https://ukraina.ru/20241106/1058656497.html

Развал страны с мовными инспекторами на могилах. Таким видят ближайшее будущее Украины эксперты

Развал страны с мовными инспекторами на могилах. Таким видят ближайшее будущее Украины эксперты - 06.11.2024 Украина.ру

Развал страны с мовными инспекторами на могилах. Таким видят ближайшее будущее Украины эксперты

На Украине думают над тем, не придётся ли капитулировать просто из-за отсутствия желающих воевать.

2024-11-06T06:35

2024-11-06T06:35

2024-11-06T06:35

украина

киев

европа

владимир зеленский

александр дубинский

мустафа найем

вооруженные силы украины

верховная рада

слуга народа

эксклюзив

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Нехватка людей для войны начинает беспокоить Киев. Потери ВСУ таковы, что их просто не успевают восполнять. К тому же умереть за Зеленского и всю его весёлую компанию хотят далеко не все. Более ста тысяч самовольно оставивших часть — это уже говорит само за себя.Украина должна мобилизовывать по 150 тысяч человек ежегодно, если война будет продолжаться еще 2-3 года, заявил нардеп от "Слуги народа" Горбенко.По его данным, в марте-июне удавалось призывать в ВСУ по 25-30 тысяч человек в месяц, что было "супер" результатом. Потом была "большая просадка" в сентябре. При этом средний возраст мобилизации удалось снизить, но часто набирают людей с болезнями, сообщает "Страна".Издание напоминает о заявлении ветерана ВСУ Маси Найема, который сказал, что "если 160 тысяч человек не придёт мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы (киевский режим — Ред.) подписываем капитуляцию".Найем также отметил, что солдаты, которые сейчас находятся на передовой - "совершенно выгоревшие". Судя по тому, как идёт отлов людей тэцэкашниками на улицах украинских городов, тыл тоже "выгорает".Меняется настрой, меняется рекламная политика. Эти изменения анализирует издание "Политнавигатор", указывая, например, на сокращение ура-патриотических роликов в торговых центрах Киева.Некоторые специалисты по марчендайзингу увязывают это с тем, что в умах покупателей подобная агитация всё чаще ассоциируется со зверствами ТЦК, они подсознательно стараются поскорее уйти и таким образом совершают меньше покупок, говорится в статье.Автор материала Владислав Миронов приводит свидетельство русского киевлянина. Тот говорит, что не раз видел, что плакаты с рекламой ТЦК замазаны краской, а то и сожжены."Ну а чему удивляться? Военкомам машины жгут, не боятся, а что про борды говорить. Большая к ним ненависть в народе. По ТВ крутят ролики слащавые про них, а народ плюется. Потому что видит, какие злодейства они творят на улицах, как издеваются над людьми… Вербовщики на убой в таких роликах часто используют детей. То есть готовят к "мясным штурмам" совсем юное поколение. Чтобы оно не уезжало за кордон, а оставалось тут и ждало своего часа…" - рассказал киевлянин.По его словам, "и ж/б (жовто-блакитных, жёлто-синих - Ред) флагов на балконах киевлян почти не осталось…".Некоторые странности в празднованиях в нынешней Украине и связанную с этим идеологическую путаницу отмечает экс-депутат Верховной рады Олег Царёв. Он обратил внимание на тот факт, что Зеленский отменил празднование Дня ракетных войск и артиллерии, который должны были отмечать 3 ноября."За сутки до этого Зеленский перенёс его на 4 декабря. Потому что дата 3 ноября "связана с событиями Второй мировой войны и имела советские корни". А 4 декабря является днём святой Варвары, которая считается покровителем артиллерии в Европе и США. Напомню, что дед Зеленского воевал миномётчиком в Великую Отечественную. Ирония ситуации ещё и в том, что празднование 3 ноября учредил Кучма, чтобы не было "как в России". У нас День РВиА отмечается 19 ноября, поскольку в этот день в 1942 году с мощной артподготовки началось наше наступление под Сталинградом. Кучма же привязал праздник к началу Киевской наступательно операции 1943 года. А Зеленского, видимо, не предупредили, что святая великомученица Варвара является небесной покровительницей ракетчиков, артиллеристов и миномётчиков в Вооружённых силах России", - написал Царёв в своём телеграм-канале.Что дальше? Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что "эта страна в своём текущем состоянии обречена"."На сегодня в ней нет сил, которые бы делали хоть что-то направленное на созидание. А сама система построена так, чтобы пожирать все, до чего дотянется. Жрать, уничтожать, пережевывать - как гусень. И это нельзя исправить какими-то реформами, потому что они меняют только форму и цвет паразитов, но не их суть.Развал СССР оставил украинцам слишком много вкусного. И они решили это сожрать, переварить, окрылиться и улететь =) Ну, или проще - разворовать и вывезти деньгами. Кто куда и сколько может", - констатировал Дубинский.Нардеп отметил, что "сплотив вокруг себя богатых, вооруженных и беспринципных людей, Самопровозглашенный (Зеленский — Ред.) семимильными шагами ведет Украину к гражданский войне".Пропасть между Зеленским и его окружением и простыми украинцами только растёт."Возьмите сегодня любого бусифицированного, и спросите, за что он воюет.Его оторвали от семьи, которую он обеспечивал. У него нет активов, которые он должен защищать, кроме этой семьи. Но ее, считайте, уже нет - т.к. у него нет шансов вернуться домой из армии живым и не инвалидом.То, что он умер, еще придется доказать. А как инвалид он, вероятнее всего, будет никому уже не нужен", - описал ситуацию Дубинский.Он продолжил: "Таким образом, идя на войну (часто насильно) - он не защищает свое будущее, как врёт в видосиках Самопровозглашенный (Зеленский — Ред.), а с вероятностью 99% теряет его. И получает “мовних інспекторів” (языковых инспекторов — Ред.) на могилу.Вопрос сохранения себя, будущего своей семьи, для него теперь не в том, чтобы идти в армию, а в том, чтобы в неё не идти".По мнению нардепа, можно, конечно, хватать людей и дальше хоть целыми маршрутками, можно объединить все реестры, но в какой-то момент люди скажут - "хватит!"."И чем больше памятников Пушкину и Булгакову снесут, тем быстрее это произойдет", - написал Дубинский, пояснив: "потому что лишает смысла защищать то, что вчера называлось Украина, а сегодня стало одним большим концлагерем под брендом “Галичина”.Более подробно о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Готовить к войне детей с 5-6 класса. Украинские эксперты и волонтёры о катастрофической ситуации в стране"

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Сергей Зуев

украина, киев, европа, владимир зеленский, александр дубинский, мустафа найем, вооруженные силы украины, верховная рада, слуга народа, эксклюзив