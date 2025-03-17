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Как Крым получил своего президента – и потерял его. К 30-летию конца крымской автономии

Как Крым получил своего президента – и потерял его. К 30-летию конца крымской автономии - 17.03.2025 Украина.ру

Как Крым получил своего президента – и потерял его. К 30-летию конца крымской автономии

17 марта 1995 года киевские силовики захватили органы власти Республики Крым и её президента Юрия Мешкова. В тот же день Верховная Рада Украины лишила Мешкова должности, отменив Конституцию Крыма

2025-03-17T08:00

2025-03-17T08:00

2025-03-17T08:00

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В бурной истории Крыма и Севастополя первой половины 1990-х годов особое место занимает первая попытка воссоединить эти регионы с Россией, предпринятая первым и последним президентом Республики Крым Юрием Мешковым. Он был избран на этот пост в феврале 1994 года, однако этому предшествовали события, начавшиеся ещё во времена позднего СССР.К тому времени Крымская область УССР всё настойчивее добивалась особого статуса, которого она лишилась ещё в составе РСФСР. Напомню, что 18 октября 1921 года в составе РСФСР была образована многонациональная Крымская Автономная ССР. В 1939 году население Крымской АССР составляло 1 126 000 человек (49,6% русских, 19,4% крымских татар, 13,7% украинцев, 5,8% евреев, 4,5% немцев).После депортации в мае-июне 1944 года крымских татар и представителей ряда других народов, за которой последовало переселение на территорию Крыма нескольких десятков тысяч жителей из различных областей РСФСР и УССР, Крымская АССР 30 июня 1945 года была преобразована в Крымскую область. Находящийся на её территории Севастополь как главная база Черноморского флота в 1948 году получил статус города республиканского подчинения.А в 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Крымская область была передана в состав УССР, "учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи". Отдельного решения по поводу Севастополя Верховные Советы (ВС) СССР, РСФСР и УССР не принимали, что позже приведёт к правовым коллизиям.Стоит отметить, что первый секретарь Крымского обкома КПСС Павел Титов, выступивший в 1954-м против передачи области в состав Украинской ССР, был снят с должности и отправлен в Москву на должность замминистра сельского хозяйства РСФСР. Но к концу 1980-х, после нескольких лет политики "перестройки и гласности", проводимой новым лидером СССР Михаилом Горбачёвым, выражать недовольство передачей Крыма в состав Украины стало возможно открыто.В середине 1989 года в газете Крымского обкома Компартии Украины "Крымская правда" вышла статья "Региональный хозрасчёт и автономия" в которой делался вывод о том, что "для успешного внедрения регионального хозрасчёта и превращения Крыма во всесоюзную здравницу было бы целесообразно преобразовать область в автономную республику".В январе 1990 года на пленуме Крымского обкома КПУ было заявлено о необходимости изменения статуса Крыма. На внеочередной сессии Крымского облсовета 12 ноября 1990-го было принято решение о проведении референдума о статусе Крыма 20 января 1991 года. На сессии облсовета тогда присутствовал председатель Верховного Совета УССР Леонид Кравчук, который пытался убедить крымских депутатов, что автономный статус Крым может получить решением украинского парламента, без проведения референдума.Вопрос, вынесенный на референдум, звучал так: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?" Вопрос о выходе из состава УССР не звучал, но подразумевался: если Украина откажется подписать новый Союзный договор, то Крым как автономная республика сможет это сделать самостоятельно.Референдум прошёл 20 января 1991 года на всей территории Крымской области, в том числе и в Севастополе, где также состоялся городской референдум о предоставлении городу статуса союзно-республиканского подчинения. Участие в голосовании на референдуме о восстановлении Крымской АССР приняли 81,37% избирателей, положительно ответили 93,26%, пришедших к избирательным урнам. В Севастополе же за особый статус города высказались 97% жителей.Реализованы результаты этих референдумов были в украинском стиле, частично. 12 февраля 1991 года ВС УССР принял закон о восстановлении Крымской АССР в границах Крымской области, Крымский облсовет получил статус Верховного Совета автономии. Севастополь вошел в состав Крымской АССР, однако не получил статуса города особого подчинения. Позже соответствующие изменения были внесены в Конституцию Украины.В 1991 году жителей Крыма и Севастополя ожидали ещё два референдума: 17 марта о сохранении Советского Союза и 1 декабря – о поддержке независимости Украины. Жители региона в подавляющем большинстве поддержали сохранение СССР, и начало его развала после августовского путча подтолкнуло местных политиков к более решительным действиям.4 сентября 1991 года Верховный Совет Крыма принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Поддержка независимости Украины на референдуме 1 декабря 1991 года в Крымской АССР была наименьшей среди всех регионов страны (54%) при довольно низкой явке (67%). 26 февраля 1992 года по решению Верховного Совета Крымской АССР республика была переименована в Республику Крым.5 мая 1992 года Верховный Совет Крыма принял Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым, а 6 мая 1992 года – Конституцию Крыма. Она определяла Республику Крым демократическим государством в составе Украины, а Севастополь – городом с особым статусом и неотъемлемой частью Крыма. Тогда же была введена должность президента Республики Крым, а президенту и Верховному Совету Украины было предложено заключить двусторонний Договора между Республикой Крым и Украиной. На 2 августа 1992 года был назначен всекрымский референдум о подтверждении Акта о самостоятельности.По воспоминаниям многих участников тех событий, в Крыму надеялись на поддержку со стороны России – но получили её только от Верховного Совета РФ. Российский парламент 21 мая 1992 года принял постановление, которым признал решение Президиума ВС РСФСР от 5 февраля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР" "не имеющим юридической силы с момента принятия" ввиду того, что оно было принято "с нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной процедуры".