Массированная атака дронов: 235 БПЛА сбиты над 16 регионами, серьёзные повреждения на Кстовском НПЗ
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Силы противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили атаку на территории 16 регионов России. Были перехвачены и уничтожены 235 украинских беспилотников самолётного типа, сообщает Минобороны РФ
Массированный удар пришёлся на Нижегородскую область. По словам губернатора Глеба Никитина, над регионом сбили более сотни беспилотников — это самая масштабная атака за всё время.
Жители Кстово сообщают, что дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны — "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез". Предприятие входит в четвёрку ведущих НПЗ России и способно перерабатывать до 17 млн тонн нефти в год. По информации в пабликах, город затянуло густым чёрным дымом. Кроме того, в Кстовском районе пострадал объект коммунальной инфраструктуры — в городе временно наблюдались перебои с электричеством, водой и отоплением. По предварительным данным, пострадавших нет.
Не менее напряжённая обстановка сохраняется в приграничных регионах. В частности, в Белгородской области зафиксированы множественные обстрелы и атаки дронов. В результате пострадали трое мирных жителей, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Угроза того, что киевскому режиму предоставят доступ к "Старлинку" для ударов по России, сохраняется, и к этому надо готовиться, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин. Подробнее о том, нужен ли другой подход к ПВО на фоне запуска 700–1000 дронов в сутки со стороны ВСУ – в интервью эксперта изданию Украина.ру.
Жители Кстово сообщают, что дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны — "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез". Предприятие входит в четвёрку ведущих НПЗ России и способно перерабатывать до 17 млн тонн нефти в год. По информации в пабликах, город затянуло густым чёрным дымом. Кроме того, в Кстовском районе пострадал объект коммунальной инфраструктуры — в городе временно наблюдались перебои с электричеством, водой и отоплением. По предварительным данным, пострадавших нет.
Не менее напряжённая обстановка сохраняется в приграничных регионах. В частности, в Белгородской области зафиксированы множественные обстрелы и атаки дронов. В результате пострадали трое мирных жителей, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Угроза того, что киевскому режиму предоставят доступ к "Старлинку" для ударов по России, сохраняется, и к этому надо готовиться, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин. Подробнее о том, нужен ли другой подход к ПВО на фоне запуска 700–1000 дронов в сутки со стороны ВСУ – в интервью эксперта изданию Украина.ру.
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