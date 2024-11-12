https://ukraina.ru/20241112/1058827044.html

С чем связана атака на Москву? Экс-глава Интерпола в России Овчинский о срыве мирного плана Трампа

С чем связана атака на Москву? Экс-глава Интерпола в России Овчинский о срыве мирного плана Трампа - 12.11.2024 Украина.ру

С чем связана атака на Москву? Экс-глава Интерпола в России Овчинский о срыве мирного плана Трампа

Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в... Украина.ру, 12.11.2024

2024-11-12T10:28

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Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру рассказал о том, почему Дональду Трампу придётся поменять его мирный план по Украине, а также проанализировал вероятные перемены во внешней политике стран ЕС: 00:39 – Почему Трамп - не панацея от конфликта на Украине; 04:45 – О предстоящем диалоге Байдена и Трампа; 10:57 – Знал ли Трамп, что его ждёт на посту президента США? 19:56 – О вероятности диалога между ФРГ и РФ; 21:55 – О плане Олафа Шольца. #Овчинский #СВО #спецоперация #Трамп #выборы #Украина #Россия #РФ #война #конфликт #Остин #мобилизация #президент #ВСУ #Зеленский #Валдай #Сочи #КраснодарскийКрай #АТР #Европа #ЕС #Курск #переговоры #президент #Байден #Трамп #Харрис #демократы #республиканцы #Орбан #НАТО #Рютте #Будапешт #Шольц #Альянс #гегемония #многополярность #США #Венгрия #КНДР #история #МИД #вооружение #ООН #Путин #Китай #КНР #СевернаяКорея #Корея #Прибалтика #Израиль #Иран #Великобритания #дроны #Москва #Нетаньяху #БПЛА #Остин #Салливан #ВПК #Британия #беспилотник #Подмосковье #область Авторский блог Владимира Овчинского: https://zavtra.ru/blogs/nato_gotovitsya_k_prizhku?ysc.. Изборский клуб: https://izborsk-club.ru/author/ovchinsky Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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