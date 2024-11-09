Чего больше всего боятся ВСУ на Курском направлении и в чём преимущество ВС России: спецрепортаж - 09.11.2024 Украина.ру
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Чего больше всего боятся ВСУ на Курском направлении и в чём преимущество ВС России: спецрепортаж
Чего больше всего боятся ВСУ на Курском направлении и в чём преимущество ВС России: спецрепортаж - 09.11.2024 Украина.ру
Чего больше всего боятся ВСУ на Курском направлении и в чём преимущество ВС России: спецрепортаж
Несмотря на тотальное засилье БПЛА и повышенное внимание к ним, другие средства поражения не менее опасны и смертоносны
2024-11-09T13:20
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россия
курск
бпла
украина
сво
всу
конфликт
владимир путин
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Сегодня военные корреспонденты Украина.ру Федор Громов и Игорь Гомольский расскажут и покажут вам, как работают расчёты противотанковых ракетных комплексов.Насколько эффективны они в современной войне? Что лучше: дрон или ПТУР? Об этом и не только вы узнаете из нашего спецрепортажа.
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видео, россия, курск, бпла, украина, сво, всу, конфликт, владимир путин, владимир зеленский, видео
Видео, Россия, Курск, БПЛА, Украина, СВО, ВСУ, конфликт, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Чего больше всего боятся ВСУ на Курском направлении и в чём преимущество ВС России: спецрепортаж

13:20 09.11.2024
 
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Несмотря на тотальное засилье БПЛА и повышенное внимание к ним, другие средства поражения не менее опасны и смертоносны
Сегодня военные корреспонденты Украина.ру Федор Громов и Игорь Гомольский расскажут и покажут вам, как работают расчёты противотанковых ракетных комплексов.
Насколько эффективны они в современной войне? Что лучше: дрон или ПТУР? Об этом и не только вы узнаете из нашего спецрепортажа.
 
ВидеоРоссияКурскБПЛАУкраинаСВОВСУконфликтВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
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