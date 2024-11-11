https://ukraina.ru/20241111/1058772954.html

Когда все закончится, они сбегут: военкор объяснил, что ждет киевский режим и Украину с приходом Трампа

Когда все закончится, они сбегут: военкор объяснил, что ждет киевский режим и Украину с приходом Трампа - 11.11.2024 Украина.ру

Когда все закончится, они сбегут: военкор объяснил, что ждет киевский режим и Украину с приходом Трампа

Приход к власти Трампа означает изоляцию Америки от всех внешних проблем. Европа будет вынуждена решать проблему Украины самостоятельно. Поэтому у киевского режима нет планов того, что же им делать дальше. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин

2024-11-11T04:00

2024-11-11T04:00

2024-11-11T04:00

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киевский режим

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Основные политические тенденции относительно Украины станут известны к январю, когда избранный президент США Дональд Трамп окончательно придет к власти. Будет ясно, что за это время произойдет на фронте. И Украину к этому моменту точно не ждет ничего хорошего, сообщил военкор.Победа Трампа будет еще сильнее напрягать Европу. Его приход к власти означает изоляцию Америки от всех внешних проблем, отметил он.Поэтому у киевского режима нет планов того, что же им делать дальше. Ему остается только убивать людей на передовой, чтобы попытаться заморозить конфликт в обмен на территории. Такие подвижки уже есть, указал он."Сейчас киевский режим пытается как можно больше наворовать и создать частные армии, чтобы их потом не поубивали. Как только они поймут, что все закончилось (Украина прекратила существование как государство. — Ред.), они убегут", — подчеркнул журналист.А на Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется. Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.руО том, как могут развиваться события на Украине в ближайший год — в статье Михаила Павлива "Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру — выборы, выборам — лидеры

https://ukraina.ru/20241109/1058770501.html

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новости, украина, дональд трамп, европа, сша, президент сша, власти украины, заморозка, экономика, киевский режим, детали