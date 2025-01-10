Драбкин объяснил, почему Москва не стала объявлять войну Украине, когда ВСУ пытались захватить Курчатов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Понятно, что Курская область – это территория РФ, но с военно-экономической точки зрения – это медвежий угол. Там нет ключевых коммуникаций и предприятий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, директор фонда "Я помню" и специалист по битве за Ржев, с которой часто сравнивают позиционные бои в СВО Артем Драбкин
Вся история с Курской областью – это история про захват Курской АЭС, уверен эксперт. Когда-то один известный украинский нацист говорил, что Югославии "нужно было захватить АЭС "Козлодуй" в Болгарии, чтобы шантажировать Евросоюз", добавил он.
"Видимо, киевский режим тоже пытался захватить Курчатов, но быстро у него сделать это не получилось. Причем я опасался, что после вторжения [украинских войск] Россия официально объявит Украине войну и мир покатится в тартарары. К счастью, Москва решила до этого не доводить", — подчеркнул Драбкин.
Понятно, что Курская область – это территория РФ, но с военно-экономической точки зрения – это медвежий угол, указал историк. Там нет ключевых коммуникаций и предприятий. Поэтому усилия, которые мы предпринимаем для выдавливания оттуда ВСУ, не оправданы, считает он.
"Дело в том, что когда во время Великой Отечественной войны были серьезные информационные всплески, это означало, что Красная Армия прилагает серьезные усилия, которые приводили к серьезным результатам. Сейчас в Курской области серьезные усилия российских войск есть, но серьезного результата нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.