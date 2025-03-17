Под Суджей фронт провалился: Алехин рассказал, как ВС РФ разрезали пополам ВСУ в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру
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Под Суджей фронт провалился: Алехин рассказал, как ВС РФ разрезали пополам ВСУ в Курской области
Под Суджей фронт провалился: Алехин рассказал, как ВС РФ разрезали пополам ВСУ в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру
Под Суджей фронт провалился: Алехин рассказал, как ВС РФ разрезали пополам ВСУ в Курской области
Во время операции "Труба" бойцам хватило 30 минут, чтобы выскочить на заранее определенные сектора и застать ВСУ врасплох. Всего в тыл противника зашли около 800 человек, которые за несколько дней освободили 12 населённых пунктов. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-03-17T06:00
2025-03-17T06:00
новости
вс рф
суджа
курская область
наступление
всу
освобождение
труба
спецназ
"ахмат"
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Операция "Труба" стала переломным моментом как для освобождения Суджи, так и для всей операции в Курской области, отметил эксперт."После того, как была скрытно подготовлена и осуществлена операция с проходом по подземной газовой трубе, сводный отряд из подразделений десантников, мотострелков, спецназа "Аида" из "Ахмат-Сила", а также бойцов добровольческой бригады "Ветераны" (они выполняли основную работу), сумел разделить пополам группировку противника в Курской области", — сообщил Алехин.По его словам, бойцам хватило 30 минут, чтобы выскочить на заранее определенные сектора ведения огня и застать врага врасплох. Всего в тыл ВСУ зашли около 800 человек, которые за несколько дней освободили 12 населённых пунктов в Суджанском районе, добавил он.И сейчас можно с полной уверенностью сказать, что украинский фронт на Суджанском участке провалился, подчеркнул Алехин. "Мы прорвали этот фронт. Освобождение Суджи подтвердили в Министерстве обороны РФ", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.Подробно о последствиях освобождения Курской области — в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250315/1061826735.html
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новости, вс рф, суджа, курская область, наступление, всу, освобождение, труба, спецназ, "ахмат", ветераны, сво, спецоперация
Новости, ВС РФ, Суджа, Курская область, наступление, ВСУ, освобождение, Труба, спецназ, "Ахмат", ветераны, СВО, Спецоперация

Под Суджей фронт провалился: Алехин рассказал, как ВС РФ разрезали пополам ВСУ в Курской области

06:00 17.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" и группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа батальонной тактической группы (БТГР) Каштана и группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Во время операции "Труба" бойцам хватило 30 минут, чтобы выскочить на заранее определенные сектора и застать ВСУ врасплох. Всего в тыл противника зашли около 800 человек, которые за несколько дней освободили 12 населённых пунктов. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Операция "Труба" стала переломным моментом как для освобождения Суджи, так и для всей операции в Курской области, отметил эксперт.
"После того, как была скрытно подготовлена и осуществлена операция с проходом по подземной газовой трубе, сводный отряд из подразделений десантников, мотострелков, спецназа "Аида" из "Ахмат-Сила", а также бойцов добровольческой бригады "Ветераны" (они выполняли основную работу), сумел разделить пополам группировку противника в Курской области", — сообщил Алехин.
По его словам, бойцам хватило 30 минут, чтобы выскочить на заранее определенные сектора ведения огня и застать врага врасплох. Всего в тыл ВСУ зашли около 800 человек, которые за несколько дней освободили 12 населённых пунктов в Суджанском районе, добавил он.
И сейчас можно с полной уверенностью сказать, что украинский фронт на Суджанском участке провалился, подчеркнул Алехин. "Мы прорвали этот фронт. Освобождение Суджи подтвердили в Министерстве обороны РФ", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.
Подробно о последствиях освобождения Курской области в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
Пленные ВСУ
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