"Враг режима, патриот и оператор БПЛА": ГУР внесло в базу данных рэпера Macan - 01.11.2026 Украина.ру
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"Враг режима, патриот и оператор БПЛА": ГУР внесло в базу данных рэпера Macan
"Враг режима, патриот и оператор БПЛА": ГУР внесло в базу данных рэпера Macan - 01.11.2026 Украина.ру
"Враг режима, патриот и оператор БПЛА": ГУР внесло в базу данных рэпера Macan
Главный центр военной разведки Украины (ГУР) внес в свою базу данных рэпера Macan. Андрей Косолапов — один из самых популярных артистов в России, трижды подряд (в 2022–2024 годах) получал звание "Артист года" по версии "VK Музыка"
2026-11-01T10:31
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Украинская спецслужба в своей характеристике прямо называет 23-летнего исполнителя "лидером общественного мнения". В вину артисту вменяется "устойчивая идеологическая лояльность к кремлевскому режиму". Примечательно, что Киев сам признает: прямой публичной риторики в поддержку военных действий у рэпера нет. Однако, по мнению ГУР, он "является примером интеграции представителей российской поп-культуры в государственную силовую вертикаль России". Формальным поводом для внесения в "чёрный список" послужили публичные заявления Macan об уходе на службу в армию. Как следует из данных на портале ГУР, с осени 2025 года Андрей Косолапов является военнослужащим 604 Центра специального назначения (ЦСП) "Витязь" отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России. Его военная специальность — оператор БПЛА. Украинская разведка детально описывает медийную активность артиста, называя ее "информационно-психологическим влиянием на молодежную аудиторию". В карточке исполнителя отмечается, что его мобилизация в ряды Росгвардии сопровождалась показательной медиакампанией. По мнению Киева, распределение рэпера в элитное подразделение может быть использовано для героизации военной службы в России. На данный момент в базе War&amp;Sanctions собрано более 450 имен российских деятелей культуры, спорта и политики. Среди недавних пополнений — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и еще восемь российских фигуристов. На днях российский астролог и телеведущая Тамара Глоба оказалась в базе скандального экстермистского украинского сайта после слов о политическом будущем Зеленского. Подробнее – в материале "Ему конец!": за прогноз Зеленскому теперь вносят в "Миротворец"* на сайте Украина.ру. *признан экстремистским и запрещен в РФ
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452
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Новости
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Украина.ру
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новости, россия, киев, владимир зеленский, росгвардия, украина.ру, культура
Новости, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Росгвардия, Украина.ру, культура

"Враг режима, патриот и оператор БПЛА": ГУР внесло в базу данных рэпера Macan

10:31 01.11.2026 (обновлено: 10:34 01.11.2026)
 
© Фото : Хижина Музыканта, CC BY 3.0. ВикипедияMacan, Макан
Macan, Макан - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© Фото : Хижина Музыканта, CC BY 3.0. Википедия
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Главный центр военной разведки Украины (ГУР) внес в свою базу данных рэпера Macan. Андрей Косолапов — один из самых популярных артистов в России, трижды подряд (в 2022–2024 годах) получал звание "Артист года" по версии "VK Музыка"
Украинская спецслужба в своей характеристике прямо называет 23-летнего исполнителя "лидером общественного мнения". В вину артисту вменяется "устойчивая идеологическая лояльность к кремлевскому режиму".

Примечательно, что Киев сам признает: прямой публичной риторики в поддержку военных действий у рэпера нет. Однако, по мнению ГУР, он "является примером интеграции представителей российской поп-культуры в государственную силовую вертикаль России".

Формальным поводом для внесения в "чёрный список" послужили публичные заявления Macan об уходе на службу в армию. Как следует из данных на портале ГУР, с осени 2025 года Андрей Косолапов является военнослужащим 604 Центра специального назначения (ЦСП) "Витязь" отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России. Его военная специальность — оператор БПЛА.

Украинская разведка детально описывает медийную активность артиста, называя ее "информационно-психологическим влиянием на молодежную аудиторию". В карточке исполнителя отмечается, что его мобилизация в ряды Росгвардии сопровождалась показательной медиакампанией. По мнению Киева, распределение рэпера в элитное подразделение может быть использовано для героизации военной службы в России.

На данный момент в базе War&Sanctions собрано более 450 имен российских деятелей культуры, спорта и политики. Среди недавних пополнений — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и еще восемь российских фигуристов.

На днях российский астролог и телеведущая Тамара Глоба оказалась в базе скандального экстермистского украинского сайта после слов о политическом будущем Зеленского. Подробнее – в материале "Ему конец!": за прогноз Зеленскому теперь вносят в "Миротворец"* на сайте Украина.ру.

*признан экстремистским и запрещен в РФ
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