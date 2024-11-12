С чем связана атака на Москву? Экс-глава Интерпола в России Овчинский о срыве мирного плана Трампа
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру рассказал о том, почему Дональду Трампу придётся поменять его мирный план по Украине, а также проанализировал вероятные перемены во внешней политике стран ЕС:
00:39 – Почему Трамп - не панацея от конфликта на Украине;
04:45 – О предстоящем диалоге Байдена и Трампа;
10:57 – Знал ли Трамп, что его ждёт на посту президента США?
19:56 – О вероятности диалога между ФРГ и РФ;
21:55 – О плане Олафа Шольца.
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Авторский блог Владимира Овчинского: https://zavtra.ru/blogs/nato_gotovitsya_k_prizhku?ysc..
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