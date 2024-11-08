Вывод ВСУ из-под Курска, наступление на Гуляйполе и "удавка" в Курахово: Линин о сценариях развития СВО - 08.11.2024 Украина.ру
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Вывод ВСУ из-под Курска, наступление на Гуляйполе и "удавка" в Курахово: Линин о сценариях развития СВО
Вывод ВСУ из-под Курска, наступление на Гуляйполе и "удавка" в Курахово: Линин о сценариях развития СВО - 08.11.2024 Украина.ру
Вывод ВСУ из-под Курска, наступление на Гуляйполе и "удавка" в Курахово: Линин о сценариях развития СВО
Украина ожидает наступления российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься "удавка" вокруг Курахово. При этом журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ якобы подготовили бронированный кулак для вторжения в Брянскую область. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
2024-11-08T06:30
2024-11-08T06:30
новости
курахово
брянская область
курск
марьяна безуглая
александр сырский
донбасс
наступление
курская область
всу
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Сейчас в СМИ обсуждается много сценариев относительно того, как может развиваться СВО в ближайшее время. Во-первых, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Александр Сырский готовится выводить войска из Курской области, сообщил военкор.Во-вторых, американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ подготовили мобильный бронированный кулак для вторжения в Брянскую область, добавил эксперт.При этом украинская сторона ожидает наступления массированной российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься "удавка" вокруг Курахово, отметил Линин.Что касается гипотетического вторжения в Брянскую область, то сейчас у ВСУ серьезно ограничены возможности для серьезного наступления. Они не владеют инициативой ни на одном участке фронта. В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье на сайте Украина.руО том, почему Украина осознанно сделала ставку на города-крепости — в интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру
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курахово
брянская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курахово, брянская область, курск, марьяна безуглая, александр сырский, донбасс, наступление, курская область, всу, сво, детали, спецоперация
Новости, Курахово, Брянская область, Курск, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Донбасс, наступление, Курская область, ВСУ, СВО, детали, Спецоперация

Вывод ВСУ из-под Курска, наступление на Гуляйполе и "удавка" в Курахово: Линин о сценариях развития СВО

06:30 08.11.2024
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Украина ожидает наступления российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься "удавка" вокруг Курахово. При этом журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ якобы подготовили бронированный кулак для вторжения в Брянскую область. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
Сейчас в СМИ обсуждается много сценариев относительно того, как может развиваться СВО в ближайшее время. Во-первых, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Александр Сырский готовится выводить войска из Курской области, сообщил военкор.
Во-вторых, американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ подготовили мобильный бронированный кулак для вторжения в Брянскую область, добавил эксперт.
При этом украинская сторона ожидает наступления массированной российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься "удавка" вокруг Курахово, отметил Линин.
"Мы можем прислушаться к Безуглой, потому что у нее есть информированные источники в украинской власти и на передовой. Да, ее заявления звучат в утрированной форме, но пока все ее прогнозы подтверждались", — сказал журналист.
Что касается гипотетического вторжения в Брянскую область, то сейчас у ВСУ серьезно ограничены возможности для серьезного наступления. Они не владеют инициативой ни на одном участке фронта. В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье на сайте Украина.ру
О том, почему Украина осознанно сделала ставку на города-крепости — в интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру
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Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься Тема заморозки конфликта на Украине после победы Трампа становится для Путина все более и более сложной. Тут – друзья назойливые, там – враги назойливые. На него сейчас давят со всех сторон. Кроме одной. Но она – решающая. Только мы с вами на него не давим.
 
НовостиКураховоБрянская областьКурскМарьяна БезуглаяАлександр СырскийДонбасснаступлениеКурская областьВСУСВОдеталиСпецоперация
 
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