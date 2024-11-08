https://ukraina.ru/20241108/1058736336.html

"Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру - выборы, выборам - лидеры

"Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру - выборы, выборам - лидеры - 08.11.2024 Украина.ру

"Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру - выборы, выборам - лидеры

"Мы делили апельсин, много наших полегло". Такими словами из старого детсадовского анекдота вполне может быть нам придется иллюстрировать развитие событий на Украине в ближайшие полгода-год.

2024-11-08T14:24

2024-11-08T14:24

2024-11-08T14:30

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А все потому, что какую бы стратегию не выбрала новая американская администрация в отношении украинского кризиса (а мы ведь не сомневаемся в определяющем влиянии именно США на него?), будь то деэскалация или эскалация с последующей деэскалацией, все равно выборов Незалежной не избежать.Причем и президентских и парламентских.И, на сегодняшний день, "95 квартал" ведет подготовку и к первым, и ко вторым, а еще в придачу и к общенациональному референдуму по вопросу мирных переговоров, потому как уж очень хочется подстелить себе соломку в виде "народного наказа идти на мирное соглашение".Но, весь фокус в том, что окно возможностей лично для Зеленского и его alter ego Ермака ограничено только рукавом сценариев с эскалацией, да и то только одного из них.Представляются совершенно очевидными два обстоятельства. Первое – личная неприязнь Трампа к Зеленскому и тот факт, что он явно не забыл откровенное подыгрывание его врагам в 2020 году. Второе – для проведения собственного курса на Украине, каким бы он ни был, Трампу понадобится собственный "сукин сын", и это точно не Зеленский и никто из его ближайшего круга. Так что, хоть так хоть эдак но, по-видимому, выборам в стране 404 в текущем году быть. И вот тут начинается самое интересное.Нет, в сценарии эскалации все довольно прозаично. При самом быстротечном варианте, резкого обострения ключевую роль, конечно же, продолжит играть Зеленский. Но это только если потенциальный переговорный трек сходу не задастся и будет резко свернут. В противном случае у Белого дома есть несколько вариантов. Ну, во-первых, это отставной главком ВСУ Залужный. Он, похоже, потихоньку обживается в роли политика, собрался книжонки штамповать, ну и штат политтехнологов не распускал. Ко всему имеет высочайшую узнаваемость и положительный баланс поддержки украинского обывателя. К тому же, его нельзя назвать человеком уходящей администрации, что для Трампа будет несомненным плюсом. Во-вторых, это экстремист Кирилл "мамкин пирожок" Буданов. Персонаж более чем неоднозначный, но обладающий политическим амбициями и не раз, по словам инсайдеров из Киева, демонстрировавшими политическую же пластичность и договороспособность. Больше того, он понятен республиканскому истеблишменту и имеет наработанные связи с людьми из окружения Ники Хейли. Так же, есть достоверная информация о работе которую ведут люди Буданова по формированию его собственного именного политического проекта. В сценариях эскалации, его принципиальная нерукопожатность для России не будет играть никакой роли. Наконец, даже "сывочолый гэтьман" Петро Порошенко, будь на то воля Госдепа, вполне готов будет вернуться к абгрейдженой "армии мове вире" и делать грязную работу для "белого господина". Другой вопрос, что с его антирейтингом больше 70 процентов у украинского избирателя, протащить его снова на пост президента будет ой как непросто. На этом, пожалуй, черная лавочка запасных персонажей заканчивается. Теперь о белой лавке запасных которые понадобятся в случае если следуя выбранной в ходе избирательной кампании позиции Трамп и Ко готовы будут перейти к реальной деэскалации и мирному треку. В этом случае кандидатуры Зеленского, Буданова и Порошенко, уверен, даже не будут обсуждаться. Чего не скажешь об отставном генерале Залужном. Он вряд ли будет в числе ключевых кандидатов, но при некоторых обстоятельствах вполне может быть рассмотрен. Повторюсь, стартовых данных по поддержке и узнаваемости ему для этого хватает. Впрочем, как человек в том или ином формате имеющий несомненное отношение к военным преступлениям (как и любой имеющий отношение к украинской военной машине), он может оказаться, и с высочайшей вероятность окажется персоной неприемлемой для прямых переговоров с нами. Так что, в сценарии мирного трека Залужный это скорее про фракцию в парламенте, а не про президентство. И вот теперь самой главное. А кто же сможет реально претендовать на роль украинского "президента мира"?Резко переобувшегося, причем несколько раз в разных направлениях, экстремиста Арестовича прошу не предлагать. Несмотря на скандальную известность и популярность и умение иногда, как сейчас модно говорить, выдавать базу, он все еще остается экстремистом под уголовными делами РФ, да и при абсолютной узнаваемости является носителем антирейтига не уступающего таковому у Порошенко или подзабытого Яценюка. Да он и. сам наверняка это понимает, как понимают это и его потенциальные спонсоры. И максимум на что, вероятно, рассчитывает, так это на собственный политический проект и попытку захода в Верховную Раду.Далее по списку идут, как говаривал один донбасский олигарх "ветераны рейха", Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Виталий Кличко, Святослав Вакарчук. Цену им и за океаном и в России знают прекрасно, их скромный электоральный потенциал тоже. Так что, всерьез рассматривать их персоны на роль переговорщика тоже не стоит. Но, он, то есть переговорщик, точно нужен. И он всерьез сейчас обсуждается и на Украине, и до горячей фазы выборов обсуждался в США, и продолжает мусолиться в Европе. И, по сути, называются всего лишь две фигуры. Первый это брат киевского мэра, прославленный чемпион как и он, Владимир Кличко. За последние десять лет было как минимум несколько попыток приблизить Владимира к политическому мейнстриму. Он в том или ином качестве постоянно фигурировал в разных гуманитарных и общественных проектах в Незалежной. Во время двух попыток возрождения в общенациональном измерении собственного политического бренда братьев партии "Удар" именно Владимир рассматривался как ее глава и первый номер. Владимир Кличко имеет прекрасную узнаваемость, позитивны рейтинг восприятия и не имеет шлейфа политических неуклюжестей и коррупции как у его старшего брата. Он понятен в США и Европе, он не запятнал себя кровью в АТО или в ходе СВО, и не был особо замечен в одиозной националистической риторике. Однозначно рабочий вариант. Вторым таким персонажем, как мне кажется несколько менее вероятным в силу своей некоторой политической нишевости, является экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. Выходец из команды олигарха Сергея Тигипко, транзитом через "зеленую" команду, и временно пребывание на содержании у Порошенко, сейчас он оказался в политическом смысле "невестой на выданье". Дмитрий имеет умеренную репутацию человека далекого от любого радикализма. В целом всегда находивший на центристских позициях. Один из немногих конструктивно критиковавших Банковую все это время. Не запятнанный в преступлениях. Другое дело, что куда менее узнаваемый чем младший Кличко, и далекий и непонятный для избирателей разделяющих идеи украинского национализма и украиноцентризма, а их все еще немало в стране 404. Как итог, могу сказать, что вряд ли кто-то неупомянутый в данном материале может оказаться вынесенным на гребне волны перемен 2025 года в огрызке второй украинской республики, и, скорее всего, нас ожидают "все те же на манеже".О том, как команда нынешнего нелегитимного президента Украины встретила выборы президентом США Трампа - в статье Михаила Павлива "У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике".

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, вооруженные силы украины, верховная рада, удар