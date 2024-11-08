https://ukraina.ru/20241108/1058720702.html

Вывод ВСУ из-под Курска, наступление на Гуляйполе и "удавка" в Курахово: Линин о сценариях развития СВО

Вывод ВСУ из-под Курска, наступление на Гуляйполе и "удавка" в Курахово: Линин о сценариях развития СВО - 08.11.2024 Украина.ру

Вывод ВСУ из-под Курска, наступление на Гуляйполе и "удавка" в Курахово: Линин о сценариях развития СВО

Украина ожидает наступления российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься "удавка" вокруг Курахово. При этом журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ якобы подготовили бронированный кулак для вторжения в Брянскую область. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин

2024-11-08T06:30

2024-11-08T06:30

2024-11-08T06:30

новости

курахово

брянская область

курск

марьяна безуглая

александр сырский

донбасс

наступление

курская область

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_0:31:1598:930_1920x0_80_0_0_0f4a6259bccadd5998d40b4e74b58e43.jpg.webp

Сейчас в СМИ обсуждается много сценариев относительно того, как может развиваться СВО в ближайшее время. Во-первых, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Александр Сырский готовится выводить войска из Курской области, сообщил военкор.Во-вторых, американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ подготовили мобильный бронированный кулак для вторжения в Брянскую область, добавил эксперт.При этом украинская сторона ожидает наступления массированной российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься "удавка" вокруг Курахово, отметил Линин.Что касается гипотетического вторжения в Брянскую область, то сейчас у ВСУ серьезно ограничены возможности для серьезного наступления. Они не владеют инициативой ни на одном участке фронта. В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье на сайте Украина.руО том, почему Украина осознанно сделала ставку на города-крепости — в интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241106/1058688719.html

курахово

брянская область

курск

донбасс

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курахово, брянская область, курск, марьяна безуглая, александр сырский, донбасс, наступление, курская область, всу, сво, детали, спецоперация