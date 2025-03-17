https://ukraina.ru/20250317/1061834545.html

Под Суджей фронт провалился: Алехин рассказал, как ВС РФ разрезали пополам ВСУ в Курской области

Под Суджей фронт провалился: Алехин рассказал, как ВС РФ разрезали пополам ВСУ в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру

Под Суджей фронт провалился: Алехин рассказал, как ВС РФ разрезали пополам ВСУ в Курской области

Во время операции "Труба" бойцам хватило 30 минут, чтобы выскочить на заранее определенные сектора и застать ВСУ врасплох. Всего в тыл противника зашли около 800 человек, которые за несколько дней освободили 12 населённых пунктов. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-03-17T06:00

2025-03-17T06:00

2025-03-17T06:00

новости

вс рф

суджа

курская область

наступление

всу

освобождение

труба

спецназ

"ахмат"

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Операция "Труба" стала переломным моментом как для освобождения Суджи, так и для всей операции в Курской области, отметил эксперт."После того, как была скрытно подготовлена и осуществлена операция с проходом по подземной газовой трубе, сводный отряд из подразделений десантников, мотострелков, спецназа "Аида" из "Ахмат-Сила", а также бойцов добровольческой бригады "Ветераны" (они выполняли основную работу), сумел разделить пополам группировку противника в Курской области", — сообщил Алехин.По его словам, бойцам хватило 30 минут, чтобы выскочить на заранее определенные сектора ведения огня и застать врага врасплох. Всего в тыл ВСУ зашли около 800 человек, которые за несколько дней освободили 12 населённых пунктов в Суджанском районе, добавил он.И сейчас можно с полной уверенностью сказать, что украинский фронт на Суджанском участке провалился, подчеркнул Алехин. "Мы прорвали этот фронт. Освобождение Суджи подтвердили в Министерстве обороны РФ", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.Подробно о последствиях освобождения Курской области — в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250315/1061826735.html

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новости, вс рф, суджа, курская область, наступление, всу, освобождение, труба, спецназ, "ахмат", ветераны, сво, спецоперация