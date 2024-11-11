Когда все закончится, они сбегут: военкор объяснил, что ждет киевский режим и Украину с приходом Трампа - 11.11.2024 Украина.ру
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Когда все закончится, они сбегут: военкор объяснил, что ждет киевский режим и Украину с приходом Трампа
Когда все закончится, они сбегут: военкор объяснил, что ждет киевский режим и Украину с приходом Трампа - 11.11.2024 Украина.ру
Когда все закончится, они сбегут: военкор объяснил, что ждет киевский режим и Украину с приходом Трампа
Приход к власти Трампа означает изоляцию Америки от всех внешних проблем. Европа будет вынуждена решать проблему Украины самостоятельно. Поэтому у киевского режима нет планов того, что же им делать дальше. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
2024-11-11T04:00
2024-11-11T04:00
новости
украина
дональд трамп
европа
сша
президент сша
власти украины
заморозка
экономика
киевский режим
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Основные политические тенденции относительно Украины станут известны к январю, когда избранный президент США Дональд Трамп окончательно придет к власти. Будет ясно, что за это время произойдет на фронте. И Украину к этому моменту точно не ждет ничего хорошего, сообщил военкор.Победа Трампа будет еще сильнее напрягать Европу. Его приход к власти означает изоляцию Америки от всех внешних проблем, отметил он.Поэтому у киевского режима нет планов того, что же им делать дальше. Ему остается только убивать людей на передовой, чтобы попытаться заморозить конфликт в обмен на территории. Такие подвижки уже есть, указал он."Сейчас киевский режим пытается как можно больше наворовать и создать частные армии, чтобы их потом не поубивали. Как только они поймут, что все закончилось (Украина прекратила существование как государство. — Ред.), они убегут", — подчеркнул журналист.А на Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется. Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.руО том, как могут развиваться события на Украине в ближайший год — в статье Михаила Павлива "Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру — выборы, выборам — лидеры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, дональд трамп, европа, сша, президент сша, власти украины, заморозка, экономика, киевский режим, детали
Новости, Украина, Дональд Трамп, Европа, США, президент США, власти Украины, заморозка, экономика, киевский режим, детали

Когда все закончится, они сбегут: военкор объяснил, что ждет киевский режим и Украину с приходом Трампа

04:00 11.11.2024
 
Зеленский
Зеленский
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Приход к власти Трампа означает изоляцию Америки от всех внешних проблем. Европа будет вынуждена решать проблему Украины самостоятельно. Поэтому у киевского режима нет планов того, что же им делать дальше. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
Основные политические тенденции относительно Украины станут известны к январю, когда избранный президент США Дональд Трамп окончательно придет к власти. Будет ясно, что за это время произойдет на фронте. И Украину к этому моменту точно не ждет ничего хорошего, сообщил военкор.
Победа Трампа будет еще сильнее напрягать Европу. Его приход к власти означает изоляцию Америки от всех внешних проблем, отметил он.

"Да, они будут жестче реагировать на какие-то события. Я даже не исключаю, что при нем американская армия будет напрямую участвовать в каких-то конфликтах. США уйдут в Азию. А Европа будет вынуждена решать проблему Украины самостоятельно", — подчеркнул Линин.

Поэтому у киевского режима нет планов того, что же им делать дальше. Ему остается только убивать людей на передовой, чтобы попытаться заморозить конфликт в обмен на территории. Такие подвижки уже есть, указал он.
"Сейчас киевский режим пытается как можно больше наворовать и создать частные армии, чтобы их потом не поубивали. Как только они поймут, что все закончилось (Украина прекратила существование как государство. — Ред.), они убегут", — подчеркнул журналист.
А на Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется. Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
О том, как могут развиваться события на Украине в ближайший год — в статье Михаила Павлива "Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру — выборы, выборам — лидеры
Юлия Латынина
9 ноября, 15:42
"Копытом в лицо". Куда идет и что происходит с так называемой "российской оппозицией"Когда Юлия Латынина* недавно в интервью на YouTube-канале "Живой гвоздь" сказала ЭТО, кто-то из пересмешников, на дух не переносящих так называемую российскую оппозицию, начал ерничать: "Одним словом, прозрела. Первая пошла". Кто следующий?"
 
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