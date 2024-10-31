https://ukraina.ru/20241031/1058517523.html

Без права на сдачу. Запад не хочет дать России шансов на ответные удары

Без права на сдачу. Запад не хочет дать России шансов на ответные удары - 31.10.2024 Украина.ру

Без права на сдачу. Запад не хочет дать России шансов на ответные удары

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН, собранного 30 октября 2024 года странами Запада по поводу якобы пребывания войск КНДР на российской территории, максимально поднял планку характеристик происходящего.

2024-10-31T16:21

2024-10-31T16:21

2024-10-31T16:38

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Небензя не только доказал, что северокорейские войска имеют право находиться в России, потому что это им разрешает российско-корейских договор, но и абсолютно точно и, наконец-то максимально откровенно охарактеризовал претензии Запада по этому поводу. "Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что всё то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему США и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют? Откуда, дамы и господа, у вас это неоколониальное ощущение собственной исключительности и безнаказанности и ничем не обоснованная вера в то, что то, что можно вам, нельзя другим", -- поинтересовался он в ответ.И ведь это не тонкий дипломатический троллинг опытного дипломата. Это освещение сути поведения Запада, который мнит себя на всю голову демократическим и цивилизованным, но ведет себя как заправский колонизатор, точнее – неоколонизатор, не признающий равноправия государств и их прав на международной арене.Суть проблемы в том, что Россия и КНДР – два суверенные государства, которые по всем канонам международного законодательства и даже Устава ООН имеют право заключать между собой любые договора и выполнять их. Особенно если эти договора не направлены против третьих стран, как и договор между Москвой и Пхеньяном, что особо подчеркнул Небензя. А такой документ -- Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР – был подписан 13 июня сего года.Но главное – в другом. Во-первых, двойных стандартах и двойной морали, которые Запада позволяет себе использовать в отношении тех, кого он не считает ровней себе и кого намерен высокомерно поучать и наставлять на путь истинный.Среди таковых Запад почему-то числит и Россию с КНДР. И потому фактически запрещает им проводить суверенную межгосударственную политику. А указанный выше договор имеет статью 4, в которой четко сказано: "В случае, если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации".Четко и недвусмысленно! Если кто-то нападает на одну из стран, то обе союзницы могут навалять обидчику СОВМЕСТНО!А что случилось между Украиной и Россией? Правильно: после начала спецвоенной операции (СВО) так называемые новые регионы – ЛДНР, Запорожье и Херсонская область – стали конституционной частью России. А это означает, что война теперь ведется на территории России, которая освобождает свою землю от украинских оккупантов.Но и это еще не все. После того, как неонацистский режим просроченного недофюрера Владимира Зеленского предпринял военно-политическую авантюру и вторгся в Курскую область, оккупировав ее часть, Россия имеет право освобождать свою землю, уже признанную всеми странами мира, как российскую территорию. Повторяю: освобождать свою конституционную территорию, признанную таковой по всем международным документам и канонам. И КНДР имеет полное право помогать России в этом благородном деле.А даже западные СМИ, разгоняющие новость о северных корейцах в России, утверждают: Пхеньян послал своих солдат в Курскую область. Какие могут быть претензии? Один союзник по договору помогает другому в отражении военного нападения.Во-вторых, именно в таком подходе заключается стремление коллективного Запада, если хотите, "золотого миллиарда" или, по определению главного евродипломата Жозепа Борреля, "цветущего сада" не только закрепить за собой право диктовать недоразвитым и не до конца демократическим "джунглям" свою волю, но и НАВСЕГДА закрепить за ними в новых условиях статус неоколоний. То есть стран, которые опять же навсегда зависимы от Запада и должны с ним сверять свою политику и свои предпочтения, по его указке выбирать союзников и партнеров, служить сырьевым придатком и покорным союзником на всех международных форумах и во всех международных организациях. В том числе, и в ООН.А что такое неоколония и чем она отличается от прежних старых колоний времен существования колониализма, отлично видно на примере современной неонацисткой Украины. Если старые колонии не имели статуса суверенных государств и были подчинены метрополиям, размещали на своей территории колониальные войска и колониальные администрации, во всем выполняя их волю, то неоколония– это формально суверенное государство.Как Украина сегодня. Со всеми признаками такого суверенитета – флагом, гимном, Конституцией, представительствами во всех международных организациях, то да се. Но на самом-то деле у Украины нет главного – суверенитета. Никакого – ни политического, ни эконмического, ни финансового, ни культурно-гуманитарного, ни (после разгрома Украинской православной церкви) даже духовного. Без западной финансово-экономической и военно-политической помощи Украина не сможет продержаться и пару недель. Она – тотальный банкрот во всём, но в первую очередь в экономике.И есть еще одна разница: в отличие от обычной старой колонии в Украине сегодня нет колониальной администрации и войск, присланных из метрополии. Их функции выполняет неоколониальная администрация и ее военная опора из силовиков и спецслужб, набранных и воспитанных из "туземцев". То есть из украинцев, с младых ногтей воспитанных на гранты западных фондов грантоедов-соросят, которые ничего другого не умеют, кроме обслуживания интересов руки дающей, грантодателей-хозяев. То есть фондов из тех стран, которые заказали и нужные кадры, и музыку, под которую эти кадры танцуют.