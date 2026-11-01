https://ukraina.ru/20261101/nachshtaba-56-go-batalona-spn-varyag-vrag-otpravlyaet-na-peredniy-kray-vozrastnykh-mobilizovannykh-1084093903.html

Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных

Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных - 01.11.2026 Украина.ру

Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных

О боях за Доброполье, оборонительных тактиках ВСУ, пораженных целях, а также о гражданском населении, преимуществах беспилотных систем, уровне мастерства операторов Украина.ру рассказал начштаба 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", известный под позывным "Варяг"

2026-11-01T06:06

2026-11-01T06:06

2026-11-01T06:06

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- Расскажите, пожалуйста, об освобождении Доброполья и своей роли в этой операции.- Роль штаба – это прежде всего выработка решений на боевое применение. Совместно с командиром. Также планирование, огневое поражение. В ходе взятия Доброполья подразделения нашего батальона осуществляли огневое поражение, как живой силы противника, так и боевой техники. Особое внимание мы уделяли уничтожению пунктов управления БПЛА, радиолокационных станций, станций радиоэлектронной разведки и тому подобного.- С 2022 года артиллерия наша стала работать и быстрее, и эффективнее. Она продолжает прогрессировать?- В нашем подразделении артиллерия как таковая отсутствует, но, в ходе поддержки нашими расчетами FPV подразделений 110-й и 114-й бригад, можно было заметить, что их артиллерия куда эффективнее стала работать. Другой вопрос, что артиллерии стало не очень много в силу различных обстоятельств. Есть вопросы целесообразности применения артиллерии в отдельных случаях. Где-то она уместна, а где-то уже более выгодно применить расчеты FPV-дронов. Мощность боеприпаса уступает не сильно, а точность попадания с первого раза куда выше.- Притом, что FPV-дрон уже способен поднять танковую мину, ребята шутят, что вскоре смогут носить 152-е снаряды.- На базе нашего батальона развернута собственная лаборатория по производству боеприпасов. В чистом виде ту же ТМ, конечно, не используют. Это скорее вопрос грузоподъемности. Нами разрабатываются боеприпасы, которые весят меньше, но куда эффективнее, чем, к примеру, ТМ.- Сейчас в экспертном сообществе много разговоров о том, что боеприпас для БПЛА должен учитывать все особенности средства доставки, чтобы дополнительно нарастить эффективность.- Я с этим согласен. Нужно разрабатывать новые средства поражения, новые боеприпасы. Но пока довольствуемся тем, что есть.- Зеленский утверждал, что Доброполье – это неприступная крепость, о которую мы зубы сломаем. Как у них было с фортификациями?- Сами знаете, что это уже не первая и не последняя их "фортеця", взятая нами за время СВО. В принципе, во всех городах наблюдаем одно и то же. Это железобетонные укрытия, подвалы домов, канализации. Все, что можно использовать под долговременные огневые точки, для ведения обороны. Противник не чурается ничем. Использует и дома мирных граждан, и все, что может ему пригодиться.- В начале СВО противник не стеснялся использовать гражданских в качестве живого щита. Это и оборона домов в формате слоеного пирога, и позиции танков у стен многоэтажек, и много чего еще. В последнее время подобное варварство наблюдается реже. Как было в Доброполье?- С течением специальной военной операции многое меняется. В 2022 году люди не предполагали даже, каким будет масштаб операции. Многие не считали нужным куда-то выезжать и в силу этого становились заложниками, живым щитом. Сейчас люди уже понимают, чем это грозит им, а потому к моменту прихода российских войск мирного населения очень мало. По сути, кроме стариков, им уже некого использовать, как живой щит. Если встречаем мирное население, то стараемся поскорее эвакуировать в тыл.- Часто слышу от бойцов, что оборона противника сегодня построена на БПЛА, а пехота в стрелковые бои вообще старается не вступать. Так ли это в данном случае?- Вы знаете, так и есть. Более 80% их оборонительных средств – это средства беспилотной авиации. Что же до стрелковых боев, то ближе к переднему краю стоят не мотивированные подразделения, а мобилизованные. Достаточно возрастные. Они неохотно воюют. Зачастую они предпочитают просто погибнуть под нашими ударами.