Зеленский предложил Трампу армию и природные ресурсы Украины - Financial Times - 12.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241112/1058833726.html
Зеленский предложил Трампу армию и природные ресурсы Украины - Financial Times
Зеленский предложил Трампу армию и природные ресурсы Украины - Financial Times - 12.11.2024 Украина.ру
Зеленский предложил Трампу армию и природные ресурсы Украины - Financial Times
Недовольный поддержкой со стороны американского президента Джо Байдена Киев начал разрабатывать так называемый "план победы" еще летом, чтобы предвосхитить возвращение Дональда Трампа и первым "навязать" ему свое видение завершения конфликта, пишет Financial Times
2024-11-12T12:32
2024-11-12T12:32
новости
украина
дональд трамп
владимир зеленский
сша
джо байден
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057765155_45:0:756:400_1920x0_80_0_0_af2521274880c9e01ce4f575e7edd01a.jpg
"Украина начала разрабатывать свои предложения летом, чтобы "навязать свое изложение событий перед тем, как Трамп навяжет свое", - приводит издание слова человека, участвующего в планировании.Согласно информации издания, в "плане победы" предлагается предоставить США доступ к украинским природным ресурсам. Кроме того, предлагается заменить часть американских военных сил в Европе украинскими формированиями после окончания конфликта.Газета сообщала, что Владимир Зеленский, пытаясь заинтересовать Трампа, представил ему свой так называемый "план победы" еще в сентябре во время встречи в Нью-Йорке, победившего на выборах американского политика заинтересовали пункты о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал "мудрым шагом" представленные Киевом Трампу предложения, которые, по его словам, должны "показать, что Украина не является обузой для Запада".Подробнее о реакции на план - в материале "Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского на сайте Украина.ру.
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057765155_134:0:667:400_1920x0_80_0_0_9b5cce04c3041ca1f6beea427edd82d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша, джо байден, киев
Новости, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Джо Байден, Киев

Зеленский предложил Трампу армию и природные ресурсы Украины - Financial Times

12:32 12.11.2024
 
Зеленский и Трамп
Зеленский и Трамп
Читать в
Недовольный поддержкой со стороны американского президента Джо Байдена Киев начал разрабатывать так называемый "план победы" еще летом, чтобы предвосхитить возвращение Дональда Трампа и первым "навязать" ему свое видение завершения конфликта, пишет Financial Times
"Украина начала разрабатывать свои предложения летом, чтобы "навязать свое изложение событий перед тем, как Трамп навяжет свое", - приводит издание слова человека, участвующего в планировании.
Согласно информации издания, в "плане победы" предлагается предоставить США доступ к украинским природным ресурсам. Кроме того, предлагается заменить часть американских военных сил в Европе украинскими формированиями после окончания конфликта.
Газета сообщала, что Владимир Зеленский, пытаясь заинтересовать Трампа, представил ему свой так называемый "план победы" еще в сентябре во время встречи в Нью-Йорке, победившего на выборах американского политика заинтересовали пункты о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал "мудрым шагом" представленные Киевом Трампу предложения, которые, по его словам, должны "показать, что Украина не является обузой для Запада".
Подробнее о реакции на план - в материале "Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАДжо БайденКиев
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:34Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю
14:23Дубинский призвал Украину договариваться с Россией
14:16Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович
14:01Мирное соглашение по Украине на плечах Байдена, он должен успеть, пока его время не вышло - Guardian
13:59Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное"
13:30Депутаты Госдумы РФ согласились строить новый миропорядок по модели Путина — Володин
13:27Маск подтвердил подкуп Киевом западных политиков
13:16Вандал и увольнение чиновника в оккупированной Судже, советские танки в Германии. Главное на 13.00
13:06Трамп "серьезно настроен" на быстрое достижение мира на Украине - президент Финляндии
13:04Украинский депутат объяснил, почему Стармер просит $20 млрд для Киева сейчас
12:38Почему Джордж Сорос будет забанен. Впереди аудит Украины и как с этим связан украинский "генералопад"?
12:34"В рамках поручения Владимира Зеленского": украинцу пририсовали потерянную на фронте ногу
12:32Зеленский предложил Трампу армию и природные ресурсы Украины - Financial Times
12:23Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
12:17Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области
12:12Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в Курахово
11:53"Начальник должен платить за тебя 700$ в месяц" - пленный украинец про бронь от мобилизации
11:48СК РФ расследует уголовное дело в отношении литовского неонациста Барткевичюса
11:43Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко
11:41В Германии изъяли советские танки из музеев для обучения ВСУ - СМИ
Лента новостейМолния