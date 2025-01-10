https://ukraina.ru/20250110/1060162204.html

Война выигрывается под Покровском: эксперт объяснил, почему на севере не нужны сложные операции

Война выигрывается под Покровском: эксперт объяснил, почему на севере не нужны сложные операции - 10.01.2025 Украина.ру

Война выигрывается под Покровском: эксперт объяснил, почему на севере не нужны сложные операции

Война выигрывается под Покровском, именно там нужно прикладывать максимум усилий. И я против того, чтобы ВС РФ проводили на севере сложные операции. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк Артем Драбкин - директор фонда "Я помню" и специалист по битве за Ржев, с которой часто сравнивают позиционные бои в СВО

2025-01-10T05:15

2025-01-10T05:15

2025-01-10T05:15

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Понятно, что Курская область – это территория РФ, где проживают ее граждане, но с военно-экономической точки зрения – это медвежий угол, там нет ключевых коммуникаций и предприятий, отметил историк.Поэтому мне кажется, что огромные усилия, которые предпринимаются для выдавливания противника из Курской области, не оправданы, считает эксперт.Говорят, что киевский режим собирается ударить еще и в Брянской области. Неизвестно, насколько это реально, но у России непредсказуемый противник, отметил он.Это не Финляндия, которая в 1939 году быстро сдалась и сохранила население за счет территорий, а уже через два года вышла на свои старые границы. Украине своих людей абсолютно не жалко, констатировал специалист."Киев понимает, что не победит, но и договариваться не хочет. Сейчас это сопротивление ради сопротивления. Посмотрим, как это сопротивление ради сопротивления будет работать в следующем году", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.О том, что ждёт Зеленского после инаугурации Трампа — в материале "Ростислав Ищенко: У Зеленского был выбор, но Украина сделала роковую ошибку, когда он еще выступал в КВН" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060145680.html

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