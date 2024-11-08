https://ukraina.ru/20241108/1058740335.html

Кремль высказался о возможном потеплении отношений России и США

Кремль высказался о возможном потеплении отношений России и США - 08.11.2024 Украина.ру

Кремль высказался о возможном потеплении отношений России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 ноября ответил на вопрос журналистов, можно ли говорить о потеплении в отношениях между РФ и США на фоне победы на выборах Дональда Трампа

2024-11-08T13:23

2024-11-08T13:23

2024-11-08T13:23

новости

россия

сша

кремль

владимир путин

дмитрий песков

валдай

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg

"Пока есть определенные заявления, но не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить", - сказал он.Официальный представитель Кремля подчеркнул также, что готовность к контактам с Трампом сохраняется, вчера она была акцентирована президентом РФ Владимиром Путиным.На вопрос о том, поступали ли уже запросы на контакт с американской стороны, пресс-секретарь президента России ответил: "Какой-то конкретики в настоящий момент нет".Накануне Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США, так и с главами других западных стран.Ранее Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с российским лидером состоятся. В интервью телеканалу NBC News он заявил: "Я думаю, мы поговорим".Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

россия

сша

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, кремль, владимир путин, дмитрий песков, валдай, дональд трамп