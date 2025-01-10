Война выигрывается под Покровском: эксперт объяснил, почему на севере не нужны сложные операции - 10.01.2025 Украина.ру
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Война выигрывается под Покровском: эксперт объяснил, почему на севере не нужны сложные операции
Война выигрывается под Покровском: эксперт объяснил, почему на севере не нужны сложные операции - 10.01.2025 Украина.ру
Война выигрывается под Покровском: эксперт объяснил, почему на севере не нужны сложные операции
Война выигрывается под Покровском, именно там нужно прикладывать максимум усилий. И я против того, чтобы ВС РФ проводили на севере сложные операции. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк Артем Драбкин - директор фонда "Я помню" и специалист по битве за Ржев, с которой часто сравнивают позиционные бои в СВО
2025-01-10T05:15
2025-01-10T05:15
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Понятно, что Курская область – это территория РФ, где проживают ее граждане, но с военно-экономической точки зрения – это медвежий угол, там нет ключевых коммуникаций и предприятий, отметил историк.Поэтому мне кажется, что огромные усилия, которые предпринимаются для выдавливания противника из Курской области, не оправданы, считает эксперт.Говорят, что киевский режим собирается ударить еще и в Брянской области. Неизвестно, насколько это реально, но у России непредсказуемый противник, отметил он.Это не Финляндия, которая в 1939 году быстро сдалась и сохранила население за счет территорий, а уже через два года вышла на свои старые границы. Украине своих людей абсолютно не жалко, констатировал специалист."Киев понимает, что не победит, но и договариваться не хочет. Сейчас это сопротивление ради сопротивления. Посмотрим, как это сопротивление ради сопротивления будет работать в следующем году", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.О том, что ждёт Зеленского после инаугурации Трампа — в материале "Ростислав Ищенко: У Зеленского был выбор, но Украина сделала роковую ошибку, когда он еще выступал в КВН" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250109/1060145680.html
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новости, россия, украина, курская область, владимир зеленский, дональд трамп, финляндия, сво, донбасс, брянская область, всу, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Курская область, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Финляндия, СВО, Донбасс, Брянская область, ВСУ, детали, Спецоперация

Война выигрывается под Покровском: эксперт объяснил, почему на севере не нужны сложные операции

05:15 10.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Война выигрывается под Покровском, именно там нужно прикладывать максимум усилий. И я против того, чтобы ВС РФ проводили на севере сложные операции. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк Артем Драбкин - директор фонда "Я помню" и специалист по битве за Ржев, с которой часто сравнивают позиционные бои в СВО
Понятно, что Курская область – это территория РФ, где проживают ее граждане, но с военно-экономической точки зрения – это медвежий угол, там нет ключевых коммуникаций и предприятий, отметил историк.
Поэтому мне кажется, что огромные усилия, которые предпринимаются для выдавливания противника из Курской области, не оправданы, считает эксперт.
"Это мое мнение с дивана, но мне кажется, что война выигрывается под Покровском (российское название Красноармейск. — Ред.). Именно там следовало бы прикладывать максимум усилий. И я вообще против, чтобы мы проводили на севере Украины какие-то сложные операции", — подчеркнул Драбкин.
Говорят, что киевский режим собирается ударить еще и в Брянской области. Неизвестно, насколько это реально, но у России непредсказуемый противник, отметил он.
Это не Финляндия, которая в 1939 году быстро сдалась и сохранила население за счет территорий, а уже через два года вышла на свои старые границы. Украине своих людей абсолютно не жалко, констатировал специалист.
"Киев понимает, что не победит, но и договариваться не хочет. Сейчас это сопротивление ради сопротивления. Посмотрим, как это сопротивление ради сопротивления будет работать в следующем году", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
О том, что ждёт Зеленского после инаугурации Трампа — в материале "Ростислав Ищенко: У Зеленского был выбор, но Украина сделала роковую ошибку, когда он еще выступал в КВН" на сайте Украина.ру.
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