"Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру - выборы, выборам - лидеры - 08.11.2024 Украина.ру
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"Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру - выборы, выборам - лидеры
"Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру - выборы, выборам - лидеры - 08.11.2024 Украина.ру
"Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру - выборы, выборам - лидеры
"Мы делили апельсин, много наших полегло". Такими словами из старого детсадовского анекдота вполне может быть нам придется иллюстрировать развитие событий на Украине в ближайшие полгода-год.
2024-11-08T14:24
2024-11-08T14:30
эксклюзив
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
петр порошенко
вооруженные силы украины
верховная рада
удар
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А все потому, что какую бы стратегию не выбрала новая американская администрация в отношении украинского кризиса (а мы ведь не сомневаемся в определяющем влиянии именно США на него?), будь то деэскалация или эскалация с последующей деэскалацией, все равно выборов Незалежной не избежать.Причем и президентских и парламентских.И, на сегодняшний день, "95 квартал" ведет подготовку и к первым, и ко вторым, а еще в придачу и к общенациональному референдуму по вопросу мирных переговоров, потому как уж очень хочется подстелить себе соломку в виде "народного наказа идти на мирное соглашение".Но, весь фокус в том, что окно возможностей лично для Зеленского и его alter ego Ермака ограничено только рукавом сценариев с эскалацией, да и то только одного из них.Представляются совершенно очевидными два обстоятельства. Первое – личная неприязнь Трампа к Зеленскому и тот факт, что он явно не забыл откровенное подыгрывание его врагам в 2020 году. Второе – для проведения собственного курса на Украине, каким бы он ни был, Трампу понадобится собственный "сукин сын", и это точно не Зеленский и никто из его ближайшего круга. Так что, хоть так хоть эдак но, по-видимому, выборам в стране 404 в текущем году быть. И вот тут начинается самое интересное.Нет, в сценарии эскалации все довольно прозаично. При самом быстротечном варианте, резкого обострения ключевую роль, конечно же, продолжит играть Зеленский. Но это только если потенциальный переговорный трек сходу не задастся и будет резко свернут. В противном случае у Белого дома есть несколько вариантов. Ну, во-первых, это отставной главком ВСУ Залужный. Он, похоже, потихоньку обживается в роли политика, собрался книжонки штамповать, ну и штат политтехнологов не распускал. Ко всему имеет высочайшую узнаваемость и положительный баланс поддержки украинского обывателя. К тому же, его нельзя назвать человеком уходящей администрации, что для Трампа будет несомненным плюсом. Во-вторых, это экстремист Кирилл "мамкин пирожок" Буданов. Персонаж более чем неоднозначный, но обладающий политическим амбициями и не раз, по словам инсайдеров из Киева, демонстрировавшими политическую же пластичность и договороспособность. Больше того, он понятен республиканскому истеблишменту и имеет наработанные связи с людьми из окружения Ники Хейли. Так же, есть достоверная информация о работе которую ведут люди Буданова по формированию его собственного именного политического проекта. В сценариях эскалации, его принципиальная нерукопожатность для России не будет играть никакой роли. Наконец, даже "сывочолый гэтьман" Петро Порошенко, будь на то воля Госдепа, вполне готов будет вернуться к абгрейдженой "армии мове вире" и делать грязную работу для "белого господина". Другой вопрос, что с его антирейтингом больше 70 процентов у украинского избирателя, протащить его снова на пост президента будет ой как непросто. На этом, пожалуй, черная лавочка запасных персонажей заканчивается. Теперь о белой лавке запасных которые понадобятся в случае если следуя выбранной в ходе избирательной кампании позиции Трамп и Ко готовы будут перейти к реальной деэскалации и мирному треку. В этом случае кандидатуры Зеленского, Буданова и Порошенко, уверен, даже не будут обсуждаться. Чего не скажешь об отставном генерале Залужном. Он вряд ли будет