Крапивник ответил, кого европейское общество не отпустит воевать за Украину - 25.12.2024 Украина.ру
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Крапивник ответил, кого европейское общество не отпустит воевать за Украину
Крапивник ответил, кого европейское общество не отпустит воевать за Украину - 25.12.2024 Украина.ру
Крапивник ответил, кого европейское общество не отпустит воевать за Украину
Европейское общество будет шокировано, если его власть начнет призывать "все 160 гендеров" воевать за Украину. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-12-25T03:30
2024-12-25T03:30
новости
украина
европа
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владимир зеленский
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Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко объяснил, почему Европа сейчас зависима от украинского конфликта."Многие западные политики понимают, что для войны с Россией им нужна украинская площадка. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы. Зеленский это тоже понимает и говорит: "Если вы нас не спасете, воевать с Россией будет негде", — рассказал Ищенко. Подробнее об этом — в интервью Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с РоссиейПолный текст интервью — Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер
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новости, украина, европа, сша, россия, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, Европа, США, Россия, Владимир Зеленский, НАТО

Крапивник ответил, кого европейское общество не отпустит воевать за Украину

03:30 25.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: украинские ученики, Европа, поезд
Коллаж: украинские ученики, Европа, поезд - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Украина.ру
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Европейское общество будет шокировано, если его власть начнет призывать "все 160 гендеров" воевать за Украину. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Если на Украине мы столкнемся с контрактными армиями, европейское население скажет: "Мало ли, кто там погиб. Он же добровольно пошел воевать". А если начнется призыв, когда умирать за Украину всем 160 гендерам, для европейского общества это станет шоком", — считает Крапивник.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко объяснил, почему Европа сейчас зависима от украинского конфликта.
"Многие западные политики понимают, что для войны с Россией им нужна украинская площадка. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы. Зеленский это тоже понимает и говорит: "Если вы нас не спасете, воевать с Россией будет негде", — рассказал Ищенко.
Подробнее об этом — в интервью Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Вчера, 11:21
Евросоюз засомневался в необходимости поддержки Киева — СМИВ Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Украины. На это указала испанская газета Pais
Полный текст интервью — Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер
 
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