербского движения обновления", идеальным решением для энергетической безопасности Сербии стало бы стратегическое партнерство НИС с глобальными партнерами, такими как Shell или ExxonMobil.Собеседники Украина.ру из Сербии разделяют мнение российских экспертов по поводу того, что в событиях вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" есть много неясного и недосказанного. Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью нашему изданию напомнил, что ранее появилась информация о готовящихся в США санкций против флота, который перевозит российскую нефть и еще двух крупнейших нефтяных компаний России, которые до сих пор не были названы.„Поэтому мне кажется, что эту ситуацию Вучич в данном случае использует для того, чтобы заработать политические баллы у своих американских партнеров. По всей видимости, ему нужно заручиться гарантиями США, что не будут использовать протесты студентов, которые уже некоторое время проходят в Сербии, против действующих сербских властей", - рассказал Мирович.При этом он подчеркнул, что все граждане Сербии пророссийских взглядов с большим вниманием следят за реакцией России на события вокруг НИС. По словам Мировича, все понимают, что последствия возможной продажи "Нефтяной индустрии Сербии" одному из западных нефтяных гигантов имели бы катастрофические последствия для бюджета страны."Русские собственники НИС среди самых крупных налогоплательщиков в Сербии. Опыт, который имеем с западными компаниями позволяет предположить, что другие собственники контрольного пакета акций НИС вели бы себя не так, как "Газпром". К тому же, договор о продаже НИС "Газпрому" имел и политическую составляющую — после этой сделки Москва еще более активно стала защищать интересы Сербии по отношению к Косово и Метохии, также как и интересы Республики Сербской на международных площадках", - заявил Мирович.Если сербское руководство отнимет НИС у "Газпрома" и передаст американцам, это будет свидетельствовать о том, что личные интересы для них важнее интересов государства, добавил эксперт.„Что касается России, кроме экономического эффекта, который для "Газпрома" может и не быть таким сильным, возможная продажа контрольного пакета акций НИС имеет и политический и моральный аспект. В геополитическим смысле это был бы или конец, или почти конец российского влияния на Балканах", - подытожил Деян Мирович.Сербский парадокс Александра ВучичаНельзя исключить, что Александр Вучич, который регулярно напоминает о давлении, с которым и он лично, и его страна, сталкиваются из-за специальных отношений с Россией, видит в продаже российской доли национальной нефтяной компании шанс для политического сближения с Западом. При этом он полагается на благосклонность и понимание Москвы, которая воспринимает и сербские власти и сербский народ как самого преданного союзника в Европе.С другой стороны, парадокс заключается в том, что как раз самая пророссийски настроенная часть сербского населения критически относится к действиям своего президента, считая, что они только удаляют Сербию от России, вместо того, чтобы еще больше сблизить страну с ее естественным историческим союзником.Эта часть населения считает ошибкой присоединение Сербии к многочисленным антироссийским декларациям, принятым как на площадке ГА ООН, так и на различных региональных форумах под эгидой Евросоюза. Также они не одобряют попадание сербского оружия в руки киевского режима, прекращение прямых контактов сербского президента с российским лидером Владимиром Путиным и ряд не совсем корректных заявлений на счет России, которые появляются в основном в западных СМИ, когда нужно подчеркнуть дистанцию от политики официальной Москвы.Эта часть населения весьма болезненно воспринимает любое официальное заявление в поддержку Александра Вучича, которое поступает из России, хотя и понимает, что принципиальной позицией российской внешней политики является сотрудничество с выбранными властями любого из государств-партнеров.Ситуацию вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" многие из них видят как своеобразный экзамен для российско-сербских отношений и опасаются, что российская сторона, руководствуясь желанием пойти на встречу Сербии, откажется от законных интересов собственного бизнеса в этой стране. Есть опасения, что такой сценарий заставит пророссийское население Сербии разочароваться в политике Москвы и повернуться в сторону Запада. Сложно представить, что продажа НИС может перевернуть общественное мнение в Сербии, так как большая часть ее граждан понимает, что именно во взаимодействии с Москвой, а не с Западом, есть залог сохранения сербской национальной идентичности прежде всего. Однако если российский бизнес в итоге будет вынужден покинуть Сербию, от этого, по всей вероятности, останется определенный осадок и с одной, и с другой стороны.Больше об этой теме в материале Российские акции и американские санкции. Кто хочет приобрести предприятие "Газпрома" в Сербии

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, россия, нефтяная индустрия сербии, газпром, александр вучич, владимир путин, нато