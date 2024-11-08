Вывод ВСУ из-под Курска, наступление на Гуляйполе и "удавка" в Курахово: Линин о сценариях развития СВО
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Украина ожидает наступления российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься "удавка" вокруг Курахово. При этом журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ якобы подготовили бронированный кулак для вторжения в Брянскую область. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
Сейчас в СМИ обсуждается много сценариев относительно того, как может развиваться СВО в ближайшее время. Во-первых, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Александр Сырский готовится выводить войска из Курской области, сообщил военкор.
Во-вторых, американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ подготовили мобильный бронированный кулак для вторжения в Брянскую область, добавил эксперт.
При этом украинская сторона ожидает наступления массированной российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься "удавка" вокруг Курахово, отметил Линин.
"Мы можем прислушаться к Безуглой, потому что у нее есть информированные источники в украинской власти и на передовой. Да, ее заявления звучат в утрированной форме, но пока все ее прогнозы подтверждались", — сказал журналист.
Что касается гипотетического вторжения в Брянскую область, то сейчас у ВСУ серьезно ограничены возможности для серьезного наступления. Они не владеют инициативой ни на одном участке фронта. В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье на сайте Украина.ру
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