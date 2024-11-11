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Песков ответил, знает ли Кремль о намерении Шольца звонить Путину

Песков ответил, знает ли Кремль о намерении Шольца звонить Путину - 11.11.2024 Украина.ру

Песков ответил, знает ли Кремль о намерении Шольца звонить Путину

Берлин не обращался к Москве с предложением о телефонном разговоре канцлера ФРАГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина, однако российский лидер открыт для диалога. Такое заявление 11 ноября на брифинге для журналистов сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

2024-11-11T12:52

2024-11-11T12:52

2024-11-11T12:52

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Ранее на волне западных публикаций о якобы состоявшемся первом телефонном разговоре вновь избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, Олаф Шольц изъявил желание тоже позвонить в Москву."Да, я решил поговорить с президентом России в нужное время. Но я ответственный политик, я делаю это не один", - сказал Шольц, уточнив, что разговор с Путиным требует множества предваряющих его контактов, в частности "ситуацию также необходимо обсудить с Украиной".В начале октября газета Die Welt (заблокирована в РФ) опубликовала результаты опроса немцев, который показал, что жители Германии хотят, чтобы их канцлер поговорил с президентом РФ, а Владимиру Зеленскому объяснил, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступкиЯвное большинство немцев - 59% - высказались за то, чтобы Шольц поговорил с Путиным по телефону. И только 26% опрошенных высказались против их диалога. При этом 45% опрошенных граждан Германии высказались за то, что Киеву пора идти на территориальные уступки: забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.Последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Ранее журналисты газеты Die Welt сообщали, что у них якобы есть инсайдерская информация о том, что новая беседа может состояться перед саммитом G20 в Рио-де-Жанейро, намеченного 18 и 19 ноября.Еще по теме: Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом.

https://ukraina.ru/20241111/1058798789.html

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новости, россия, москва, германия, владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, звонок