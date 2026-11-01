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"Да нет проблем": Трамп готов позвать Зеленского в Майами

"Да нет проблем": Трамп готов позвать Зеленского в Майами - 01.11.2026 Украина.ру

"Да нет проблем": Трамп готов позвать Зеленского в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пригласить Зеленского на саммит "Большой двадцатки", который пройдет 14–15 декабря в Майами

2026-11-01T11:33

2026-11-01T11:33

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Отвечая на вопрос журналистов о том, получит ли Зеленский приглашение, американский президент ответил коротко."Да, с этим нет проблем", — цитирует слова Трампа официальный аккаунт Белого дома в сети Х*.При этом он выразил твердую уверенность в том, что боевые действия скоро будут остановлены:"Я считаю, что война между Украиной и Россией закончится в не столь отдаленном будущем".Приглашение посетить Майами уже направлено российскому президенту Владимиру Путину. Об этом 23 сентября официально объявил госсекретарь США Марко Рубио на Генассамблее ООН. Дональд Трамп подтвердил, что был бы рад видеть российского коллегу на форуме, однако пока не знает, примет ли Кремль это предложение:"Я бы, безусловно, хотел, чтобы Путин присутствовал на саммите G20. Я не знаю, приедет ли он", — сказал американский лидер.Официального подтверждения приглашения Зеленскому пока не поступало. Но Трамп верит, что сейчас у него больше предпосылок дожать главу киевского режима, учитывая, что Европа мечется в поисках ресурсов, а финансирование Украины буксует, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов. Подробнее – в интервью "Грандиозное шоу": Трамп хочет усадить Путина и Зеленского за один стол на G20 изданию Украина.ру.*соцсеть заблокирована на территории РФ

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