https://ukraina.ru/20241109/1058769313.html

Чего больше всего боятся ВСУ на Курском направлении и в чём преимущество ВС России: спецрепортаж

Чего больше всего боятся ВСУ на Курском направлении и в чём преимущество ВС России: спецрепортаж - 09.11.2024 Украина.ру

Чего больше всего боятся ВСУ на Курском направлении и в чём преимущество ВС России: спецрепортаж

Несмотря на тотальное засилье БПЛА и повышенное внимание к ним, другие средства поражения не менее опасны и смертоносны

2024-11-09T13:20

2024-11-09T13:20

2024-11-09T13:20

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Сегодня военные корреспонденты Украина.ру Федор Громов и Игорь Гомольский расскажут и покажут вам, как работают расчёты противотанковых ракетных комплексов.Насколько эффективны они в современной войне? Что лучше: дрон или ПТУР? Об этом и не только вы узнаете из нашего спецрепортажа.

россия

курск

украина

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, курск, бпла, украина, сво, всу, конфликт, владимир путин, владимир зеленский, видео