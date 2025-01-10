Война выигрывается под Покровском: эксперт объяснил, почему на севере не нужны сложные операции
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Война выигрывается под Покровском, именно там нужно прикладывать максимум усилий. И я против того, чтобы ВС РФ проводили на севере сложные операции. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк Артем Драбкин - директор фонда "Я помню" и специалист по битве за Ржев, с которой часто сравнивают позиционные бои в СВО
Понятно, что Курская область – это территория РФ, где проживают ее граждане, но с военно-экономической точки зрения – это медвежий угол, там нет ключевых коммуникаций и предприятий, отметил историк.
Поэтому мне кажется, что огромные усилия, которые предпринимаются для выдавливания противника из Курской области, не оправданы, считает эксперт.
"Это мое мнение с дивана, но мне кажется, что война выигрывается под Покровском (российское название Красноармейск. — Ред.). Именно там следовало бы прикладывать максимум усилий. И я вообще против, чтобы мы проводили на севере Украины какие-то сложные операции", — подчеркнул Драбкин.
Говорят, что киевский режим собирается ударить еще и в Брянской области. Неизвестно, насколько это реально, но у России непредсказуемый противник, отметил он.
Это не Финляндия, которая в 1939 году быстро сдалась и сохранила население за счет территорий, а уже через два года вышла на свои старые границы. Украине своих людей абсолютно не жалко, констатировал специалист.
"Киев понимает, что не победит, но и договариваться не хочет. Сейчас это сопротивление ради сопротивления. Посмотрим, как это сопротивление ради сопротивления будет работать в следующем году", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
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