https://ukraina.ru/20241109/1058769313.html
Чего больше всего боятся ВСУ на Курском направлении и в чём преимущество ВС России: спецрепортаж
Чего больше всего боятся ВСУ на Курском направлении и в чём преимущество ВС России: спецрепортаж - 09.11.2024 Украина.ру
Чего больше всего боятся ВСУ на Курском направлении и в чём преимущество ВС России: спецрепортаж
Несмотря на тотальное засилье БПЛА и повышенное внимание к ним, другие средства поражения не менее опасны и смертоносны
2024-11-09T13:20
2024-11-09T13:20
2024-11-09T13:20
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россия
курск
бпла
украина
сво
всу
конфликт
владимир путин
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Сегодня военные корреспонденты Украина.ру Федор Громов и Игорь Гомольский расскажут и покажут вам, как работают расчёты противотанковых ракетных комплексов.Насколько эффективны они в современной войне? Что лучше: дрон или ПТУР? Об этом и не только вы узнаете из нашего спецрепортажа.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, курск, бпла, украина, сво, всу, конфликт, владимир путин, владимир зеленский, видео
Видео, Россия, Курск, БПЛА, Украина, СВО, ВСУ, конфликт, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Чего больше всего боятся ВСУ на Курском направлении и в чём преимущество ВС России: спецрепортаж
Несмотря на тотальное засилье БПЛА и повышенное внимание к ним, другие средства поражения не менее опасны и смертоносны
Сегодня военные корреспонденты Украина.ру Федор Громов и Игорь Гомольский расскажут и покажут вам, как работают расчёты противотанковых ракетных комплексов.
Насколько эффективны они в современной войне? Что лучше: дрон или ПТУР? Об этом и не только вы узнаете из нашего спецрепортажа.