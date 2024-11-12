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Уход Зеленского — лучший подарок миллионам украинцев. Украинские эксперты об украденном у них будущем

Уход Зеленского — лучший подарок миллионам украинцев. Украинские эксперты об украденном у них будущем - 12.11.2024 Украина.ру

Уход Зеленского — лучший подарок миллионам украинцев. Украинские эксперты об украденном у них будущем

На Украине приходят к осознанию, что киевский режим не является самостоятельным игроком на геополитической арене и со страхом ждут результатов торгов между реальными игроками.

2024-11-12T05:06

2024-11-12T05:06

2024-11-12T05:07

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В очень скором будущем Украину (подконтрольную Киеву территорию — ред.) ожидают потрясения. Серьёзный гражданский конфликт или бунт военных возможны уже летом. Об этом сказал в эфире одного из ютуб-каналов профессор института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко.Он пояснил, что основывает своё предположение на историческом опыте многих стран, где имели место "конфликты, когда армия восстаёт на четвёртый год войны". Василенко напомнил о том, что в 1917 году после расстрела отказывающихся идти в бой восстали несколько армий во Франции, тогда волнения гасил русский экспедиционный корпус.По словам профессора, на Украине такая критическая ситуация возникнет летом. Поводы к волнениям могут быть разные, например, армия может отказаться выполнить приказ разоружаться. Или ещё что-нибудь случится.Накапливается напряжение и внутри общества. Об атмосфере внутри страны можно судить хотя бы по такому факту - в Черкасской области женщину осудили за телефонные разговоры и переписку с друзьями, в которых она призывала к миру,"Крамольные" высказывания цитируют местные паблики: "Я считаю, что революции, войны, прочее, что это лишнее… Потому что это кровь! Я считаю, что нужно со всеми жить в мире! И с ближайшими соседями в частности! А то так, в нас получается, мы на крючке у Америки!”. Это потянуло на три года условно.Да и то столь относительно мягкий приговор был вынесен, по всей вероятности, только потому, что в зале суда женщина пояснила свои высказывания тем, что попала под влияние российской пропаганды в интернете, добавила, что задонатила 50 тысяч гривен на ВСУ и сменила свою общественную позицию.В той же Черкасской области в Умани на днях торжественно демонтировали мемориал в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков — сняли с пьедесталов танк Т-34 и артиллерийское орудие. То освобождение теперь освобождением не считается.Все, кто с этим не согласны (а мы точно знаем, что такие есть), вынуждены молчать. И речь даже не о публичных протестах, сейчас опасно высказывать своё мнение и в частном порядке. Как видим, и переписку читают, и телефонные разговоры прослушивают. Да и "доброжелатели"-стукачи на Украине не перевелись. Они (а также СБУшники, судьи, прокуроры и пр.) пока ещё не думают, что ситуация может измениться настолько, что им самим придётся дать ответ за свои преступные действия. А ведь так и будет рано или поздно.Пока неонацисты и марионеточные власти по-прежнему возлагают все надежды на помощь Запада. Но в целом ничего хорошего от будущего в Киеве не ждут. Бывший замглавы МИД Украины, экс-посол Украины в США и Франции Олег Шамшур полагает, что "Трамп будет прилагать все усилия, чтобы закончить войну в Украине на любых условиях", не заботясь о проблемах киевского режима.По его мнению, высказанному на страницах украинского издания "Зеркало недели", возвращение Трампа на пост президента США создает для Украины реальные риски, поскольку "он не верит в возможность победы Украины и не будет прилагать сверхусилия для ее достижения".Львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов признал, что в украинском кризисе "для России пока что всё развивается очень даже неплохо".По его мнению, высказанному в эфире телеканала NTA, у Трампа "прекрасно понимают патовость украинских решений… понимают, что победного для Запада варианта здесь нет". А потому "администрация Трампа будет допускать вариант перенесения фокуса внимания на Ближний Восток".Дроздов предположил, что разговор Трампа и Путина будет очень коротким — "это будет, условно говоря, пакт о разделе мира на троих", третьей стороной является "Китай, Азия, Глобальный Юг".Украинский журналист отметил, что тут можно хоть биться головой о стены, стены не сдвинутся - "мы (киевский режим — ред.) всё равно больше объект геополитической игры, чем субъект".Продолжаются споры вокруг выступления бывшего "слуги народа" депутата Верховной рады Евгения Шевченко, призвавшего Зеленского начать мирный диалог с Россией, даже осознавая, что после этого ему придётся уйти — интересы страны важнее.На это заявление достаточно нервно отреагировал глава ОП Андрей Ермак. Он заявил, что некоторые депутаты (имея ввиду Шевченко) "запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны"."Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ", - заявил чиновник.В свою очередь, это заявление Ермака прокомметгировал опальный депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его словам, "только в Украине глава администрации может угрожать действующему члену парламента за то, что он сделал заявление в интересах всего народа Украины"."А уход Зеленского – это лучший подарок для миллионов украинцев и всей страны. Потому что прекратятся смерти, мы, наконец, перестанем терять наши территории!", - написал нардеп в своём телеграм-канале.По его словам, "Шевченко написал лишь то, что думают, но боятся сказать миллионы украинцев".Ранее политик отмечал, что в стране "Десятки тысяч священников, журналистов, политиков уже мертвы, либо пропали без вести, либо сидят в тюрьмах, на подвалах, или сбежали в поисках политубежища".Такова Украина Зеленского.Более подробно о событиях на Украине и вокруг неё — в материале "Как националисты возьмут в заложники киевлян. Украинские эксперты о том, кто зарабатывает деньги на крови"

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Сергей Зуев

украина, киев, франция, дональд трамп, владимир зеленский, евгений шевченко, верховная рада, вооруженные силы украины, эксклюзив