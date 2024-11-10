ВСУ переоценили свои возможности под Курском, но Украина продолжает считать себя победителем — эксперт - 10.11.2024 Украина.ру
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ВСУ переоценили свои возможности под Курском, но Украина продолжает считать себя победителем — эксперт
ВСУ переоценили свои возможности под Курском, но Украина продолжает считать себя победителем — эксперт - 10.11.2024 Украина.ру
ВСУ переоценили свои возможности под Курском, но Украина продолжает считать себя победителем — эксперт
Когда российские танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют, и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет. Потому что Украина не умеет признавать своих ошибок
2024-11-10T07:15
2024-11-10T07:15
новости
курская область
украина
киев
дональд трамп
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
верховная рада
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.Он рассказал, что в первые дни, как ВСУ вторглись в Курскую область, они подтянули туда подготовленные части; у них получалось эти части ротировать, но ВСУ там завязли. По словам эксперта, российская армия сразу же начала бить военных Украины, причем достаточно быстро и точно.Шаландин отметил, что украинские пленные говорят: переоценка ценностей наступила уже через пару дней после того, как они туда зашли. Офицер также резюмировал, что на данный момент в Курской области нет полноценных частей и подразделений ВСУ, остались только их разрозненные остатки, которые пытаются выжить.Ранее в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов, отвечая на вопрос, успеют ли ВСУ вывести свои войска из Курской области до зимы, отметил, что в этой теме есть несколько равнозначных факторов, которые влияют на решения киевского руководства.“Во-первых, это обострившаяся внутренняя политическая борьба из-за смены руководства в США. Хотя Трампу нужно еще 75 дней дожить до инаугурации. За это время там может и революция с гражданской войной произойти. Второе, пока демократы находятся у власти и распоряжаются ресурсами, факультативная помощь украинской стороне может быть оказана”, — объяснил Самойлов.По его словам, заявления Безуглой говорят о том, что в Киеве идет серьезное противостояние.“Генералитет, который находится у руководства вооруженными силами, подвергается огромному давлению, а Зеленского будут валить, тем более у Трампа есть свои счеты к нему”, — добавил Самойлов.Он считает, что уже нет смысла держать войска в Курской области для давления на Россию. Их, скорее всего, выведут, чтобы перебросить на другие участки фронта, подчеркнул эксперт. Подводя итог, Самойлов указал, что Трамп вряд ли будет советовать Зеленскому оставить эту занозу в теле России.Подробнее об этом — Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУДепутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона.Она также упомянула, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.Об этом — Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответилПолный текст интервью — Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США
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новости, курская область, украина, киев, дональд трамп, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, верховная рада, детали
Новости, Курская область, Украина, Киев, Дональд Трамп, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, детали

ВСУ переоценили свои возможности под Курском, но Украина продолжает считать себя победителем — эксперт

07:15 10.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Когда российские танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют, и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет. Потому что Украина не умеет признавать своих ошибок
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.
Он рассказал, что в первые дни, как ВСУ вторглись в Курскую область, они подтянули туда подготовленные части; у них получалось эти части ротировать, но ВСУ там завязли. По словам эксперта, российская армия сразу же начала бить военных Украины, причем достаточно быстро и точно.
Шаландин отметил, что украинские пленные говорят: переоценка ценностей наступила уже через пару дней после того, как они туда зашли. Офицер также резюмировал, что на данный момент в Курской области нет полноценных частей и подразделений ВСУ, остались только их разрозненные остатки, которые пытаются выжить.
"Украина любое малозначимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Она иногда делает это с таким креативом, что просто смех берет. Мне кажется, когда наши танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют, и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет. Потому что Украина не умеет признавать своих ошибок. А от иллюзий надо избавляться всегда. Это полезно и в вопросах личной жизни, и в вопросах управления страной", — поделился мыслями Шаландин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов, отвечая на вопрос, успеют ли ВСУ вывести свои войска из Курской области до зимы, отметил, что в этой теме есть несколько равнозначных факторов, которые влияют на решения киевского руководства.
“Во-первых, это обострившаяся внутренняя политическая борьба из-за смены руководства в США. Хотя Трампу нужно еще 75 дней дожить до инаугурации. За это время там может и революция с гражданской войной произойти. Второе, пока демократы находятся у власти и распоряжаются ресурсами, факультативная помощь украинской стороне может быть оказана”, — объяснил Самойлов.
По его словам, заявления Безуглой говорят о том, что в Киеве идет серьезное противостояние.
“Генералитет, который находится у руководства вооруженными силами, подвергается огромному давлению, а Зеленского будут валить, тем более у Трампа есть свои счеты к нему”, — добавил Самойлов.
Он считает, что уже нет смысла держать войска в Курской области для давления на Россию. Их, скорее всего, выведут, чтобы перебросить на другие участки фронта, подчеркнул эксперт. Подводя итог, Самойлов указал, что Трамп вряд ли будет советовать Зеленскому оставить эту занозу в теле России.
Подробнее об этом — Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ
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Она также упомянула, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.
Об этом — Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил
Полный текст интервью — Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США
 
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