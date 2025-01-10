https://ukraina.ru/20250110/1060175551.html

Последний аккорд Рамштайна. Обещают Зеленскому всё, а дают пока, что могут

Последний аккорд Рамштайна. Обещают Зеленскому всё, а дают пока, что могут - 10.01.2025 Украина.ру

Последний аккорд Рамштайна. Обещают Зеленскому всё, а дают пока, что могут

Плана по завершению конфликта на Украине у избранного президента США Дональда Трампа и его команды пока нет, а последние обещанные "байденовские" 2,5 млрд превратились в 500 млн долларов.

2025-01-10T05:37

2025-01-10T05:37

2025-01-10T05:37

эксклюзив

украина

сша

европа

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

нато

пентагон

контактная группа

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В Рамштайне 9 января прошла традиционная встреча министров обороны. По итогам восемь стран утвердили дорожные карты по оборонному сотрудничеству с Украиной до 2027 года. И это в то время, как Трамп пообещал закончить конфликт за полгода. И министр обороны США Ллойд Остин не смог подтвердить, что при Трампе заседания контактной группы продолжатся. А вот Европа готова держать марку до конца: Кая Каллас от имени ЕС пообещала продолжить поддержку Украины, а Германия займется подготовкой украинских солдат. Тем временем Зеленский снова призвал союзников ввести войска на территорию Украины и уже, наконец, принудить Россию к миру всем коллективным Западом. Что еще знакового было на "Рамштайне" - анализировали эксперты.Политик Олег ЦарёвНа заседании контактной группы "Рамштайн" объявили последний пакет помощи Украине от администрации Байдена. Он составит 500 миллионов долларов и будет включать ракеты для ПВО, ракеты "воздух-земля", боеприпасы и оборудование для F-16. В Пентагоне заявили, что не успеют выделить остальную военную помощь на сумму более двух миллиардов долларов и надеются на продолжение поставок при Трампе. Американские журналисты пишут, что неиспользованными останутся около 3,8 миллиарда. А Зеленский в своём выступлении фактически призвал западные страну к интервенции на Украину. Правда, назвал это "партнёрскими контингентами". Он напомнил, что в прошлом году это предлагала Франция и сказал, что есть "положительные сигналы" от Великобритании. При этом он призывает союзников вводить войска, не дожидаясь окончания боевых действий и согласия России на такой миротворческий контингент.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаОчередная, 25-я по счёту, встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) под председательством главы Пентагона (состоялась-ред.) 9 января в Рамштайне (ФРГ). Цель — "наметить оборонный потенциал Украины в поддержку создания надёжных сил сдерживания до 2027 года". В рамках Контактной группы существует т. н. коалиционная руководящая группа из восьми коалиций. Каждая коалиция представляет собой один из аспектов военного потенциала Украины и совместно возглавляется, по крайней мере, двумя отдельными странами НАТО. Как пояснил один из представителей МО США: Пентагон сообщает, что с момента основания Контактной группы по обороне Украины в апреле 2022 года США, их союзники и партнёры выделили Киеву помощь в области безопасности на сумму более $126 млрд. Интересная статистика. С апреля 2022 года заседания Контактной группы проводились ежемесячно. 24-я встреча прошла 6 сентября 2024 года. На октябрь планировалась первая встреча на уровне лидеров 50-ти стран этой коалиции, но она была отменена. В первую очередь из-за того, что Байден не смог присутствовать — якобы из-за урагана на территории США. В октябре, ноябре и декабре заседания Контактной группы на уровне министров обороны не проводились. Всё-таки внутренняя повестка в США сыграла свою роль: 5 ноября Трамп победил на выборах. И вот теперь администрация Байдена на встрече 9 января стремится создать задел на 2025-2026 годы и надеется на европейских союзников. Один из чиновников Пентагона заявил: "Я не могу говорить о том, что решит новая администрация о своей роли [в рамках UDCG], но я уверен в приверженности Европы... способностям, опыту и исключительной вере в миссию. Уверен, что эти коалиции, обладающие потенциалом, так или иначе сохранятся". Таким образом, проведение либо отмена последующего, 26-го заседания Контактной группы по обороне Украины в феврале 2025 года станет одним из маркеров отношения Трампа к конфликту на Украине.