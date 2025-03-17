Под Суджей фронт провалился: Алехин рассказал, как ВС РФ разрезали пополам ВСУ в Курской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" и группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Во время операции "Труба" бойцам хватило 30 минут, чтобы выскочить на заранее определенные сектора и застать ВСУ врасплох. Всего в тыл противника зашли около 800 человек, которые за несколько дней освободили 12 населённых пунктов. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Операция "Труба" стала переломным моментом как для освобождения Суджи, так и для всей операции в Курской области, отметил эксперт.
"После того, как была скрытно подготовлена и осуществлена операция с проходом по подземной газовой трубе, сводный отряд из подразделений десантников, мотострелков, спецназа "Аида" из "Ахмат-Сила", а также бойцов добровольческой бригады "Ветераны" (они выполняли основную работу), сумел разделить пополам группировку противника в Курской области", — сообщил Алехин.
По его словам, бойцам хватило 30 минут, чтобы выскочить на заранее определенные сектора ведения огня и застать врага врасплох. Всего в тыл ВСУ зашли около 800 человек, которые за несколько дней освободили 12 населённых пунктов в Суджанском районе, добавил он.
И сейчас можно с полной уверенностью сказать, что украинский фронт на Суджанском участке провалился, подчеркнул Алехин. "Мы прорвали этот фронт. Освобождение Суджи подтвердили в Министерстве обороны РФ", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.
Подробно о последствиях освобождения Курской области — в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.