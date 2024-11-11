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По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефона

По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефона - 11.11.2024 Украина.ру

По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефона

На волне западных публикаций о якобы состоявшемся первом телефонном разговоре вновь избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, канцлер ФРГ Олаф Шольц изъявил желание тоже позвонить в Москву

2024-11-11T11:50

2024-11-11T11:50

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Об этом 11 октября написал центральный новостной веб-портал немецкой вещательной организации ARD Тagesschau.de.В то же время, отметил портал Тagesschau, "Шольц уже завел другую нить разговора", а именно - в первом телефонном разговоре с Трампом после его избрания канцлер выразил готовность "продолжить многолетнее успешное сотрудничество между правительствами обеих стран", а также "работать вместе над восстановлением мира в Европе".В начале октября газета Die Welt опубликовала результаты опроса немцев, который показал, что жители Германии хотят, чтобы их канцлер поговорил с президентом РФ, а Владимиру Зеленскому объяснил, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступкиЯвное большинство немцев - 59% - высказались за то, чтобы Шольц поговорил с Путиным по телефону. И только 26% опрошенных высказались против их диалога. При этом 45% опрошенных граждан Германии высказались за то, что Киеву пора идти на территориальные уступки: забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.Последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Ранее журналисты газеты Die Welt сообщали, что у них якобы есть инсайдерская информация о том, что новая беседа может состояться перед саммитом G20 в Рио-де-Жанейро, намеченного 18 и 19 ноября.Вечером 10 ноября американское издание The Washington Post со ссылкой на анонимные осведомленные источники написало, что якобы располагает информацией о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа.Газета даже опубликовала некоторые подробности. В частности, в публикации отмечалось, что вновь избранный президент попросил российского лидера не обострять ситуацию на Украине, напомнив Путину о военном присутствии Вашингтона в Европе.В статье также уточнялось, что Трамп якобы дал понять, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть новоприсоединенной территории.Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг не подтвердил эту информацию, ответив французскому информационному агентству AFP на соответствующий запрос, что "не комментирует частные разговоры между президентом Трампом и другими главами государств и правительств".Подробнее по теме читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Соединенные Штаты Америки против Трампа. Посадят ли нового президента США в тюрьму.

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новости, россия, германия, сша, дональд трамп, олаф шольц, владимир путин, украина.ру, the washington post, звонок