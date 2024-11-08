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Скоробогатый о боях за южный Донбасс: "Спешить мы не будем и не можем".

Скоробогатый о боях за южный Донбасс: "Спешить мы не будем и не можем". - 08.11.2024 Украина.ру

Скоробогатый о боях за южный Донбасс: "Спешить мы не будем и не можем".

Армия России в Донбассе не торопится, демонстрируя планомерную работу и успешные результаты этого очевидны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал... Украина.ру, 08.11.2024

2024-11-08T04:15

2024-11-08T04:15

2024-11-08T04:15

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Армия России в Донбассе не торопится, демонстрируя планомерную работу и успешные результаты этого очевидны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр СкоробогатыйПо его оценкам, сейчас не наблюдается глубоких прорывов и тысяч пленных, которые бывают, когда осыпается участок фронта. При этом ВСУ отступают, что киевский агитпроп объясняет не как катастрофу, а как вынужденную меру в том числе и из-за нехватки западной военной помощи."ВС РФ проводят планомерную работу. Раскрылся "очеретинский цветок" - наступила пауза – наши части продолжают двигаться вперед, обхватывая населенные пункты и создавая предпосылки для их занятия", - отметил эксперт.Он также обратил внимание на то, что освобождение Селидово до сих пор недооценено."Мы же быстро взяли 50-тысячный город. Раньше мы их брали очень долго и с большими потерями, потому что на флангах и в самой застройке оборонялись опытные бойцы ВСУ. Сейчас у противника такой возможности нет",- сказал Скоробогатый.Он отметил, что у украинской стороны серьёзно перемешана оборонительная группировка: есть крепкие части, а есть тероборона вперемешку с насильно мобилизованными, которые легче отступают под напором российской армии."Охват, выдавливание, мы проходим дальше, а потом останавливаемся. Потому что нужно просмотреть местность, снять мины, наладить логистику. Даже сейчас, когда мы радуемся рывку на 5 километров от Угледара, снова кажется, будто все заглохло. Это не так", - заметил эксперт.Он подчеркнул постоянную работу над результатом. В этом процесс, уверен Скоробогатый, не следует торопить события."Я не могу сказать, что украинское командование сдает южный Донбасс, но внутренне оно готово отступить к крупным населенным пунктам, - сказал эксперт. - Противник точно будет держать Красноармейск (Покровск). Противник будет долго защищать Великую Новоселку, если нам там не удастся сделать быстрый ее охват. То есть он постарается не распылять силы на лесопосадки и села".Резюмируя, Скоробогатый указал на в целом успешную обстановку для российской армии в зоне проведения специальной военной операции."В целом нас ситуация на фронте устраивает. Но спешить мы не будем и не можем", - подчеркнул эксперт.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.руОбозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Без права на сдачу. Запад не хочет дать России шансов на ответные удары

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новости, россия, донбасс, селидово, пётр скоробогатый, владимир скачко, вооруженные силы украины