https://ukraina.ru/20241105/1058595609.html

Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США

Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США - 05.11.2024 Украина.ру

Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США

Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Она иногда делает это с таким креативом, что просто смех берет. Когда наши танки подойдут к Киеву, они все равно начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет

2024-11-05T05:50

2024-11-05T05:50

2024-11-05T05:50

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россия

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Потому что Украина не умеет признавать своих ошибок. А от иллюзий надо избавляться всегда. Это полезно и в вопросах личной жизни, и в вопросах управления страной, считает военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег ШаландинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Олег Геннадьевич, как вы сейчас оцениваете темпы продвижения ВС РФ на разных направлениях? Каков будет ваш прогноз на зимнюю кампанию?- После того, как ВСУ вторглись в Курскую область, они подтянули туда подготовленные части. У них вроде бы получалось их ротировать, но они там завязли. Если там кто-то и остается, то уже в другом качестве. Причем бить мы начали их достаточно быстро и точно. Пленные говорят, что у них переоценка ценностей наступила уже через пару дней после того, как они туда зашли.Там уже нет полноценных частей и подразделений ВСУ. Там есть разрозненные их остатки, которые пытаются выжить. Те, кто поумнее, пытаются сдаваться. Те, кто на что-то еще рассчитывают, ждут подкреплений, которые не придут.И за счет того, что нашему командованию удалось их остановить под Курском и создать зону, куда будут оттягиваться относительно боеготовые части ВСУ, мы теперь продвигаемся по всей линии соприкосновения. Министр обороны Белоусов отметил, что мы в полтора раза нарастили темп наступательных действий. Хотя они и без курской авантюры были немалые.Да, мы пока еще не форсировали Днепр. Но я уверен, что текущие наши успехи создадут условия, при которых мы закончим подготовку к такой операции и реализуем ее.- Понятно, что курская авантюра с военной точки зрения была самоубийством. А остался ли от нее пропагандистский эффект?- Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Она иногда делает это с таким креативом, что просто смех берет. Мне кажется, что когда наши танки подойдут к Киеву, они все равно начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет. Потому что Украина не умеет признавать своих ошибок. А от иллюзий надо избавляться всегда. Это полезно и в вопросах личной жизни, и в вопросах управления страной.- Украина же еще раскручивает информационную кампанию об отправке на СВО северокорейских военнослужащих. Очевидно, что это нужно для того, чтобы что-то протащить под шумок. А что именно?- Тут есть несколько аспектов.Во-первых, Украина согласна проиграть кому угодно (Польше или Северной Корее), только не клятым м…лям. Как раз это я и имел в виду, когда говорил о необходимости избавиться от иллюзий.Во-вторых, сам по себе стратегический договор между Россией и КНДР не означает, что северокорейская армия будет сражаться на СВО. Хотя я не исключаю, что отдельные северокорейские добровольцы на фронте появятся. Не секрет, что мы задействуем иностранных граждан в боевых действиях. Я лично видел сербов и африканцев.- Я в "Пятнашке" общался даже с добровольцем из Южной Кореи.- Тем более. А я с японцем общался в 1-й бригаде. На контракт приходят разные люди. Хочешь воевать – пожалуйста.Вернемся к соглашению между Москвой и Пхеньяном. Там вполне ясно прописаны действия обоих государств в том случае, если кому-то объявят войну. Но и Россия, и КНДР стремятся к миротворчеству. И у нас нет необходимости привлекать чужие вооруженные силы для выполнения целей СВО.Во-первых, мы не объявляли войну Украине. Мы проводим спецоперацию. И Украина, несмотря на все потери, тоже не объявила нам войну. Может быть, киевский режим придет к этому, чтобы получить более существенную помощь НАТО. Но пока он этого не делает.Во-вторых, любой союз подразумевает ответственность перед своими союзниками на случай, если ты потерпишь поражение. Достаточно вспомнить Первую мировую войну и Антанту. А если ты одержишь победу, ты будешь вынужден разделить ее плоды со своими союзниками. Если бы во Вторую мировую войну не было антигитлеровской коалиции, СССР был бы единственным ее победителем, который мог бы диктовать условия будущего миропорядка. Но тогда мы не могли обойтись без США и Великобритании.Сейчас Россия даже не ставит целью уничтожение Украины как государства. Она должна быть нейтральной и безядерной. И там должно прийти к власти правительство, избранное законным способом.- За время СВО мы наблюдаем значительный прогресс в технологиях войны. Все внимание приковано к развитию дронов. Как вы оцениваете наши успехи в области БПЛА?- У нас были беспилотники еще с 1960х годов. Они использовались и в качестве ложных целей для тренировки ПВО, и для разведки. А сейчас к ним предъявляются требования, чтобы они были еще и ударными. Ударных дронов мы создали много. Это и БПЛА, которые работают с нашими перспективными истребителями. И БПЛА, которые могут наносить точечные удары."Иноходец" - это наш аналог MQ-9 Reaper. И даже лучше.Наши квадрокоптеры сбрасывают выстрелы от РПГ. Начали развиваться тенденции, когда беспилотники доставляют бойцам лекарства, боеприпасы и продовольствие. Более того, появляются наземные транспортные беспилотники, которые могут не только доставлять материальные ресурсы, но и эвакуировать раненых.Все эти наши новые технологии успешно работают на поле боя. Это не на коленке свинченные приборы. Это оружие серийного производства, которые позволяют нам добиваться целей СВО. Наши конструктора не стоят на месте. Форум "Армия-2024" показывает, что у нас есть интересные идеи, которые обязательно будут реализованы.- Вы сказали про наши серийные образцы. Но помимо них есть и адаптированные коммерческие. В начале СВО для корректировки использовались гражданские коптеры Autel и DJI. Первыми fpv-дронами были адаптированные дешевые китайские изделия (рама, батарейка, модуль управления). Та же "Баба-Яга" была огромным агродроном.- Адаптация гражданских технологий к военному делу нужна. Но я не уверен, что Минобороны будет ставить все эти средства на вооружение. Нельзя просто так взять коммерческое изделие и сказать, что теперь оно будет в армии. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям. Если подрядчик будет их соблюдать, почему бы не поручить ему Гособоронзаказ?Это я сейчас в упрощенной форме объяснил, как в наши войска поступают вооружения.Я бы еще обратил внимание на модернизацию вооружений, с учетом опыта боевых действий. На поле боя ты всегда что-то дорабатываешь сам. Техника должна быть удобной для конкретного военнослужащего и подразделения. И наш ОПК мог бы создать кооперацию с небольшими предприятиями, чтобы на научной основе эту технику дорабатывать.У этих предприятий есть производственная база. Они не в гаражах их собирают. Пока они работают за народные средства. Но если тот же "Ростех" поможет мелким фирмам с налаживанием производства ("Ростех" и так загружен 24/7), а потом разделит с ними прибыль, это было бы эффективно.- В последнюю неделю несколько западных стран заявили о выделении киевскому режиму дополнительных средств. Насколько в целом Украина затратна для Запада? Насколько изменится ситуация в части денег и оружия для нее после президентских выборов в США?- Ситуация состоит в следующем.Деньгами, которые дают Зеленскому, повоевать невозможно. Воевать можно только оружием. Поэтому эти средства только числятся за Украиной, но остаются в странах-производителях оружия. Это создает определенный долг для Киева. Допустим, это не имеет значения. Но Запад за все время СВО так и не смог выполнить государственный военно-промышленный заказ для Украины. У него это не получается из-за бюрократии НАТО, нехватки ресурсов (часть из них поступала из России) и коррупции. Поэтому Запад вынужден изымать технику из армий своих стран.Например, Швеция этой весной передала Украине два самолета радиоэлектронного обнаружения (не очень важных) Стрелковое оружие передается. А из бывших стран соцлагеря выгребли все. Украинцы уже воюют с автоматическими винтовками M-16, M-4 Coltи другими производными от этих вооружений. И у меня складывается ощущение, что Запад в дальнейшем не выдержит такой поддержки Украины.Два месяца назад замминистра обороны Германии по материально-техническому обеспечению Бундесвера заявил, что если они сейчас вступят в вооруженный конфликт, то на нынешних запасах они продержатся лишь два дня. Это показатель. Потому что Германия всегда была локомотивом Европы.То разрозненное оружие, которое дают Киеву другие страны, не всегда совместимо с украинской армией. В частности, у нас разные школы ПВО и авиации. Один F-16 они сами же угробили из-за разных подходов к управлению и применению самолетов и ЗРК.Более того, Украина долгое время не развивала свою военную школу. Она пользовалась тем, что у нее осталось от советских времен. Да, тогда там было три полноценных военных округа первого эшелона с кучей техники, которой киевский режим еще умудрялся торговать. Вспомним скандал после войны в Южной Осетии в 2008, когда сухогруз "Фаина" шел в Грузию с 30 танками на борту (это батальон). То есть Украина вела себя инертно, но при этом верила в то, что она может кого-то победить.А потом между Западом и Киевом появилось разное понимание договоренностей. Украина хотела стать представителем Запада на постсоветском пространстве и на что-то влиять, а Запад на это ответил следующее: "Ребята, если вы вызвались на эту роль, давайте воюйте. Мы вам дадим оружие и инструкторов". Все-таки три военных округа первого эшелона давали основания думать, что Украина может нанести серьезный ущерб России. Но это не получилось.И сейчас возникает ситуация, которая характеризуется пословицей "не в коня корм". Запад теряет на Украине свою технику с соответствующим ущербом для репутации. Он сто раз думает, прежде чем дать Киеву что-то еще. И дело даже не в том, что Украина плохо воюет. Она не могла применить те же "Джавелины" просто потому, что они были просрочены. И когда появился барражирующий боеприпас NLAW, он почти сразу куда-то исчез, потому что они были без должного обслуживания. "Мы вам его дали, а дальше разбирайтесь сами".Запад прекрасно понимает, что ситуацию на поле боя Украина уже переломить не сможет. К этому добавляется грязнейшая избирательная кампания в США. В Трампа два раза стреляли, Харрис показывает себя совсем в не лучшем свете. Европейцы, глядя, на это, задумываются над тем, стоит ли вообще доверять Америке. "Может быть, нам дороже свои интересы, а не какая-то там евроатлантическая солидарность".Кстати, насчет выборов в Америке. Кто бы ни выиграл президентскую гонку, он пожалеет, что он ее выиграл. Потому что Байден оставит ему такое количество неразрешенных проблем, что дело может дойти до гражданской войны.Западным аналитикам нужно было сразу оценить бесперспективность затеи с Украиной. России это было очевидно. Поэтому она в самом начале предлагала Западу выйти из этой ситуации, сохранив лицо. Как Запад сейчас будет из нее выходить – я не знаю.О других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск

https://ukraina.ru/20241031/1058516682.html

https://ukraina.ru/20241031/1058487555.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, украина, запад, россия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, ростех, андрей белоусов, беспилотники, курская область, днепр, кндр