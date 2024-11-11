Когда все закончится, они сбегут: военкор объяснил, что ждет киевский режим и Украину с приходом Трампа
Зеленский
Приход к власти Трампа означает изоляцию Америки от всех внешних проблем. Европа будет вынуждена решать проблему Украины самостоятельно. Поэтому у киевского режима нет планов того, что же им делать дальше. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
Основные политические тенденции относительно Украины станут известны к январю, когда избранный президент США Дональд Трамп окончательно придет к власти. Будет ясно, что за это время произойдет на фронте. И Украину к этому моменту точно не ждет ничего хорошего, сообщил военкор.
Победа Трампа будет еще сильнее напрягать Европу. Его приход к власти означает изоляцию Америки от всех внешних проблем, отметил он.
"Да, они будут жестче реагировать на какие-то события. Я даже не исключаю, что при нем американская армия будет напрямую участвовать в каких-то конфликтах. США уйдут в Азию. А Европа будет вынуждена решать проблему Украины самостоятельно", — подчеркнул Линин.
Поэтому у киевского режима нет планов того, что же им делать дальше. Ему остается только убивать людей на передовой, чтобы попытаться заморозить конфликт в обмен на территории. Такие подвижки уже есть, указал он.
"Сейчас киевский режим пытается как можно больше наворовать и создать частные армии, чтобы их потом не поубивали. Как только они поймут, что все закончилось (Украина прекратила существование как государство. — Ред.), они убегут", — подчеркнул журналист.
А на Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется. Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
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