С чем связана атака на Москву? Экс-глава Интерпола в России Овчинский о срыве мирного плана Трампа - 12.11.2024 Украина.ру
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С чем связана атака на Москву? Экс-глава Интерпола в России Овчинский о срыве мирного плана Трампа
С чем связана атака на Москву? Экс-глава Интерпола в России Овчинский о срыве мирного плана Трампа - 12.11.2024 Украина.ру
С чем связана атака на Москву? Экс-глава Интерпола в России Овчинский о срыве мирного плана Трампа
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в... Украина.ру, 12.11.2024
2024-11-12T10:28
2024-11-12T10:28
видео
россия
украина
москва
дональд трамп
джо байден
олаф шольц
ес
мвд
нато
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Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру рассказал о том, почему Дональду Трампу придётся поменять его мирный план по Украине, а также проанализировал вероятные перемены во внешней политике стран ЕС: 00:39 – Почему Трамп - не панацея от конфликта на Украине; 04:45 – О предстоящем диалоге Байдена и Трампа; 10:57 – Знал ли Трамп, что его ждёт на посту президента США? 19:56 – О вероятности диалога между ФРГ и РФ; 21:55 – О плане Олафа Шольца. #Овчинский #СВО #спецоперация #Трамп #выборы #Украина #Россия #РФ #война #конфликт #Остин #мобилизация #президент #ВСУ #Зеленский #Валдай #Сочи #КраснодарскийКрай #АТР #Европа #ЕС #Курск #переговоры #президент #Байден #Трамп #Харрис #демократы #республиканцы #Орбан #НАТО #Рютте #Будапешт #Шольц #Альянс #гегемония #многополярность #США #Венгрия #КНДР #история #МИД #вооружение #ООН #Путин #Китай #КНР #СевернаяКорея #Корея #Прибалтика #Израиль #Иран #Великобритания #дроны #Москва #Нетаньяху #БПЛА #Остин #Салливан #ВПК #Британия #беспилотник #Подмосковье #область Авторский блог Владимира Овчинского: https://zavtra.ru/blogs/nato_gotovitsya_k_prizhku?ysc.. Изборский клуб: https://izborsk-club.ru/author/ovchinsky Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, украина, москва, дональд трамп, джо байден, олаф шольц, ес, мвд, нато, украина-нато
Видео, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Джо Байден, Олаф Шольц, ЕС, МВД, НАТО, Украина-НАТО

С чем связана атака на Москву? Экс-глава Интерпола в России Овчинский о срыве мирного плана Трампа

10:28 12.11.2024
 
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Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру рассказал о том, почему Дональду Трампу придётся поменять его мирный план по Украине, а также проанализировал вероятные перемены во внешней политике стран ЕС:
00:39 – Почему Трамп - не панацея от конфликта на Украине;
04:45 – О предстоящем диалоге Байдена и Трампа;
10:57 – Знал ли Трамп, что его ждёт на посту президента США?
19:56 – О вероятности диалога между ФРГ и РФ;
21:55 – О плане Олафа Шольца.
#Овчинский #СВО #спецоперация #Трамп #выборы #Украина #Россия #РФ #война #конфликт #Остин #мобилизация #президент #ВСУ #Зеленский #Валдай #Сочи #КраснодарскийКрай #АТР #Европа #ЕС #Курск #переговоры #президент #Байден #Трамп #Харрис #демократы #республиканцы #Орбан #НАТО #Рютте #Будапешт #Шольц #Альянс #гегемония #многополярность #США #Венгрия #КНДР #история #МИД #вооружение #ООН #Путин #Китай #КНР #СевернаяКорея #Корея #Прибалтика #Израиль #Иран #Великобритания #дроны #Москва #Нетаньяху #БПЛА #Остин #Салливан #ВПК #Британия #беспилотник #Подмосковье #область
Авторский блог Владимира Овчинского: https://zavtra.ru/blogs/nato_gotovitsya_k_prizhku?ysc..
Изборский клуб: https://izborsk-club.ru/author/ovchinsky
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