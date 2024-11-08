Кремль высказался о возможном потеплении отношений России и США - 08.11.2024 Украина.ру
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Кремль высказался о возможном потеплении отношений России и США
Кремль высказался о возможном потеплении отношений России и США - 08.11.2024 Украина.ру
Кремль высказался о возможном потеплении отношений России и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 ноября ответил на вопрос журналистов, можно ли говорить о потеплении в отношениях между РФ и США на фоне победы на выборах Дональда Трампа
2024-11-08T13:23
2024-11-08T13:23
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дмитрий песков
валдай
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"Пока есть определенные заявления, но не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить", - сказал он.Официальный представитель Кремля подчеркнул также, что готовность к контактам с Трампом сохраняется, вчера она была акцентирована президентом РФ Владимиром Путиным.На вопрос о том, поступали ли уже запросы на контакт с американской стороны, пресс-секретарь президента России ответил: "Какой-то конкретики в настоящий момент нет".Накануне Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США, так и с главами других западных стран.Ранее Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с российским лидером состоятся. В интервью телеканалу NBC News он заявил: "Я думаю, мы поговорим".Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, кремль, владимир путин, дмитрий песков, валдай, дональд трамп
Новости, Россия, США, Кремль, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валдай, Дональд Трамп

Кремль высказался о возможном потеплении отношений России и США

13:23 08.11.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 ноября ответил на вопрос журналистов, можно ли говорить о потеплении в отношениях между РФ и США на фоне победы на выборах Дональда Трампа
"Пока есть определенные заявления, но не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить", - сказал он.
Официальный представитель Кремля подчеркнул также, что готовность к контактам с Трампом сохраняется, вчера она была акцентирована президентом РФ Владимиром Путиным.
На вопрос о том, поступали ли уже запросы на контакт с американской стороны, пресс-секретарь президента России ответил: "Какой-то конкретики в настоящий момент нет".
Накануне Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США, так и с главами других западных стран.
Ранее Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с российским лидером состоятся. В интервью телеканалу NBC News он заявил: "Я думаю, мы поговорим".
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
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