https://ukraina.ru/20250110/1060170481.html

Бесчинства властей Украины в отношении заложников. Кто вы — бойцы ЛДНР?

Бесчинства властей Украины в отношении заложников. Кто вы — бойцы ЛДНР? - 10.01.2025 Украина.ру

Бесчинства властей Украины в отношении заложников. Кто вы — бойцы ЛДНР?

В конце прошлого года состоялся давно ожидавшийся обмен военнопленными между Россией и Украиной. Не так часто, как хотелось бы, но попавшие в плен участники СВО все-таки возвращаются домой. Однако в украинском плену находится еще одна категория военнослужащих, о которых почти не вспоминают и статус которых неясен.

2025-01-10T06:45

2025-01-10T06:45

2025-01-10T06:45

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Это бойцы народной милиции (НМ) ДНР и ЛНР, в каких-то случаях взятые в плен в ходе военных действий, в каких-то — схваченные контрразведкой СБУ, как в период т.н. АТО на Донбассе (2014-2022 гг.), так и после начала СВО, но до референдумов и включения донбасских подразделений в ВС РФ. Для Украины они — граждане Украины и их судят за участие в незаконных вооруженных формированиях и даже за "терроризм", хотя это сложнее, поскольку в установленном законом порядке ЛНР и ДНР не признаны на Украине террористическими организациями, а в прошлом году это отказался делать и Международный суд ООН. Для России — они тоже граждане Украины и не участники СВО (хоть и были бы таковыми, если бы не попали в плен раньше). Соответственно в обмене военнопленными они не участвуют, но и гражданскими заложниками их считать проблематично, поскольку они — комбатанты.В качестве примера приведем историю бойца НМ ДНР Геннадия Забудько. Его жена обратилась к нам с просьбой рассказать о судьбе мужа и, соответственно, других людей с идентичной историей. Геннадий родился в первой половине 80-х в Амурской области, но с 2000-х жил на Донбассе, в Авдеевке, которая до недавнего времени находилась под контролем Украины. Определенную известность он получил еще в 2015 году, когда публично обвинил тогдашнего президента Петра Порошенко в экономическом крахе Донбасса, а затем подал против Порошенко исковое заявление с требованием выплатить 250 тысяч долларов за моральный и материальный ущерб, нанесенный жителям находившейся в зоне АТО Авдеевки. За это Забудько внесли в списки "Миротворца"*. В 2016 году Геннадий поехал в ДНР и записался в Народную милицию, служил в в/ч 088261.В мае 2020 года, уже после увольнения в запас, Геннадий решил повидать родственников на Украине. 22 мая его задержали при попытке пересечения границы в селе Дергачевка Харьковской области. При нем были все документы, в том числе военный билет ДНР, поэтому уже в сентябре 2020 года Забудько приговорили к 4 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). В декабре ему добавили еще 3 года по ст. 391 (Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний), но больший приговор "съел" меньший, поэтому 4 года так и остались. Небезынтересно заметить, что участие в незаконных вооруженных формированиях, т.е. за преступление, которое могло повлечь гибель людей, давались ничтожные сроки по сравнению с оппозиционерами, которые сидели "за взгляды" — там 10-15 лет, а то и пожизненное.Отбывать срок Геннадия отправили в житомирскую "Восьмерку" (Житомирское учреждение выполнения наказаний № 8), где в свое время сидел серийный убийца Анатолий Оноприенко. Это не колония, а тюрьма — "крытка" с камерным режимом, самый тяжелый вариант отбывания наказаний. К тому же, "красная" тюрьма, в которой все вопросы решает администрация, что еще сильнее усложняет жизнь заключенных, особенно тех, к которым есть "политические" вопросы. В 2020 году правозащитники утверждали, что большинство заключенных "Восьмерки" содержат по двое в камерах площадью менее 8 м², при том, что, согласно Европейским пенитенциарным правилам (ЕПП), минимальная допустимой площадью одиночной камеры считается 6 кв. м, и то лишь в том случае, если заключенный проводит значительную часть времени вне ее. Для двоих же заключенных требуется помещение не менее 9 м². Забудько все 4 года провел в одиночке.В 2024 году Геннадий должен был выйти на свободу, но этого не произошло. Его обвинили в том, что в разговорах с сотрудниками тюрьмы он "отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году": говорил, что "Украина начала эту войну", что "Украина спровоцировала Россию на полномасштабную войну своими действиями", что "Украина терроризировала ЛДНР", что "русскоговорящих граждан притесняют", что "вся Украина, кроме Донецка и Луганска, сепаратисты", что "от Киева до Дальнего Востока — один народ", что "в Одессе сожгли людей". Забудько объяснял сотрудникам тюрьмы, что ДНР воевала против Украины, чтобы защитить свой регион, чтобы отстоять право на свой образ жизни, а за оружием к России ополчение обратилось из-за вторжения ВСУ на Донбасс.Все это в феврале-апреле 2024 года. Известно о разговорах стало от сотрудников тюрьмы, которые дали показания, а затем выступили в суде в качестве свидетелей обвинения. Один из оперов сообщил, что Забудько находился на спецучете и в одиночке как военнослужащий ДНР, т.