Другими словами, неоколония любая – это порождения так называемой "мягкой силы", которая из туземцев воспитывает компрадоров и коллаборационистов – предателей и приспособленцев, которые и пекутся не о национальных интересах своей родной страны, а о выполнении заказов извне. Как, повторяю, сейчас Украина, которая при Зеленском стала неоколонией в чистом виде, которой руководят исключительно в западных интересах. И которую неонацисты Зеленского ведут на войну и на убой ради интересов Запада. А Западу, как вы понимаете, нужна не процветающая суверенная Украина, а стратегическое поражение России, добытое руками украинцев в войне до последнего этого самого украинца.И вот в случае с осуждением России и КНДР на заседании Совбеза ООН за их сотрудничество Запад и хочет формализовать неоколониализм. И свое право руководить такой системой мироустройства.Не верите? Вот вам реакция нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера на обмен ударами между Ираном и Израилем. Суть проблемы такова: первым 1 октября 2024 года ударил Иран по Израилю в ответ на убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы 27 сентября сего же года.Израиль в ответ долго "мылился" и наконец 26 октября нанес авиаудары по военным объектам в трех иранских провинциях — Тегеран, Хузестан и Илам. В ходе атаки, при которой погибли четверо военнослужащих, а стране был нанесен "ограниченный ущерб", в результате чего нефтяная промышленность Ирана не пострадала.Теперь напряглись уже в Иране и на Западе, где англосаксы начали призывать Тегеран ни в коем случае не отвечать Израилю и смириться. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила: "Ирану не нужно отвечать на ответ Израиля. Если он решит ответить, США будут поддерживать Израиль и помогать защищать страну". Что-то похожее промычал и представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, угрожая всякими ответками.Но круче всех выступил упомянутый премьер Стармер, которые то ли по тупости, то ли по неопытности прямо заявил: "Израиль имеет право на защиту против иранской агрессии. Израиль имеет право бомбить Иран, а Иран не должен отвечать на атаки Израиля. Мы призываем к деэскалации". То есть Израиль имеет право защищаться, а Иран нет!В переводе на русский язык с дебильного это означает: бомбить "ради демократии" имеем право только мы, лучезарные и солнцеликие демократы, например, израильтяне, которых мы, англосаксы, поддерживаем, а вот вы, варвары из джунглей, должны сопеть в две дырочки и молча сносить бомбовые удары по головам, потому что вы – дикие и недемократы. Это и есть неоколониальный подход. Это и есть неоколониализм на марше.Сегодня Запад и с его подачи Украины придумали новую "фишку" -- обещают новую войну уже с 1 ноября, когда, по их данным, военные КНДР вступят в бой с ВСУ на фронтах СВО. Об этом, в частности, заявили журналисты британской газеты Financial Times со ссылкой на источники в украинской разведке. Об этом же говорил и постпред Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН "Поддержка мира и безопасности Украины".По их данным, всего в России около 12 тысяч корейцев, которые уже проходят подготовку на полигонах Восточного военного округа и включают в себя более 500 офицеров с тремя генералами северокорейского генштаба. В ближайшее время, уверен постпред, планируется создание нескольких подразделений по 2–3 тысячи человек, каждое из которых будет эквивалентно российскому мотострелковому полку. При этом северокорейские военные будут носить российскую форму и вооружены российским стрелковым оружием.Потом 30 октября сего года и глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен, согласовав всё с главой Пентагона Ллойдом Остином, поддержал идею отправить в Украину военных экспертов, чтобы они изучали действия частей из КНДР. "Мы установили, что северокорейские войска были переброшены в Россию. Считаю, что это может стать прекрасной возможностью для наших аналитиков и наблюдателей изучить действия и тенденции северокорейской армии", — сказал министр. И добавил скромно, что если Южная Корея этого не сделает, то это будет означать, что ее Минобороны "недобросовестно выполняет свою работу".Но Запад и его угроз уже никто не боится так, как это было еще совсем недавно. Россия устами своего президента Владимира Путина вообще называет все эти рассказы о северокорейских страхах бреднями и напирает на свои права суверенного государства, которое у себя вольно делать все, что ему в этом момент нужно. При этом в России уверены: все голословные утверждения и обвинения нужны лишь для создания шумового эффекта -- оправдания отправки войск НАТО для поддержки Украины в войне с Россией.А американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник, близкий к иранским властям, сообщил, что и Иран в ближайшие дни ответит Израилю на удар по военным объектам. "Ответ Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима будет окончательным и болезненным", — сказал собеседник CNN, не приведя, однако, точную дату.И это еще не все: цитируя информацию CNN, неназванный израильский чиновник сказал изданию Ynet: "Если они ответят, получат в два раза больше".Другими словами, проблема эскалации в горячих точках в Европе и на Ближнем Востоке, где идет борьба старого монополярного, американоцентричного ориентированного на неоколониализм мира, не закончилась. И не снята с повестки дня. В том числе, и потому, что утверждения неоколониализма никто не хочет. Это современный мейнстрим.Еще об обсуждении северокорейских войск в Совбезе ООН читайте в статье 38-я параллель сместилась к Украине: Небензя рассказал, как Запад втягивает в конфликт обе Кореи

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