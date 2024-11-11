По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефона - 11.11.2024 Украина.ру
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По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефона
По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефона - 11.11.2024 Украина.ру
По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефона
На волне западных публикаций о якобы состоявшемся первом телефонном разговоре вновь избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, канцлер ФРГ Олаф Шольц изъявил желание тоже позвонить в Москву
2024-11-11T11:50
2024-11-11T11:50
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Об этом 11 октября написал центральный новостной веб-портал немецкой вещательной организации ARD Тagesschau.de.В то же время, отметил портал Тagesschau, "Шольц уже завел другую нить разговора", а именно - в первом телефонном разговоре с Трампом после его избрания канцлер выразил готовность "продолжить многолетнее успешное сотрудничество между правительствами обеих стран", а также "работать вместе над восстановлением мира в Европе".В начале октября газета Die Welt опубликовала результаты опроса немцев, который показал, что жители Германии хотят, чтобы их канцлер поговорил с президентом РФ, а Владимиру Зеленскому объяснил, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступкиЯвное большинство немцев - 59% - высказались за то, чтобы Шольц поговорил с Путиным по телефону. И только 26% опрошенных высказались против их диалога. При этом 45% опрошенных граждан Германии высказались за то, что Киеву пора идти на территориальные уступки: забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.Последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Ранее журналисты газеты Die Welt сообщали, что у них якобы есть инсайдерская информация о том, что новая беседа может состояться перед саммитом G20 в Рио-де-Жанейро, намеченного 18 и 19 ноября.Вечером 10 ноября американское издание The Washington Post со ссылкой на анонимные осведомленные источники написало, что якобы располагает информацией о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа.Газета даже опубликовала некоторые подробности. В частности, в публикации отмечалось, что вновь избранный президент попросил российского лидера не обострять ситуацию на Украине, напомнив Путину о военном присутствии Вашингтона в Европе.В статье также уточнялось, что Трамп якобы дал понять, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть новоприсоединенной территории.Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг не подтвердил эту информацию, ответив французскому информационному агентству AFP на соответствующий запрос, что "не комментирует частные разговоры между президентом Трампом и другими главами государств и правительств".Подробнее по теме читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Соединенные Штаты Америки против Трампа. Посадят ли нового президента США в тюрьму.
https://ukraina.ru/20241011/1058034466.html
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новости, россия, германия, сша, дональд трамп, олаф шольц, владимир путин, украина.ру, the washington post, звонок
Новости, Россия, Германия, США, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина.ру, The Washington Post, звонок

По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефона

11:50 11.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону
Коллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Украина.ру
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На волне западных публикаций о якобы состоявшемся первом телефонном разговоре вновь избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, канцлер ФРГ Олаф Шольц изъявил желание тоже позвонить в Москву
Об этом 11 октября написал центральный новостной веб-портал немецкой вещательной организации ARD Тagesschau.de.
"Да, я решил поговорить с президентом России в нужное время. Но я ответственный политик, я делаю это не один", - сказал Шольц, уточнив, что разговор с Путиным требует множества предваряющих его контактов, в частности "ситуацию также необходимо обсудить с Украиной".
В то же время, отметил портал Тagesschau, "Шольц уже завел другую нить разговора", а именно - в первом телефонном разговоре с Трампом после его избрания канцлер выразил готовность "продолжить многолетнее успешное сотрудничество между правительствами обеих стран", а также "работать вместе над восстановлением мира в Европе".
В начале октября газета Die Welt опубликовала результаты опроса немцев, который показал, что жители Германии хотят, чтобы их канцлер поговорил с президентом РФ, а Владимиру Зеленскому объяснил, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки
Явное большинство немцев - 59% - высказались за то, чтобы Шольц поговорил с Путиным по телефону. И только 26% опрошенных высказались против их диалога. При этом 45% опрошенных граждан Германии высказались за то, что Киеву пора идти на территориальные уступки: забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.
Последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Ранее журналисты газеты Die Welt сообщали, что у них якобы есть инсайдерская информация о том, что новая беседа может состояться перед саммитом G20 в Рио-де-Жанейро, намеченного 18 и 19 ноября.
Коллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
11 октября, 14:22
Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об УкраинеГазета Die Welt опубликовала результаты свежего опроса немцев институтом исследования общественного мнения YouGov. Оказалось, жители Германии хотят, чтобы их канцлер Олаф Шольц поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и объяснил Владимиру Зеленскому, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки
Вечером 10 ноября американское издание The Washington Post со ссылкой на анонимные осведомленные источники написало, что якобы располагает информацией о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа.
Газета даже опубликовала некоторые подробности. В частности, в публикации отмечалось, что вновь избранный президент попросил российского лидера не обострять ситуацию на Украине, напомнив Путину о военном присутствии Вашингтона в Европе.
В статье также уточнялось, что Трамп якобы дал понять, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть новоприсоединенной территории.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
21 октября, 13:07
"Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах ПутинуВ отличие от многих западных политиков, Кремль придерживается правила о неразглашении содержания разговоров, ведущихся на высшем уровне. Однако признание кандидата в американские лидера Дональда Трампа накануне президентских выборов в его стране не было неожиданностью
Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг не подтвердил эту информацию, ответив французскому информационному агентству AFP на соответствующий запрос, что "не комментирует частные разговоры между президентом Трампом и другими главами государств и правительств".
Подробнее по теме читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Соединенные Штаты Америки против Трампа. Посадят ли нового президента США в тюрьму.
 
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