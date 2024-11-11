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Соединенные Штаты Америки против Трампа. Посадят ли нового президента США в тюрьму

Соединенные Штаты Америки против Трампа. Посадят ли нового президента США в тюрьму - 11.11.2024 Украина.ру

Соединенные Штаты Америки против Трампа. Посадят ли нового президента США в тюрьму

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, американский Минюст бросился придумывать, как спустить на тормозах уголовные дела против будущего главы государства

2024-11-11T06:45

2024-11-11T06:45

2024-11-11T06:45

эксклюзив

сша

дональд трамп

суд

выборы

тюрьма

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Не первый прецедентПосле того, как в 2021 году Дональд Трамп перестал быть президентом, американские органы юстиции принялись преследовать экс-главу государства. На него было заведено несколько уголовных дел, по одному из них ему были предъявлены обвинения и даже была проведена формальная процедура ареста.Это стало первым за 150 лет случаем ареста и обвинений в адрес экс-президента Соединенных Штатов. До этого такая ситуация произошла в 1872 году.Тогда действующий глава государства Уиллис Грант был арестован за превышение скорости. Он катался на двуколке по Вашингтону, его остановил полицейский и сделал предупреждение. Президент на выговор внимание не обратил и продолжил лихачить. Тогда этот же полицейский арестовал его. Грант сам подвез правоохранителя до участка, где президента арестовали. Вскоре он вышел на свободу, уплатив 20 долларов залога.Дела сердечныеПервое уголовное дело, которое ведет прокуратура Нью-Йорка, связано главным образом с порноактрисой Сторми Дэниэлс. О предполагаемой любовной связи будущего президента и звезды фильмов для взрослых таблоиды писали еще за несколько лет до первой победы республиканца на выборах. Сообщалось, что они единожды занимались сексом в 2006 году.По-настоящему скандал грянул в 2018-м после публикации The Wall Street Journal. Журналисты утверждали, что за месяц до выборов адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил Дэниэлс 130 тыс. долларов за молчание об интрижке с будущим главой государства, чтобы не навредить его избирательной кампании.После появления этого материала порноактриса заявила, что бумагу о неразглашении она якобы подписала под давлением и угрозами, и что отныне она больше не намерена скрывать правду. Историей заинтересовались юристы, подключились правоохранительные органы. Коэн на суде заявил, что действительно заплатил Дэниэлс деньги, делал он это по прямому указанию штаба Трампа. Сам кандидат эти обвинения отрицал и утверждал, что ничего об этом платеже не знает.Вскоре вся эта история обросла дополнительными деталями. Выяснилось, что Дэниэлс была не единственной женщиной, которой якобы платил Трамп за то, чтобы она держала язык за зубами. Согласно материалам дела, за год до выборов будущий президент договорился с издательством AMI, чтобы оно отслеживало потенциально скандальные истории о любовных похождениях Трампа, выкупало их для публикации и просто убирало их в стол.Именно AMI сообщило команде Трампа, что есть две женщины, которые могут взорвать информационную бомбу и раскрыть миру детали своих связей с кандидатом. Посредником выступил Коэн, который передал им деньги. Всего адвокату передали порядка 420 тыс. долларов: сумма выросла за счет расходов, покрытия налогов и бонусов. Переводить деньги на счет Коэна решили частями, это продолжалось в течение 2017 года, делалось все это под предлогом оплаты адвокатских услуг.Когда Коэна прижали к стенке, он обнародовал запись одного из разговоров с Трампом, что стало толчком к возбуждению уголовного дела. Всего насчитали 34 эпизода, по количеству документов о переводах. Все это квалифицировались как фальсификацию бизнес-отчетности. В конце мая этого года присяжные признали Трампа виновным по всем пунктам.Перед экс-президентом замаячила перспектива провести в тюрьме до четырех лет, однако окончательное вынесение приговора дважды откладывалось. В последний раз его перенесли на 26 ноября.Адвокаты политика настаивают, что данное уголовное дело против него должно быть прекращено. Они ссылаются на июльское решение Верховного суда США, которое постановило, что глава государства в некоторых случаях может обладать иммунитетом от уголовного преследования.Перспективы этого дела по сей день остаются туманными. Если судья решит, что Трамп действовал как официальное лицо, то он попадет под иммунитет. Если же нет, то приговор может быть обвинительным, однако юристы Трампа наверняка сразу же его оспорят. К тому моменту он уже сможет официально вступить в должность президента и тогда уже будет задействована Конституция, по которой запрещено ограничивать главу государства в выполнении его обязанностей.