е. все-таки не считался обычным "политическим", которых массово сажают за взгляды и мнения. Причем, по словам, опера "активизировался" заключенный только в 2024 году, до того никаких проблем не было. И почему-то только теперь Забудько начал всем активно рассказывать, что Россия напала на Донбасс, что референдум был законным и, самое главное, что после освобождения пойдет воевать с оружием в руках против Украины.Младший инспектор тюрьмы (он же "прогульщик") рассказал, как в начале января выводил Геннадия на прогулку, а тот стал ему доказывать, что после победы России Украину разделят на две части.Другой охранник заявил, что в апреле Забудько начал стучать в дверь камеры и кричать, что "мы предатели и продались за пирожки", а он поехал защищать Донбасс и "с честью поднимал знамя ДНР"Один из заключенных, из "обслуги", сообщил суду, что менял лампочку в камере заключенного, а тот стал "влиять на него психологически", требуя перейти на сторону России, потому что ДНР и ЛНР — это Россия.Выглядят эти показания сомнительно. Спокойно отсидеть почти весь свой срок, чтобы незадолго до выхода из тюрьмы начать вести разговоры, за которые можно получить новый срок — так себя не ведут. По крайней мере, если не было никакой специальной причины, провокации, например. Ну а вербовка тюремного электрика в Житомире и его "переход на сторону России" — это вообще что-то за гранью.Но самый интересный свидетель — сотрудник тюрьмы, который предложил Забудько написать заявление о том, что тот хочет служить в ВСУ, по сути заявление о прекращении отбывания наказания взамен отправки на фронт. Предложили служить в ВСУ человеку, который не просто воевал против ВСУ несколько лет назад, но прямо сейчас рассказывает всем, как после освобождения снова пойдет воевать против Украины! На предложение Забудько якобы ответил, что против ВСУ, что на Украине идет внутренний конфликт, что Украина бомбит Донбасс и т.д. Да почему "якобы"? Скорее всего так и ответил. Только все его ответы — реальные или выдуманные — собрали и концу февраля 2024 открыли новое дело. А с открытием дела начали негласные следственно-розыскные действия, т.е. запустили видеонаблюдение и прослушку. Так появились два протокола, подтверждающие слова некоторых свидетелей. Геннадий действительно говорил нечто подобное, но только на видеозаписи не видно, кому именно и при каких обстоятельствах, не спровоцировали ли его на такие слова.На суде Забудько назвал себя заложником, поскольку лишен всех прав и его удерживают в одиночной камере. А по поводу нового обвинения сказал, что взглядов своих никогда не скрывал, считает, что война началась на Майдане, а Украина отделилась от Донбасса и издевается над народом, но в то же время ничего не отрицал и никого не оправдывал, а свидетели оговаривают его.В итоге, бойцу ДНР, который уже вот-вот должен был выйти из тюрьмы, дали еще 5 лет по ст. 436-2 (оправдание российской агрессии). Еще раз, за разговоры с тюремной охраной дали больше, чем за участие в незаконных, с точки зрения Украины, вооруженных формированиях.Жена утверждает, что у Геннадия варикозное расширение вен 3-й степени, больной желудок. Не усугубиться это все после 4 лет в одиночке не могло.Что дальше?В прошлом году она внесла данные о муже на сайт омбудсмена Москальковой. На горячей линии отвечают, но ответ один и тот же: "Нет новостей, перезвоните через месяц". В данном случае ждать новостей от омбудсмена особого смысла не имеет.По новой статье обвинения Забудько уже гражданский пленный. Как и, например, Александр Фомич из Часов Яра, тоже бывший военнослужащий НМ ДНР, который отсидел за участие в незаконных вооруженных формированиях, а теперь получил 15 лет (причем вместе с женой, которую отправили в СИЗО с грудным ребенком) уже по "гражданской" статье за помощь ВС РФ во время СВО. Обмена гражданских нет. Но даже, если на Украине их признают комбатантами (такие прецеденты случаются), они все равно формально не участники СВО. Скорее всего, данную проблему можно решить либо законодательно, либо в ручном режиме по каждому отдельному заключенному. Пока этого не происходит.Но проблема этим не ограничивается."У нас двое несовершеннолетних детей, — говорит жена Забудько, — и мне приходится одной их растить. Похоронила свою маму в октябре, а папу в прошлом году. Никаких выплат детям не положено, потому что муж не участник СВО и формально даже не российский военный".Так и есть, хотя он — попавший в плен военный ДНР из Авдеевки, а Авдеевка (как и вся ДНР) — часть Российской Федерации. Комплексное решение по тем, кто служил в НМ ЛДНР до принятия республик в состав РФ, назрело давно.*запрещен в РФПодробнее о деле военнослужащего ДНР Александра Фомича и его жены — в материале "Брат и муж служили в ДНР. Пару с годовалой дочерью осудили на Украине на 15 лет".

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