https://ukraina.ru/20261101/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-taras-shevchenko-protiv-mcdonalds-1084202303.html

Западная Украина за минувшую неделю: Тарас Шевченко против McDonald's

Западная Украина за минувшую неделю: Тарас Шевченко против McDonald's - 01.11.2026 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Тарас Шевченко против McDonald's

Дрогобыч мог стать первым городом во Львовской области за пределами Львова, где появилось бы заведение быстрого питания сети McDonald's. Однако на общественных слушаниях жители города высказались против передачи под фаст-фуд земельного участка в центре города. Формальная причина – неподалёку находится памятник Тарасу Шевченко

2026-11-01T06:33

2026-11-01T06:33

2026-11-01T06:33

эксклюзив

украина

западная украина

хмельницкий (город)

тарас шевченко

леонид кучма

виктор балога

mcdonald's

тцк

вооруженные силы украины

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Тарас Шевченко победил McDonald's в ДрогобычеНе исключено, что "активисты", подогревавшие протестные настроения, просто хотят получить деньги от McDonald's.О планах открытия McDonald's в Дрогобыче стало известно в марте 2026 года, когда городской совет по предложению мэра города Тараса Кучмы решил добавить в перечень участков, которые предлагают арендовать через аукцион, 0,18 га вблизи площади Тараса Шевченко. Этот участок находится в коммунальной собственности и предназначен для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и общепита.Сразу после этого решения горсовета местные жители организовали акцию протеста против строительства заведения в центре города. Они призвали сохранить там зелёную зону, а для фаст-фуда выбрать другой участок. Часть депутатов Дрогобычского горсовета ещё в мае призвала провести общественные слушания по передаче земельного участка в аренду под заведение McDonald's. Они состоялись 27 октября, в голосовании приняли участие 225 человек: 103 поддержали передачу участка в аренду, а 122 проголосовали против.После слушаний руководитель сектора связей с общественностью Дрогобычского горсовета Нина Федько написала в социальных сетях: "Самым обидным стало то, что под прицелом травли оказалась молодежь, которая просто публично сказала: "Мы хотим McDonald's в Дрогобыче. Мы не говорим о месте. Но мы хотим, чтобы он был". Чёткая позиция, имеющая право на существование. В ответ – свист, крики, мат и оскорбления со стороны пожилых людей".Главными противниками сооружения McDonald's на упомянутом участке выступили два бывших депутата Дрогобычского городского совета – Олег Балог и Павел Цвигун, которые акцентировали, что неподалёку находится памятник Тарасу Шевченко. Однако оба публично критиковали не столько передачу участка под фаст-фуд, сколько лично мэра Дрогобыча.В частности, Балог, глава общественной организации с громким названием "Союз безопасности управления “Антикоррупция”", заявил о том, что Кучма якобы "получил первоначальную финансовую выгоду в виде сотни тысяч долларов". В свою очередь, Цвигун, который является руководителем отдела по вопросам оборонной работы Дрогобычской районной военной администрации, перед общественными слушаниями записал видеообращение, в котором обвинил мэра Дрогобыча в "утрате культурно-просветительского пространства, уничтожении зелёной зоны и очередной краже у общины 18 соток". При этом гражданский чиновник на видео выступил в военной форме, шлеме и даже тактических очках, что выглядело особенно смешно.Кучма на общественных слушаниях отмечал, что инвестиции в будущее заведение McDonald's могут достичь трёх миллионов евро. Также мэр говорил примерно о 70 новых рабочих местах и поступлениях в бюджет. По его словам, реализация проекта предполагает также приведение в порядок прилегающей территории, обновление фонтана, автобусной остановки и дорожной инфраструктуры. Отдельно Кучма ответил на обвинение в том, что новое заведение не вяжется с памятником Тарасу Шевченко, расстояние от которого составляло бы 80 метров."На том "сакральном" месте – ресторан "Аль Капоне". Сразу метров 20-30 – ночной клуб. И ничего. До этого было не сакрально. Понимаете, это манипуляции определённых людей, которые придерживаются принципа: чем хуже, тем лучше. Если город не развивается, значит это лучше для города. Есть такие анти-дрогобычане. Нет на это управы. Хотя есть и люди, которые считают, что это святое место, это сакральное место", – сказал мэр.Действительно, площадь, на которой установлен памятник Шевченко, с двух сторон окружена корпусами гостиницы "Тустань". Там размещены не только упомянутые мэром ресторан и ночной клуб, но и пиццерия, гриль-бар и ещё несколько заведений общепита, вид которых напоминает о середине 1990-х. Конечно, вряд ли их владельцы пролоббировали кампанию против McDonald's. А вот попытку "профессиональных активистов" получить от богатой компании немного денег исключать нельзя.