По мере движения вглубь города приходится сталкиваться с более мотивированными, лучше обученными, молодыми бойцами из штурмовых подразделений. В том числе и с наемниками, которые ведут довольно ожесточенные бои. Нельзя сказать, что заходим без боя.А с учетом поддержки беспилотной авиацией, которая, по моему личному мнению, опережает нашу по широте номенклатуры, а порой и по количеству, легко не бывает.- Многие ребята говорят, что после того, как все логистические нитки были перерезаны, противник стал активно применять НРТК.- А это уже непосредственно результат нашей работы. Изоляция района, сведение к нулю возможностей противника по подвозу, эвакуации и ротации. Когда по полю начали двигаться НРТК, они ровно также стали поражаться FPV-дронами. Главное – вовремя вскрыть. За это уже отвечают наши "глаза", наши посты воздушной разведки. Они передают данные на расчеты, а те приступают к уничтожению.- Как выглядит планирование изоляции района? Выявить основные пути снабжения – это понятно. Но выявить все грунтовки, все скрытые маршруты, понять что нужно "резать" в первую очередь – это ведь намного сложнее.- Кажется, что дорог очень много, но, как правило, крупный город соединяет две-три основные артерии, пригодные для передвижения колесной техники. Ведь не вся же она гусеничная, способная проехать по полям. Многое зависит от времени года, от погодных условий. Все это учитывается, а затем начинается планирование. Где-то нужно произвести дистанционное минирование с помощью тех же дронов, где-то нужно выставить FPV-засады. Так называемые ждуны. Все это позволяет эффективно обрезать им логистику.- Верно ли я понимаю, что мы рано или поздно придем к повсеместному использованию БПЛА и тогда уж война изменится по-настоящему?- Тут мы возвращаемся к вашему вопросу об артиллерии. Дальность применения средств беспилотной авиации уже сравнялась, а местами и превышает дальность применения артиллерии. Притом, что артиллерия – штука дорогостоящая. Чтобы она эффективно работала, личный состав нужно обучать не один месяц. Дроны же намного дешевле и в разы точнее. При условии достаточной квалификации пилота. Да, пилота тоже нужно обучить, но, при наличии определенных способностей, это значительно проще. Оператору не требуется проводить какие-то суперсложные математические расчеты, как в артиллерии. Поэтому, на данный момент, будущее, конечно, за беспилотными системами.- Трудно не заметить, что в среднем по палате уровень наших операторов растет пугающе быстро. В чем причина?- Прежде всего предпринимаются определенные шаги Министерства обороны по внедрению беспилотных систем в подразделения. Чтобы в каждом подразделении были свой взвод, рота, а есть уже и отдельные батальоны и полки беспилотных систем. И, конечно, уровень мастерства операторов растет.Проводится тщательный отбор. Не просто какой-то назначенный человек будет оператором или техником. По итогам отбора людей отправляют на подготовку в специализированные центры, где им после обучения выдаются сертификаты. Эти пилоты, получив боевой опыт, становятся инструкторами для новичков. И вот так беспилотные системы наши развиваются, и уровень мастерства операторов продолжает расти.- К слову, об эффективности беспилотной авиации. Есть ли какие-то цифры по целям, которые подразделение уничтожило за время операции?- Так, восемь орудий полевой артиллерии. Это гаубицы, САУ. "Баб-ег" сбили 56 штук. Поразили 205 пунктов управления БПЛА, 220 антенн управления БПЛА. Далее – одиннадцать боевых бронированных машин, два танка. Еще 21 НРТК, 23 единицы автомобильной техники и три мотоцикла. Личного состава противника – 564, блиндажей – 123. Шестнадцать пунктов временной дислокации, семь складов БК. В принципе, я могу продолжать, но думаю, что и так все ясно.

https://ukraina.ru/20261024/poluchili-samuyu-silnuyu-armiyu-na-planete-rol-svo-v-dele-modernizatsii-vooruzhennykh-sil-rossii-1084043725.html

https://ukraina.ru/20261026/po-stsenariyu-avdeevki-kak-budut-osvobozhdat-slavyansk-i-kramatorsk-1084069159.html

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Игорь Гомольский https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1083994485_0:0:400:400_100x100_80_0_0_432fb75d74f903d04479403ad1285cc2.jpg

интервью, доброполье, украина, вооруженные силы украины, вс рф, россия