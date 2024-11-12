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Зеленский предложил Трампу армию и природные ресурсы Украины - Financial Times

Зеленский предложил Трампу армию и природные ресурсы Украины - Financial Times - 12.11.2024 Украина.ру

Зеленский предложил Трампу армию и природные ресурсы Украины - Financial Times

Недовольный поддержкой со стороны американского президента Джо Байдена Киев начал разрабатывать так называемый "план победы" еще летом, чтобы предвосхитить возвращение Дональда Трампа и первым "навязать" ему свое видение завершения конфликта, пишет Financial Times

2024-11-12T12:32

2024-11-12T12:32

2024-11-12T12:32

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"Украина начала разрабатывать свои предложения летом, чтобы "навязать свое изложение событий перед тем, как Трамп навяжет свое", - приводит издание слова человека, участвующего в планировании.Согласно информации издания, в "плане победы" предлагается предоставить США доступ к украинским природным ресурсам. Кроме того, предлагается заменить часть американских военных сил в Европе украинскими формированиями после окончания конфликта.Газета сообщала, что Владимир Зеленский, пытаясь заинтересовать Трампа, представил ему свой так называемый "план победы" еще в сентябре во время встречи в Нью-Йорке, победившего на выборах американского политика заинтересовали пункты о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал "мудрым шагом" представленные Киевом Трампу предложения, которые, по его словам, должны "показать, что Украина не является обузой для Запада".Подробнее о реакции на план - в материале "Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша, джо байден, киев