Политтехнолог Алексей ЧеснаковГлава украинской власти всеми правдами и неправдами пытается создать у своей аудитории ощущение, что Украина – это уже практически член НАТО, осталось получить лишь официальное приглашение и добиться обновления списка Альянса на странице в Википедии. В интервью Фридману Зеленский подчеркнул, что Украина уже якобы перешла на натовские стандарты вооружения, активно использует ПВО стран НАТО и технически готова к стандартам Альянса. Теперь, на заседании в формате "Рамштайн", Зеленский возвращается к идее направления европейских военных на территорию Украины для прямого участия в конфликте. Направление западных военных неминуемо приведет к созданию военных баз, формированию логистики и прочих компонент, которые, по версии украинских властей, повысят шансы на получение заветного приглашения. Зеленский пытается всех убедить в том, что если Украина вооружена как член НАТО, стреляет как член НАТО и будет иметь на своей территории военные базы как член НАТО, то это, вероятно, и есть член НАТО. Однако формируемый образ не соотносится с сущностью принимаемого решения. Нельзя забывать, что у Зеленского есть еще один пунктик, которым он времени от времени шантажирует своих западных визави - статья о членстве в НАТО в Конституции Украины. Пока никто не планирует, как от нее избавиться. А зря. Вопрос повис. Решение о членстве Украины в НАТО всегда было, есть и будет политическим. И недавние заявления Трампа по поводу перспектив Киева в Альянсе это лишний раз подтверждают. Зеленский своими уловками и провокациями пытается сделать приглашение Украины в НАТО безальтернативным сценарием. По факту. Это, кстати, означает, что финансировать процесс будут все те же европейцы. А бюджет там огромный. Судя по ряду сигналов, некоторые западные политические игроки эти действия считывают, цену знают, поэтому внутри проукраинской коалиции растет напряжение. ПонаблюдаемПолитолог Юрий БаранчикНа сегодняшнем заседании "Рамштайна" восемь стран утвердили дорожные карты по оборонному сотрудничеству с Украиной до 2027 года, сообщает Пентагон. "Ориентируясь на целевые показатели потенциала к 2027 году, наши страны планируют тесно сотрудничать с Украиной, чтобы определить, как достичь этих контрольных показателей, сбалансировав потребности Украины как в военное время, так и в будущем, посредством наших соответствующих национальных пожертвований, закупок, инвестиций и усилий по расширению потенциала оборонной промышленной базы, в том числе за счет использования возможностей производства и поддержания национальной оборонной промышленности Украины", — говорится в сообщении. В принципе, собрались для того, чтобы собраться. Потому что обязательство такую встречу провести "в течение полугода" возникло 13 июля 2024 года, то есть по итогам летнего саммита НАТО. Успели, получается, впрыгнуть в последний вагон. Пока неясно, чем отличаются эти дорожные карты по оборонному сотрудничеству от вороха бумаг под названием "гарантии безопасности", которые Зеленский всю зиму и весну подписывал с самыми разными странами. Стратегический вопрос один и тот же – кто будет платить за оборонное сотрудничество, а кто – получать от него финансовую прибыль. Ответов на эти вопросы нет, финансирование сейчас неочевидно. Потому что Трамп попытается спихнуть максимум издержек на Европу. Как именно будут пилить бюджеты лоббисты ВПК стран НАТО нам, по большому счёту, всё равно. Лишь бы это не происходило за счёт конфискации наших ЗВР. Но этот поворот пока явно не стоит на повестке дня.

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эксклюзив, украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато, пентагон, контактная группа, f-16