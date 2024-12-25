https://ukraina.ru/20241225/1059907473.html

Крапивник ответил, кого европейское общество не отпустит воевать за Украину

Крапивник ответил, кого европейское общество не отпустит воевать за Украину - 25.12.2024 Украина.ру

Крапивник ответил, кого европейское общество не отпустит воевать за Украину

Европейское общество будет шокировано, если его власть начнет призывать "все 160 гендеров" воевать за Украину. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-12-25T03:30

2024-12-25T03:30

2024-12-25T03:30

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Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко объяснил, почему Европа сейчас зависима от украинского конфликта."Многие западные политики понимают, что для войны с Россией им нужна украинская площадка. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы. Зеленский это тоже понимает и говорит: "Если вы нас не спасете, воевать с Россией будет негде", — рассказал Ищенко. Подробнее об этом — в интервью Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с РоссиейПолный текст интервью — Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер

https://ukraina.ru/20241224/1059906678.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, сша, россия, владимир зеленский, нато