По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефона
На волне западных публикаций о якобы состоявшемся первом телефонном разговоре вновь избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, канцлер ФРГ Олаф Шольц изъявил желание тоже позвонить в Москву
Об этом 11 октября написал центральный новостной веб-портал немецкой вещательной организации ARD Тagesschau.de.
"Да, я решил поговорить с президентом России в нужное время. Но я ответственный политик, я делаю это не один", - сказал Шольц, уточнив, что разговор с Путиным требует множества предваряющих его контактов, в частности "ситуацию также необходимо обсудить с Украиной".
В то же время, отметил портал Тagesschau, "Шольц уже завел другую нить разговора", а именно - в первом телефонном разговоре с Трампом после его избрания канцлер выразил готовность "продолжить многолетнее успешное сотрудничество между правительствами обеих стран", а также "работать вместе над восстановлением мира в Европе".
В начале октября газета Die Welt опубликовала результаты опроса немцев, который показал, что жители Германии хотят, чтобы их канцлер поговорил с президентом РФ, а Владимиру Зеленскому объяснил, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки
Явное большинство немцев - 59% - высказались за то, чтобы Шольц поговорил с Путиным по телефону. И только 26% опрошенных высказались против их диалога. При этом 45% опрошенных граждан Германии высказались за то, что Киеву пора идти на территориальные уступки: забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.
Последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Ранее журналисты газеты Die Welt сообщали, что у них якобы есть инсайдерская информация о том, что новая беседа может состояться перед саммитом G20 в Рио-де-Жанейро, намеченного 18 и 19 ноября.
11 октября, 14:22Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об УкраинеГазета Die Welt опубликовала результаты свежего опроса немцев институтом исследования общественного мнения YouGov. Оказалось, жители Германии хотят, чтобы их канцлер Олаф Шольц поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и объяснил Владимиру Зеленскому, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки
Вечером 10 ноября американское издание The Washington Post со ссылкой на анонимные осведомленные источники написало, что якобы располагает информацией о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа.
Газета даже опубликовала некоторые подробности. В частности, в публикации отмечалось, что вновь избранный президент попросил российского лидера не обострять ситуацию на Украине, напомнив Путину о военном присутствии Вашингтона в Европе.
В статье также уточнялось, что Трамп якобы дал понять, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть новоприсоединенной территории.
21 октября, 13:07"Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах ПутинуВ отличие от многих западных политиков, Кремль придерживается правила о неразглашении содержания разговоров, ведущихся на высшем уровне. Однако признание кандидата в американские лидера Дональда Трампа накануне президентских выборов в его стране не было неожиданностью
Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг не подтвердил эту информацию, ответив французскому информационному агентству AFP на соответствующий запрос, что "не комментирует частные разговоры между президентом Трампом и другими главами государств и правительств".
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