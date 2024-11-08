https://ukraina.ru/20241108/1058722234.html

Почётного мира не будет, будет - похабный. Украинские эксперты с грустью вспоминают стамбульский договор

Почётного мира не будет, будет - похабный. Украинские эксперты с грустью вспоминают стамбульский договор - 08.11.2024 Украина.ру

Почётного мира не будет, будет - похабный. Украинские эксперты с грустью вспоминают стамбульский договор

На Украине в экспертных кругах заговорили о возможном перемирии и гадают, насколько это может быть похоже на капитуляцию фашистской Германии. Думают и о том, не приведёт ли уже сам выход на переговоры к политической аннигиляции режима.

2024-11-08T04:53

2024-11-08T04:53

2024-11-08T04:53

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киев

германия

андрей золотарев

дональд трамп

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Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв прокомментировал появившиеся ещё до победы Трампа на выборах публикации в западных СМИ о будто бы ведущихся конфиденциальных переговорах между Россией и Украиной. Эксперт отметил, что никакой Америки тут не открыли, коммуникации, всего вероятнее, не прекращались. Он отметил, что действительно меньше стало ударов по российским НПЗ и меньше стало ударов по объектам энергоструктуры Украины.А то, что переговоры будут, в этом сомневаться не приходится, вопрос в том, когда, отметил эксперт. Пока стороны не торопятся, Кремль считает, что военным путем достигнет капитуляции противника, а для Киева понятно, что выход на переговоры может привести к политической аннигиляции существующего режима – хотя по существу ничего и не изменится, "персонажей на авансцене могут поменять"."Учитывая ту цену, которую заплатила Украина за три года войны, неизбежно возникнет вопрос – неужели нельзя было пойти на куда более мягкие условия, которые были в Стамбуле весной 2022 года?", - сказал Золотарёв в эфире интернет-канала Politeka. Он добавил, что совершенно очевидно, теперь "мир для Украины может быть похабным, это будет не почётный мир".По мнению политтехнолога, вряд ли это будет капитуляция в классическом понимании, как это было, например, с Германией или с Японией в 1945-м - они были мировыми державами, а потом надолго выпали из мировой политики.Такой капитуляции не будет, но будет потеря территорий (уже сейчас Киев потерял 18% территории). Экономика разбита в хлам, значит, существует риск продолжения массового оттока украинцев за рубеж, поскольку дома для украинцев не будет никаких перспектив. А когда придёт время восстановления, то вместо украинцев будет массовый завоз мигрантов из Азии, перечислил проблемы Золотарёв.Он добавил, что есть слои в украинской элите, которые намертво привязаны к продолжению войны, поэтому цена, которую вынуждена платить Украина, человеческая и экономическая, будет увеличиваться. По мнению эксперта, затяжная война приведёт к совершенно печальному для Украины (для киевского режима – Ред.) результату.Да уже сейчас есть реальная угроза потери киевским режимом Покровска (Красноармейска), а это последний источник коксующегося угля, следовательно, "и ахметовская, и пинчуковская металлургические империи накрываются медным тазом".Что касается массового отъезда украинцев, то процесс не просто продолжается, но набирает силу. Украинские паблики распространяют пост директора коммерческой дистанционной школы Владимира Страшко, который пишет, что последние пару месяцев наблюдается аномальное количество обращений, которые начинаются словами "…мы уехали (выезжаем) за границу и хотим завершить обучение дистанционно".По его словам, "речь идет обо всех детях, несмотря на возраст и пол".Среди учащихся 11-х классов все больше становится детей, которые не планируют поступать в украинские ВУЗы.В некоторых классах таких детей – 90%. Условно, 27 из 30 уедут. Скорее всего, навсегда. Они поступают куда угодно, в какие-нибудь ВУЗы, главное, чтобы не в Украине, отметил Страшко в своем аккаунте в одной из соцсетей.Конечно, если на Украине сохранится нынешний режим — не важно, Зеленский ли будет на "троне" или кто другой — то никакого смысла возвращаться детям не будет. Украина теряет будущее.Что с войной? Победа Дональда Трампа на выборах в США уже корректирует повестку Банковой. Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП, глава офиса Андрей Ермак придумал схему, как закрыть кейс Курской операции и получить политические дивиденды."Зеленский сделает предложение Трампу о готовности ВСУ покинуть Курскую область как элемент торга с Россией, чтобы перехватить инициативу на мирном треке у Кремля и сформировать иллюзию компромиссного переговорного плана от Украины. Сейчас нам необходимо срочно перемирие, чтобы пополнить ряды ВСУ и получить всю военную технику от Запада", - излагает "Резидент" версию источника.Впрочем, в Москве прекрасно понимают, зачем Киеву нужно перемирие и вряд ли на это пойдут.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Развал страны с мовными инспекторами на могилах. Таким видят ближайшее будущее Украины эксперты"

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Сергей Зуев

украина, киев, германия, андрей золотарев, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нпз, вуз, эксклюзив