Как бы то ни было, на сессии Дрогобычского городского совета 29 октября мэр города, опираясь на результаты общественных слушаний, снял с повестки дня вопрос об аренде упомянутого земельного участка. Тарас Кучма заявил, что предложит McDonald's другие локации – вот только это уже происходило раньше, и специалисты компании сами выбрали именно место возле гостиницы "Тустань". Поэтому местные комментаторы с сожалением – ведь это в основном молодые люди – прогнозируют, что McDonald's скорее найдет другой город Западной Украины для инвестиций, чем станет преодолевать сопротивление жителей Дрогобыча.Tesla возле Хмельницкого ТЦКНа прошлой неделе в социальных сетях распространились фотографии автомобиля Tesla Model Y с номерными знаками военного образца вблизи Хмельницкого областного ТЦК. Комментаторы называли её олицетворением незаконного обогащения и злоупотреблений, при этом упорно не упоминая цифры на номерных знаках – 1488 (неонацистский кодовый символ или приветствие – Ред). В Военной службе правопорядка (ВСП) ВСУ попытались успокоить публику, однако результат оказался обратным.28 октября в ВСП сообщили, что, учитывая общественный резонанс, информацию о возможных коррупционных действиях и неправомерном использовании военных номерных знаков, её сотрудники провели оперативную проверку, установив местонахождение автомобиля Tesla Model Y с военными номерными знаками."Установлено, что водитель – это действующий военнослужащий ВСУ, солдат, 1990 года рождения, проходящий службу в должности сапёра в одном из боевых подразделений. Значительное время выполняет боевые задачи по защите Украины на восточном направлении. Согласно его объяснениям, автомобиль был приобретён им на вторичном рынке за личные средства, в том числе полученные в качестве выплат за участие в боевых действиях", – говорилось в сообщении.Правоохранители также признали, что номерные знаки военного образца поддельные."Военнослужащий пояснил, что приобрёл их через социальные сети во избежание автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Водитель признал неправомерность своих действий и выразил раскаяние", – утверждают в ВСП. При этом владелец автомобиля отделался штрафом от патрульной полиции, хотя у него вообще не было регистрационных документов на транспортное средство.Стоимость автомобиля Tesla Model Y составляет 25-35 тысяч долларов США, что достаточно много для солдата. А что сапёр, якобы "выполняющий боевые задачи по защите Украины на восточном направлении", делает в Хмельницком, и почему он паркуется у въезда на территорию областного ТЦК, никто даже не попытался объяснить. О символе 1488 в ВСП тоже не упомянули, хотя на Украине пропаганда нацизма запрещена законом.После сообщения ВСП в хмельницком сегменте социальных сетей появилась масса комментариев о том, что военнослужащий, названный владельцем автомобиля, просто взял на себя вину начальника – должностного лица Хмельницкого ТЦК. Если это действительно так, то этого офицера тоже "наказали" – теперь он не сможет приезжать на работу на крутой тачке.Нехватка мест под захороненияВ Черновцах начиная с 26 октября общие захоронения происходят только на кладбище "Старая Жучка" в отдаленном районе города – Садгоре. Такое решение принял исполком Черновицкого городского совета из-за нехватки мест на Центральном кладбище. При этом жители Старой Жучки требуют приостановить расширение кладбища в их микрорайоне – до проверки экологических рисков и общественного обсуждения.Под сектор общих захоронений на кладбище "Старая Жучка" отвели четыре гектара. Однако, по оценке заместителя директора черновицкого коммунального предприятия "Муниципальная ритуальная служба" Николая Ризуна, и этой площади хватит всего на несколько лет."Эти четыре гектара рассчитаны ориентировочно на три-четыре года захоронения. Понимаем, что многим черновчанам сложно объяснить, как это. Они живут на улице Южно-Окружной или Героев Майдана, рядом с Центральным кладбищем, а захоронения будут в Садгоре. Но на Центральном кладбище мы уже не можем этого делать", – признал РизунНовый участок понадобился, потому что Центральное городское кладбище Черновцов площадью почти 50 гектаров фактически заполнено. Ещё в середине октября чиновники предупреждали, что свободных мест там осталось ориентировочно на неделю – и теперь они иссякли. Для понимания масштаба: ежемесячно на Центральном кладбище проводили в среднем около двухсот захоронений.Через несколько дней похорон на кладбище "Старая Жучка" начались протесты жителей микрорайона. Люди обеспокоены возможным влиянием кладбища на почвы, подземные воды и источники питьевой воды. Их представитель на сессии Черновицкого городского совета 29 октября попросил приостановить расширение кладбища и проведение захоронений до проверки экологических рисков и общественного обсуждения.Они просят городские власти предоставить информацию о проведенных гидрогеологических исследованиях, соблюдении санитарных, экологических и градостроительных требований. Пока обращение просто приняли к сведению, и захоронения на кладбище в Садгоре продолжаются.Стоит отметить, что ни один черновицкий чиновник или СМИ не осмелились сообщить истинную причину нехватки мест на Центральном кладбище города – огромное количество военных могил, ведь не всех погибших военных хоронят на Аллее почетных захоронений. Кстати, на этой аллее последнее захоронение произошло 23 октября. Хотя там ещё остались места, но их, по-видимому, придерживают для военных с особым статусом – высших офицеров, орденоносцев и других.

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https://ukraina.ru/20261030/my-nomera-smenit-poprosim-odin-chetyre-v-khmelnitskom-obnaruzhen-tolik-1084171414.html

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эксклюзив, украина, западная украина, хмельницкий (город), тарас шевченко, леонид кучма, виктор балога, mcdonald's, тцк, вооруженные силы украины