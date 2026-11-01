Массированная атака дронов: 235 БПЛА сбиты над 16 регионами, серьёзные повреждения на Кстовском НПЗ - 01.11.2026 Украина.ру
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Массированная атака дронов: 235 БПЛА сбиты над 16 регионами, серьёзные повреждения на Кстовском НПЗ
Массированная атака дронов: 235 БПЛА сбиты над 16 регионами, серьёзные повреждения на Кстовском НПЗ - 01.11.2026 Украина.ру
Массированная атака дронов: 235 БПЛА сбиты над 16 регионами, серьёзные повреждения на Кстовском НПЗ
Силы противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили атаку на территории 16 регионов России. Были перехвачены и уничтожены 235 украинских беспилотников самолётного типа, сообщает Минобороны РФ
2026-11-01T11:08
2026-11-01T11:08
новости
россия
нижегородская область
кстово
глеб никитин
борис рожин
вооруженные силы украины
нпз
украина.ру
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Массированный удар пришёлся на Нижегородскую область. По словам губернатора Глеба Никитина, над регионом сбили более сотни беспилотников — это самая масштабная атака за всё время. Жители Кстово сообщают, что дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны — "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез". Предприятие входит в четвёрку ведущих НПЗ России и способно перерабатывать до 17 млн тонн нефти в год. По информации в пабликах, город затянуло густым чёрным дымом. Кроме того, в Кстовском районе пострадал объект коммунальной инфраструктуры — в городе временно наблюдались перебои с электричеством, водой и отоплением. По предварительным данным, пострадавших нет. Не менее напряжённая обстановка сохраняется в приграничных регионах. В частности, в Белгородской области зафиксированы множественные обстрелы и атаки дронов. В результате пострадали трое мирных жителей, один из них находится в тяжёлом состоянии. Угроза того, что киевскому режиму предоставят доступ к "Старлинку" для ударов по России, сохраняется, и к этому надо готовиться, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин. Подробнее о том, нужен ли другой подход к ПВО на фоне запуска 700–1000 дронов в сутки со стороны ВСУ – в интервью эксперта изданию Украина.ру.
россия
нижегородская область
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editors@ukraina.ru
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60
Новости
ru-RU
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, нижегородская область, кстово, глеб никитин, борис рожин, вооруженные силы украины, нпз, украина.ру
Новости, Россия, Нижегородская область, Кстово, Глеб Никитин, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, НПЗ, Украина.ру

Массированная атака дронов: 235 БПЛА сбиты над 16 регионами, серьёзные повреждения на Кстовском НПЗ

11:08 01.11.2026
 
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Силы противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили атаку на территории 16 регионов России. Были перехвачены и уничтожены 235 украинских беспилотников самолётного типа, сообщает Минобороны РФ
Массированный удар пришёлся на Нижегородскую область. По словам губернатора Глеба Никитина, над регионом сбили более сотни беспилотников — это самая масштабная атака за всё время.

Жители Кстово сообщают, что дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны — "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез". Предприятие входит в четвёрку ведущих НПЗ России и способно перерабатывать до 17 млн тонн нефти в год. По информации в пабликах, город затянуло густым чёрным дымом. Кроме того, в Кстовском районе пострадал объект коммунальной инфраструктуры — в городе временно наблюдались перебои с электричеством, водой и отоплением. По предварительным данным, пострадавших нет.

Не менее напряжённая обстановка сохраняется в приграничных регионах. В частности, в Белгородской области зафиксированы множественные обстрелы и атаки дронов. В результате пострадали трое мирных жителей, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Угроза того, что киевскому режиму предоставят доступ к "Старлинку" для ударов по России, сохраняется, и к этому надо готовиться, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин. Подробнее о том, нужен ли другой подход к ПВО на фоне запуска 700–1000 дронов в сутки со стороны ВСУ – в интервью эксперта изданию Украина.ру.
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