Коробки с непростыми бумагамиВторое дело против Трампа касается времени, когда он уже перестал быть президентом Соединенных Штатов. В этой стране все документы, связанные с работой главы государства, являются собственностью страны, поэтому от Трампа потребовали вернуть Национальному архиву все бумаги.Вернул он их только через год, в январе 2022-го. Всего в 15 коробках насчитали 197 секретных документов. Принимающая сторона заподозрила, что отдали им не все. Началось расследование. Препирательство длилось полгода, после чего ФБР запросило в суде ордер и наведалось с обыском в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, после чего были изъяты записи с камер наблюдения.На кадрах было видно, как работники резиденции передвигают с место на место коробки с бумагами. После этого был санкционирован обыск, в ходе которого были изъяты 102 секретных документа. От обслуживающего персонала резиденции выяснилось, что коробки с бумагами государственной важности хранили кое-как, прятали их то в туалете, то на сцене, а один раз и вовсе случайно рассыпали в кладовке.После этого спецпрокурором по делу был назначен Джек Смит, по его мнению, Трамп виновен в незаконном удержании секретной документации, сговоре с целью воспрепятствованию правосудию и даче ложных показаний. По совокупности Трампу светит максимально 450 лет тюрьмы (в реальности вряд ли дадут, если и дадут, больше нескольких десятков).Что будет дальше с этим делом тоже пока не понятно. В июле этого года окружная судья Эйлин Кэннон прекратила его рассмотрение. Согласно ее решению, назначение Смита – вмешательство исполнительной власти в дела судебной. Офис спецпрокурора подал апелляцию, которую пока еще не рассматривали.Есть мнение, что такое решение Кэннон приняла из-за того, что в свое время на нынешнюю должность ее назначил именно Трамп. Он же, полагают некоторые, мог пообещать ей пост генпрокурора в обмен на закрытие двух федеральных дел против него.Также не исключено, что после вступления в должность Трамп просто-напросто уволит Смита и разгонит его офис, полномочий у него на это хватит.Отголосок штурма КапитолияШестого января 2021 года, в день, когда Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, Трамп провел митинг своих сторонников, который кончился походом на Капитолий и попыткой штурмом взять это здание. Тогда толпе удалось ворваться внутрь и устроить погром, который продолжался несколько часов.После этих событий на Трампа завели еще одно дело. По версии обвинения, после своего поражения он распространял якобы ложные сведения о фальсификациях, а также готовил заговор с целью замены выборщиков, голосованием которых формально и избирается президент США.Утверждается, что после проигрыша на выборах, приближенные Трампа уговаривали республиканцев в нескольких штатах, которые заседают в местных конгрессах, избрать альтернативных выборщиков. Один из замыслов заключался в том, что в случае появления альтернативных выборщиков, возникнет сомнение в законности изначальных выборщиков и всей процедуры вообще.Юристы Трампа настаивали, что в этом случае вице-президент Майк Пенс по закону имеет право отменить голосование выборщиков и передать вопрос назначения президента в Палату представителей и Сенат Конгресса. Действительно, республиканцам удалось тогда провернуть часть своего плана, устроив альтернативное голосование 84 выборщиков в семи штатах. После этого действовать должен был уже Пенс, однако он отказался и заявил, что Конституция не дает ему такого права.Марш на Капитолий и последующие беспорядки были уже шагом отчаяния, последней попыткой повлиять на Пенса, который уже фактически подыгрывал Байдену и Демпартии. Эффекта это не возымело, Трамп потерял последние теоретически шансы переиграть ситуацию с итогами выборов.Попытку Трампа протащить "своих" выборщиков квалифицировали как заговор, а насилие в Капитолии как попытку отложить подведение итогов выборов. Официально обвинения звучат так: сговор с целью обмана Соединенных Штатов, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры, сговор против прав.Обвинителем в этом втором федеральном деле против Трампа также выступает Джек Смит. Скорее всего, это дело тоже могут отложить на четыре года, пока республиканец будет главой государства, несмотря на то, что срок ему грозит немалый, вплоть до пожизненного заключения по одному из пунктов.Дело в том, что из-за июльского решения Верховного суда данное дело вернули в первую инстанцию, после чего судья Таня Чаткан должна решить, попадает ли Трамп под иммунитет, то есть совершались ли все эти действия им в качестве официального лица. Американские СМИ пишут, что Чаткан – протеже еще Барака Обамы, поэтому она может не удовлетворить ходатайство адвокатов Трампа о закрытии уголовного дела.