в числе ключевых кандидатов, но при некоторых обстоятельствах вполне может быть рассмотрен. Повторюсь, стартовых данных по поддержке и узнаваемости ему для этого хватает. Впрочем, как человек в том или ином формате имеющий несомненное отношение к военным преступлениям (как и любой имеющий отношение к украинской военной машине), он может оказаться, и с высочайшей вероятность окажется персоной неприемлемой для прямых переговоров с нами. Так что, в сценарии мирного трека Залужный это скорее про фракцию в парламенте, а не про президентство. И вот теперь самой главное. А кто же сможет реально претендовать на роль украинского "президента мира"?Резко переобувшегося, причем несколько раз в разных направлениях, экстремиста Арестовича прошу не предлагать. Несмотря на скандальную известность и популярность и умение иногда, как сейчас модно говорить, выдавать базу, он все еще остается экстремистом под уголовными делами РФ, да и при абсолютной узнаваемости является носителем антирейтига не уступающего таковому у Порошенко или подзабытого Яценюка. Да он и. сам наверняка это понимает, как понимают это и его потенциальные спонсоры. И максимум на что, вероятно, рассчитывает, так это на собственный политический проект и попытку захода в Верховную Раду.Далее по списку идут, как говаривал один донбасский олигарх "ветераны рейха", Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Виталий Кличко, Святослав Вакарчук. Цену им и за океаном и в России знают прекрасно, их скромный электоральный потенциал тоже. Так что, всерьез рассматривать их персоны на роль переговорщика тоже не стоит. Но, он, то есть переговорщик, точно нужен. И он всерьез сейчас обсуждается и на Украине, и до горячей фазы выборов обсуждался в США, и продолжает мусолиться в Европе. И, по сути, называются всего лишь две фигуры. Первый это брат киевского мэра, прославленный чемпион как и он, Владимир Кличко. За последние десять лет было как минимум несколько попыток приблизить Владимира к политическому мейнстриму. Он в том или ином качестве постоянно фигурировал в разных гуманитарных и общественных проектах в Незалежной. Во время двух попыток возрождения в общенациональном измерении собственного политического бренда братьев партии "Удар" именно Владимир рассматривался как ее глава и первый номер. Владимир Кличко имеет прекрасную узнаваемость, позитивны рейтинг восприятия и не имеет шлейфа политических неуклюжестей и коррупции как у его старшего брата. Он понятен в США и Европе, он не запятнал себя кровью в АТО или в ходе СВО, и не был особо замечен в одиозной националистической риторике. Однозначно рабочий вариант. Вторым таким персонажем, как мне кажется несколько менее вероятным в силу своей некоторой политической нишевости, является экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. Выходец из команды олигарха Сергея Тигипко, транзитом через "зеленую" команду, и временно пребывание на содержании у Порошенко, сейчас он оказался в политическом смысле "невестой на выданье". Дмитрий имеет умеренную репутацию человека далекого от любого радикализма. В целом всегда находивший на центристских позициях. Один из немногих конструктивно критиковавших Банковую все это время. Не запятнанный в преступлениях. Другое дело, что куда менее узнаваемый чем младший Кличко, и далекий и непонятный для избирателей разделяющих идеи украинского национализма и украиноцентризма, а их все еще немало в стране 404. Как итог, могу сказать, что вряд ли кто-то неупомянутый в данном материале может оказаться вынесенным на гребне волны перемен 2025 года в огрызке второй украинской республики, и, скорее всего, нас ожидают "все те же на манеже".О том, как команда нынешнего нелегитимного президента Украины встретила выборы президентом США Трампа - в статье Михаила Павлива "У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике".
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Михаил Павлив
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эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, вооруженные силы украины, верховная рада, удар
Эксклюзив, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, УДАР

"Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру - выборы, выборам - лидеры

14:24 08.11.2024 (обновлено: 14:30 08.11.2024)
 
© Getty Images / Lev Karavanov
- РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Getty Images / Lev Karavanov
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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"Мы делили апельсин, много наших полегло". Такими словами из старого детсадовского анекдота вполне может быть нам придется иллюстрировать развитие событий на Украине в ближайшие полгода-год.
А все потому, что какую бы стратегию не выбрала новая американская администрация в отношении украинского кризиса (а мы ведь не сомневаемся в определяющем влиянии именно США на него?), будь то деэскалация или эскалация с последующей деэскалацией, все равно выборов Незалежной не избежать.
Причем и президентских и парламентских.
И, на сегодняшний день, "95 квартал" ведет подготовку и к первым, и ко вторым, а еще в придачу и к общенациональному референдуму по вопросу мирных переговоров, потому как уж очень хочется подстелить себе соломку в виде "народного наказа идти на мирное соглашение".
Но, весь фокус в том, что окно возможностей лично для Зеленского и его alter ego Ермака ограничено только рукавом сценариев с эскалацией, да и то только одного из них.
Представляются совершенно очевидными два обстоятельства. Первое – личная неприязнь Трампа к Зеленскому и тот факт, что он явно не забыл откровенное подыгрывание его врагам в 2020 году.
Второе – для проведения собственного курса на Украине, каким бы он ни был, Трампу понадобится собственный "сукин сын", и это точно не Зеленский и никто из его ближайшего круга. Так что, хоть так хоть эдак но, по-видимому, выборам в стране 404 в текущем году быть.
И вот тут начинается самое интересное.
Нет, в сценарии эскалации все довольно прозаично. При самом быстротечном варианте, резкого обострения ключевую роль, конечно же, продолжит играть Зеленский.
Но это только если потенциальный переговорный трек сходу не задастся и будет резко свернут. В противном случае у Белого дома есть несколько вариантов.
Ну, во-первых, это отставной главком ВСУ Залужный. Он, похоже, потихоньку обживается в роли политика, собрался книжонки штамповать, ну и штат политтехнологов не распускал. Ко всему имеет высочайшую узнаваемость и положительный баланс поддержки украинского обывателя. К тому же, его нельзя назвать человеком уходящей администрации, что для Трампа будет несомненным плюсом.
Во-вторых, это экстремист Кирилл "мамкин пирожок" Буданов. Персонаж более чем неоднозначный, но обладающий политическим амбициями и не раз, по словам инсайдеров из Киева, демонстрировавшими политическую же пластичность и договороспособность. Больше того, он понятен республиканскому истеблишменту и имеет наработанные связи с людьми из окружения Ники Хейли. Так же, есть достоверная информация о работе которую ведут люди Буданова по формированию его собственного именного политического проекта. В сценариях эскалации, его принципиальная нерукопожатность для России не будет играть никакой роли.
Наконец, даже "сывочолый гэтьман" Петро Порошенко, будь на то воля Госдепа, вполне готов будет вернуться к абгрейдженой "армии мове вире" и делать грязную работу для "белого господина". Другой вопрос, что с его антирейтингом больше 70 процентов у украинского избирателя, протащить его снова на пост президента будет ой как непросто.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
08:15
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На этом, пожалуй, черная лавочка запасных персонажей заканчивается.
Теперь о белой лавке запасных которые понадобятся в случае если следуя выбранной в ходе избирательной кампании позиции Трамп и Ко готовы будут перейти к реальной деэскалации и мирному треку. В этом случае кандидатуры Зеленского, Буданова и Порошенко, уверен, даже не будут обсуждаться.
Чего не скажешь об отставном генерале Залужном. Он вряд ли будет в числе ключевых кандидатов, но при некоторых обстоятельствах вполне может быть рассмотрен.
Повторюсь, стартовых данных по поддержке и узнаваемости ему для этого хватает. Впрочем, как человек в том или ином формате имеющий несомненное отношение к военным преступлениям (как и любой имеющий отношение к украинской военной машине), он может оказаться, и с высочайшей вероятность окажется персоной неприемлемой для прямых переговоров с нами. Так что, в сценарии мирного трека Залужный это скорее про фракцию в парламенте, а не про президентство.
И вот теперь самой главное. А кто же сможет реально претендовать на роль украинского "президента мира"?
Резко переобувшегося, причем несколько раз в разных направлениях, экстремиста Арестовича прошу не предлагать. Несмотря на скандальную известность и популярность и умение иногда, как сейчас модно говорить, выдавать базу, он все еще остается экстремистом под уголовными делами РФ, да и при абсолютной узнаваемости является носителем антирейтига не уступающего таковому у Порошенко или подзабытого Яценюка.
Да он и. сам наверняка это понимает, как понимают это и его потенциальные спонсоры. И максимум на что, вероятно, рассчитывает, так это на собственный политический проект и попытку захода в Верховную Раду.
Далее по списку идут, как говаривал один донбасский олигарх "ветераны рейха", Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Виталий Кличко, Святослав Вакарчук. Цену им и за океаном и в России знают прекрасно, их скромный электоральный потенциал тоже. Так что, всерьез рассматривать их персоны на роль переговорщика тоже не стоит.
Но, он, то есть переговорщик, точно нужен. И он всерьез сейчас обсуждается и на Украине, и до горячей фазы выборов обсуждался в США, и продолжает мусолиться в Европе.
И, по сути, называются всего лишь две фигуры. Первый это брат киевского мэра, прославленный чемпион как и он, Владимир Кличко. За последние десять лет было как минимум несколько попыток приблизить Владимира к политическому мейнстриму. Он в том или ином качестве постоянно фигурировал в разных гуманитарных и общественных проектах в Незалежной. Во время двух попыток возрождения в общенациональном измерении собственного политического бренда братьев партии "Удар" именно Владимир рассматривался как ее глава и первый номер.
Владимир Кличко имеет прекрасную узнаваемость, позитивны рейтинг восприятия и не имеет шлейфа политических неуклюжестей и коррупции как у его старшего брата. Он понятен в США и Европе, он не запятнал себя кровью в АТО или в ходе СВО, и не был особо замечен в одиозной националистической риторике.
Однозначно рабочий вариант.
Вторым таким персонажем, как мне кажется несколько менее вероятным в силу своей некоторой политической нишевости, является экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.
Выходец из команды олигарха Сергея Тигипко, транзитом через "зеленую" команду, и временно пребывание на содержании у Порошенко, сейчас он оказался в политическом смысле "невестой на выданье". Дмитрий имеет умеренную репутацию человека далекого от любого радикализма. В целом всегда находивший на центристских позициях. Один из немногих конструктивно критиковавших Банковую все это время. Не запятнанный в преступлениях.
Другое дело, что куда менее узнаваемый чем младший Кличко, и далекий и непонятный для избирателей разделяющих идеи украинского национализма и украиноцентризма, а их все еще немало в стране 404.
Как итог, могу сказать, что вряд ли кто-то неупомянутый в данном материале может оказаться вынесенным на гребне волны перемен 2025 года в огрызке второй украинской республики, и, скорее всего, нас ожидают "все те же на манеже".
О том, как команда нынешнего нелегитимного президента Украины встретила выборы президентом США Трампа - в статье Михаила Павлива "У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике".
 
ЭксклюзивУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныВерховная РадаУДАР
 
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