Однако на тот момент президент РФ Борис Ельцин сам боролся с парламентом своей страны, и фактически стал на сторону Украины. В свою очередь, Украина пригрозила Крыму силовым решением вопроса, и 21 мая 1992 года ВС Республики Крым отменил свои постановления о принятии Акта о государственной самостоятельности и проведении референдума в его поддержку. Конституцию Республики Крым не отменили, но Киев её попросту игнорировал: в Севастополе с марта 1992 года действовал представитель президента Украины, которому подчинялась вся исполнительная власть.События в Крыму и Севастополе в 1992-93 годах происходили на фоне масштабного конфликта между Россией и Украиной за Черноморский флот, своеобразной кульминацией которого стали два постановления ВС РФ от 9 июля 1993-го. Первое из них, "О статусе города Севастополя", подтверждало "российский федеральный статус города Севастополя в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года", второе называлось "О финансировании и обеспечении Черноморского флота".Примечательно, что эти решения получили резко отрицательную оценку Бориса Ельцина, которая по смыслу практически совпала с украинскими заявлениями по этому поводу – ведь Президиум Верховной Рады Украины назвал постановления ВС РФ "беспрецедентным, не имеющим юридической силы и не вызывающим каких-либо правовых последствий для Украины". 3 сентября 1993 года Кравчук и Ельцин подписали "Массандровские соглашения", по которым весь Черноморский флот отходил России, которая оплачивает половину его стоимости Украине. Как известно, Киев эти соглашения так и не выполнил.Однако осенью 1993-го ситуация на полуострове немного успокоилась, 14 октября был принят закон о президенте Республики Крым, выборы которого были назначены на 16 января 1994 года. Во второй тур вышли председатель ВС Крыма Николай Багров и лидер Блока "Россия" Юрий Мешков, который и победил во втором туре, набрав 72,92% голосов. А в марте 1994 года Блок "Россия" получил абсолютное большинство в парламенте Республики Крым.Но после убедительной победы на выборах новое руководство Крыма столкнулось с отсутствием финансовой, экономической, управленческой базы для обеспечения реальной автономии. Но главное – с отсутствием поддержки со стороны самой России, руководство которой пыталось в то время сблизиться с Западом. Москва тогда рассматривала активность пророссийских деятелей за рубежом как неприятную помеху, способную возродить на Западе подозрения относительно "неизжитых имперских амбиций" России.Хотя Мешкову удалось привлечь российского экономиста Евгения Сабурова к работе в правительстве Крыма на посту вице-премьера, а отставного генерала Советской армии Валерия Кузнецова назначить главой МВД Республики Крым (которое сразу вошло в клинч с Управлением МВД Украины в Крыму и СБУ), однако успехи президента Крыма по интеграции региона в Россию были в основном декоративными – типа введения в Крыму московского времени.Участие Республики Крым в Ассоциации "Северный Кавказ" (ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального округа) не дало ощутимых результатов. Обещания ввести на полуострове обращение российского рубля или упростить получение гражданства РФ остались невыполненными, как и проведение референдума о независимости Крыма.Однако даже такая фронда была опасной для Киева, особенно на фоне состоявшихся весной 1994 года в Донецкой и Луганской областях референдумов, на которых люди требовали восстановления связей с Россией. Как ни парадоксально, крестовый поход против пророссийского Крыма возглавил Леонид Кучма, который в ходе президентской кампании 1994 года убеждал русских жителей Украины, что их языковые и культурные потребности будут защищены.Кучма получил 90% голосов в Крыму и 92% в Севастополе, но став президентом Украины приступил к ликвидации автономии в Крыму. В сентябре 1994 года Верховная Рада, которая и до того не признавала названия "Республика Крым", переименовала упомянутую в Конституции Украины Крымскую АССР в "Автономную Республику Крым". К тому времени Блок "Россия" в ВС Крыма раскололся, часть его депутатов перешла на сторону Киева. Оказалось, что Мешкову не на кого опереться ни в России, ни в Крыму."Тогда в России царили продажные элиты, которые уничтожали страну, и добиться их поддержки для возвращения Крыма было просто невозможно. Все попытки Мешкова найти с ними контакт заходили в тупик. И самостоятельно в той политической ситуации невозможно было выйти из состава Украины и объявить о сближении с исторической Родиной, потому что крымские элиты были весьма хаотичные, у них не хватало опыта и квалифицированных людей. Так как большинство из них было бывшим партийно-хозяйственным активом Крыма, и на 70% состояло из украинцев. И они явно не намерены были решать геополитические вопросы. К тому же у всех чесались руки, чтобы провести "прихватизацию", поэтому им нужны были тишина и поддержка в Киеве", – рассказывал в 2019-м очевидец тех событий, крымский политолог Виктор Харабуга.Когда в ночь с 16 на 17 марта 1995 года в Симферополе высадился десант группы "Альфа" СБУ, который занял здания МВД и Госсовета Крыма, ни самого Мешкова, ни Конституцию Республики Крым защищать никто не захотел. В тот же день Верховная Рада Украины отменила крымскую Конституцию, а вместе с этим перестала существовать и должность президента Республики Крым.Сам Юрий Мешков принял решение сопротивляться, и забаррикадировался в собственном кабинете. Оттуда его в бессознательном состоянии увезли в больницу с загадочным отравлением. При этом СБУ запретило оказывать Мешкову медпомощь, и, по одной из версий, его спасли офицеры Черноморского флота – вывезли из Крыма на военном самолёте в Россию. По утверждению же киевского политолога Костя Бондаренко, Мешкова отправили в Москву сотрудники СБУ.Как бы там ни было, 17 марта 1995 года Республика Крым как автономия с реальными полномочиями прекратила своё существование.

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