Голоса из ДжорджииПоследнее дело, открытое против Трампа, также касается событий выборов-2020. Экс-президента обвиняют в том, что он пытался повлиять на итоги голосования в штате Джорджия. Тогда Трамп лидировал в этом штате как по предварительным опросам, так и в начале подсчета бюллетеней. Затем картина стала меняться, вперед вырвался Байден, который и выиграл в итоге в Джорджии с перевесом в 11 тыс. голосов.Поражение в этом колеблющемся штате стало одной из главных причин общего поражения Трампа четыре года назад. Действующий на тот момент президент и его соратники заявили, что итоги голосования в Джорджии были сфальсифицированы. Трамп и его ближайшее окружение вышли на руководителей штата и склоняли их к тому, чтобы отменить итоги выборов, предоставив им свои аргументы в пользу версии о подтасовке результатов.В конечном итоге все это закончилось уголовным делом. Всего по нему проходят в качестве обвиняемых 19 человек, включая Трампа. Им всем предъявлены обвинения в нарушении местного закона "об организациях, находящихся под влиянием рэкета и коррумпированных лиц".Если по сути, то кандидата от республиканцев обвиняют в том, что он организовал сговор с целью непризнания итогов выборов в Джорджии, осуществил ту самую схему с "фальшивыми" выборщиками, звонил секретарю штата с требованием "найти" 11 780 голосов в свою пользу (ровно на один больше, чем получил в итоге Байден), а также в том, что небольшая группа его сторонников в обход закона получила доступ к системе голосования в одном из округов штата, чтобы проверить, были ли там фальсификации.В августе прошлого года Большое жюри предъявило всем 19 фигурантам дела обвинения и выдало ордера на их арест. По правилам, все они могли добровольно прийти и сдаться добровольно, так в итоге и получилось.Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон 24 августа 2023 года, где была проведена формальная процедура его ареста. Трампа сфотографировали в анфас и в профиль, наручники на него не надевали. После этого за бывшего президента сразу же внесли залог в 200 тыс. долларов и он вышел на свободу.На сегодняшний день рассмотрение дела застопорилось. Защита Трампа подала ранее апелляцию на участие в процессе прокурора округа Фултон Фани Уиллис. Претензия к ней состояла в том, что она допустила конфликт интересов, назначив специальным обвинителем по этому делу своего возлюбленного Нейтана Уэйда. Последний в итоге ушел в отставку, а на декабрь намечено рассмотрение вопроса, имеет ли права оставаться в этом процессе Уиллис.Далее, если ее оставят в деле, будет назначено новое слушание. Если же нет, то тогда надо будет искать нового прокурора, что вряд ли произойдет быстро. Юристы Трампа уже дали понять, что при случае они всегда смогут сослаться на преобладание федеральных законов над законами штатов, поэтому президент в любом случае не станет участвовать в этом процессе, так как это будет ограничением его деятельности в качестве главы государства, что запрещено Конституцией.Что в итогеОбщий вывод из всех четырех дел, по которым проходит Трамп заключается в том, что посадить за решетку действующего главу государства у прокуроров вряд ли получится.По двум федеральным делам (о секретных документах и о сговоре с целью вмешательства в выборы) президент Трамп сможет в крайнем случае помиловать себя сам. Такого прецедента в американской истории еще не было, но с точки зрения закона никаких препятствий к этому нет. При этом политик ранее заявлял, что не собирается издавать указы о помиловании самого себя если до этого вдруг дойдет.Понимая бесперспективность этих двух дел после победы Трампа на выборах, суды могут прекратить их или заморозить на ближайшие четыре года, вернувшись к ним после.Что касается дел, которые рассматриваются в Нью-Йорке и Джорджии, то эксперты также сомневаются, что у обвинения там есть шансы приговорить Трампа к реальному сроку, по крайней мере, пока он будет президентом. Оба процесса защита республиканца легко сможет затянуть на неопределенный срок, что уже и происходит. А если до вынесения приговора все же дойдет, то президентская должность позволит Трампу уклониться от исполнения наказания, так как любое ограничение его свободы можно трактовать как препятствие к осуществлению его деятельности как главы государства, что блокирует Конституция.Какова позиция следующего американского президента по вопросу Украины - в материале издания Украина.ру Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике.

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, сша, дональд трамп, суд, выборы, тюрьма