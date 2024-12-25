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Крапивник ответил, кого европейское общество не отпустит воевать за Украину
Крапивник ответил, кого европейское общество не отпустит воевать за Украину - 25.12.2024 Украина.ру
Крапивник ответил, кого европейское общество не отпустит воевать за Украину
Европейское общество будет шокировано, если его власть начнет призывать "все 160 гендеров" воевать за Украину. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-12-25T03:30
2024-12-25T03:30
2024-12-25T03:30
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Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко объяснил, почему Европа сейчас зависима от украинского конфликта."Многие западные политики понимают, что для войны с Россией им нужна украинская площадка. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы. Зеленский это тоже понимает и говорит: "Если вы нас не спасете, воевать с Россией будет негде", — рассказал Ищенко. Подробнее об этом — в интервью Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с РоссиейПолный текст интервью — Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер
https://ukraina.ru/20241224/1059906678.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, европа, сша, россия, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, Европа, США, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
Крапивник ответил, кого европейское общество не отпустит воевать за Украину
Европейское общество будет шокировано, если его власть начнет призывать "все 160 гендеров" воевать за Украину. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник