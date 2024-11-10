Быстрицкий: будущее Украины в руках у ее граждан, лидеры России уже все сказали
Фото: Униан, украинцы
Россия не раз делилась своими взглядами, какой она желает видеть Украину. Сами украинцы же еще в силах изменить свое будущее и повлиять на политические аспекты своей страны
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
Отвечая на вопрос, какая Украина нужна России, эксперт отметил, что в данном случае она должна быть нейтральным, безъядерным государством, которое бы вело самостоятельную линию и с территории которой не могла бы исходить угроза Российской Федерации.
“О будущем Украины, в общих чертах, российские политические лидеры высказались определенно. Конечно, многое в руках украинского народа, ему самому решать, как ему жить, в каких формах, в каких политических деталях и как. Но, что называется, на это надо будет смотреть”, — добавил Быстрицкий.
Ранее в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков напомнил, какие цели преследует СВО: денацификация и демилитаризация.
“Мы можем сколько угодно убивать нацистов и насильно мобилизованных всушников. Но мы должны понимать, что огромное количество украинских граждан за пределами Украины сейчас находятся под этой тоталитарной проукраинской пропагандой Запада. Допустим, нынешнее поколение украинских беженцев не хочет воевать, но вирус этого проукраинского нацизма распространится на их детей”, — объяснил Скориков.
По его словам, перепрошить этих людей можно только в том случае, если они будут физически находиться под контролем России. Он также назвал причину, из-за которой в данный момент это невозможно:
“Дело в том, что с осени 2023 года наши люди, которые по тем или иным причинам остались в Европе, бьют в набат. Они пытаются приехать в Россию, но их разворачивают в Шереметьево. Потому что у силовиков есть распоряжение, что лучше их не пускать, потому что под видом украинских беженцев к нам могут попасть террористы и диверсанты”.
Подробнее об этом — в интервью Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобов