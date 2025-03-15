https://ukraina.ru/20250315/1061819287.html

Нюансы. Что ответил Путин Трампу

Нюансы. Что ответил Путин Трампу - 15.03.2025 Украина.ру

Нюансы. Что ответил Путин Трампу

Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к обсуждению перемирия, но есть нюансы, которые необходимо разъяснить, обеспечить, гарантировать. Собственно, никакой новости в этом нет. Позиция России, как и цели СВО, не менялись с 2022 года.

2025-03-15T12:15

2025-03-15T12:15

2025-03-15T12:15

россия

украина

курская область

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

эксклюзив

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Об этом знала украинская делегация, когда согласилась на временное прекращение огня, рассчитывая передать пас России. Показное стремление к миру, прикрытое возобновившимися поставками оружия, было не убедительным. Что дальше? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Директор Института международный политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНюансы от Путина — американский "мяч" Россия вернула кручёным.Президент России дал настоящий мастер-класс международной дипломатии — настолько изящным получился его ответ на вопрос о 30-дневном перемирии. Поблагодарив Дональда Трампа — наряду с главами КНР, Индии, Бразилии и ЮАР — за миротворческие усилия, Владимир Путин филигранно обошёл главную дипломатическую "мину" ситуации: как отбить адресованный России "мяч", не пойдя на поводу у Запада, но и не прослыв приверженцем войны.Ключевой "нюанс" от Путина был явлен миру ещё вчера тогда, когда он в столь редком для себя камуфляже посетил командный пункт в Курской области и поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить окопавшегося там противника. Оценки президента, приравнявшего вторгшихся боевиков и наёмников к террористам, заиграли новыми красками, и довод России приобрёл законченный вид: "Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто находится [в Курской области], будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие? Просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно". Безусловно, укронацисты должны понести наказание за бесчинства на курской земле и не только — без этого никакое перемирие немыслимо. Но Курская область — лишь часть почти 2000-километровой линии фронта, и на всём её протяжении нет ни метра, где ВСУ проявили бы хоть какой-то порыв к миру и отводу войск! Несмотря на свою показную "миролюбивость", Киев не отдавал такого приказа и не собирается этого делать! Более того, он лишь усиливает налёты на приграничные области России, да ещё прямо заявляет: перемирие будет использовано Украиной для ускоренной мобилизации. Кто же, в таком случае, будет утверждать решение о перемирии с украинской стороны? Кто это будет контролировать? Кто подтвердит, что перемирие не используется Киевом для переоснащения войск и усиления позиций? На Украине и так-то гарантов нет, а сомнительный правовой статус Зеленского вообще ставит крест на соблюдении ею договорённостей, в том числе по перемирию. Никакое поспешное "перемирие ради перемирия" — без гарантий, без механизмов контроля, без наказания вторгшихся на нашу землю террористов — Россию не устроит. Пресловутый "мяч" придётся сперва как следует накачать — этим и предстоит заняться Вашингтону в предстоящие дни и недели. У России есть на это время — как есть и наступательная инициатива. Заметка на полях: Александр Лукашенко крайне вовремя подтвердил приверженность Белоруссии союзническим обязательствам. Вероятно, именно такая твёрдая позиция и послужила причиной того, что Трамп осторожно высказался о "многообещающих, но неполных" комментариях Путина. Теперь у США есть возможность "наполнить" их.Общественный деятель Татьяна МонтянПока всё по плану! Путин впервые прокомментировал американские предложения о 30-дневном прекращении огня: мол, саму идею Путин поддерживает, но вот по реализации "есть нюансы". В частности, Путин упомянул, что Россия против того, чтобы во время перемирия США продолжали поставки оружия Салорейху, а Салорейх - проводил мобилизацию и использовал эти 30 дней для укрепления своих позиций на фронте. То есть, пока всё развивается именно по тому сценарию, который представлялся: в целом соглашаться и предложение принять, чтобы не спровоцировать обвинения типа "Россия не хочет мира", по факту же обложить его кучей дополнительных условий и требований, причём конкретно к США, чтобы никто не забывал, кто и с кем тут на самом деле договаривается.Журналист Дмитрий ОльшанскийНу а пока – есть смысл не забывать о том, что: перемирие – враг мира. Ведь если вы – как будто бы слабоватая, но в то же время и безбрежно наглая сущность (а именно таковы украинцы), и вам добрые люди внезапно дают время на то, чтобы укрепить армию и построить новую оборону, то зачем вам когда-то потом заключать настоящий мир, заведомо вам невыгодный? Вы же отлично знаете, что, однажды согласившись на прекращение огня под аплодисменты всего мира, ваш противник только с огромным трудом сможет вернуться к войне, так что вы можете гадить ему годами, ожидая удобного момента для реванша. Увы, сейчас нет ни одного шанса, что Украину можно заставить "выполнить цели СВО" дипломатическим путем – и никакие улыбки обаятельного дедушки Уиткоффа не могут это изменить. Никто. Никому. Ничего. Не даст. Больше того, Зеленский уже сообщил, что признание новых границ исключено, это "красная линия", - и одного этого заявления достаточно для того, чтобы никакого мирного договора не было. Так что тут можно только получить "пирожок без ничего", то есть остановиться – и ждать неумолимого "обмана". Ну а этот обман – делает неизбежной следующую, третью войну. Словом, именно гуманистическая и миротворческая перспектива России состоит в том, чтобы нажимать сейчас – и не ждать еще большего накопления неразрешенных противоречий. Ведь на самом деле это надо было делать десять лет назад – и тогда жертв и разрушений было бы несоизмеримо меньше.Общественный деятель Александр СкубченкоПрезидент Путин, конечно, мощно ответил, что, с учётом того, что группировка ВСУ в Курской области находится под угрозой полного уничтожения, и что в ДНР скоро ещё несколько крупных группировок ВСУ окажутся под угрозой уничтожения, это не США должны давить на Украину, а Украина должна умолять всех о перемирии. А так — мы готовы, но надо согласовать массу нюансов, чтобы эти 30 дней были действительно днями перемирия, а не перевооружения: параметры, контроль, верификация, ответственность. Этим, надо полагать, теперь и займутся группы переговорщиков. И если Зеленского беспокоит жизнь солдат ВСУ, то он больше всех должен беспокоиться, чтобы по всем параметрам договорились как можно скорее. В общем, мяч уже не на нашей стороне.И, главное. Президент Путин в очередной раз напомнил главную, сквозную цель всего процесса урегулирования конфликта:"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса."Долгосрочный мир невозможен без устранения первопричин. А что же это за причины такие? Это всё, что началось с госпереворота на Украине в 2014 году: НАТО, милитаризация, нацификация и бандеризация Украины. Устранение первопричин — это нейтральный статус, демилитаризация и денацификация Украины.Международник Алексей НаумовПримечательно, что ответив "да, но" на предложение Трампа о перемирии, Путин, в общем, оказывается с ним на одной стороне по отношению к Украине. Оба лидера понимают, что Украина вынуждена пойти на уступки, потому что это диктует ситуация на земле (а не публичные заявления, на которые, повторюсь, надо поменьше обращать внимание). И вот основной разговор будет между Путиным и сначала Уиткоффом, а затем и самим Трампом: что именно требовать от Украины? Сначала в рамках перемирия, а затем и мирных переговоров. Российский лидер зайдет с максималистских позиций, и вопрос, чего будет отстаивать американская сторона из украинских пожеланий. Трамп, в общем, говорил, что озабоченности России понимает, и потому, полагаю, готов принуждать Украину к уступкам, но не всем — чтобы не выглядеть слабым и поддавшимся напору. Мой прогноз — больше всего копий сломают вокруг "демилитаризации" и послевоенной конфигурации ВСУ. Украина хочет обе "ноги" своей военной состоятельности: и мощную армию, и НАТО. Россия хочет, чтобы у Украины не было ни того, ни другого. НАТО Трамп уже отмёл, потому основные разговоры пойдут вокруг численности и вооружений ВСУ.Историк Борис МячинПросто зарядите свой мозг, как револьвер, одной простой мыслью: ничего не решено. Это касается, прежде всего, исхода переговоров Путина и Трампа. На самом деле у Путина и Трампа, скорее всего, согласованы только правила игры, роадмап, "дорожная карта". Они созвонились 12 февраля и решили, как они будут приблизительно действовать и в какие сроки. Это что-то вроде жеребьевки, какая команда с какой будет играть и на каком поле начинать (я смотрел такую жеребьевку вчера вечером на футбольном канале). Но это не результат игры. Ничего не решено. Они будут еще достаточно долго давить друг на друга, как Онегин и Ленский. Путин будет душить холодным расчетом, а Трамп в романтическом стиле изображать бурю и натиск. Вот и всё. И об этом писалось в этом канале много раз. Что Трампу будет очень трудно заставить Путина пойти на какие-то уступки. Путин, конечно, пойдет. Конечно, он что-нибудь такое незначительное Трампу бросит на стол, усмехнувшись, что-то, с чем можно вернуться к своим и похвастаться. Утешающий приз, так сказать. Вот эти минералы редкоземельные, например. Но сути это не изменит. Уже тот факт, что в Америке к власти внезапно вернулись трамписты, которые пошли на переговоры, говорит о том, что война заканчивается, и заканчивается она русской победой. Это уже просто игра. У России заведомо более выгодные позиции, что признает и сам Трамп. А теперь после освобождения Суджи эти позиции еще более усилены. Вот объективная историческая реальность, данная нам в ощущениях. Если Трамп начнет пятиться назад, как рак из крыловской басни, Путин просто скажет, что предложенные России условия невыгодны, мы продолжаем бой. Но Трамп пятиться не будет. Не такой это человек, чтобы пятиться. Трамп хорошо сознает, чем рискует: любая неудача на переговорах с Путиным резко сбавит ему политические очки и превратит Трампа в его же предшественника, растерявшего всякую поддержку в американском обществе. Трампу нужен мир. Он нужен ему по тем же причинам, по каким Байдену нужна была война, — для политического закрепления, для загустения своего электората, что ли. В противном случае эта творожная масса очень быстро стухнет и пропадет. А Трампу нужен плотный, крепкий сыр. Разговор не идет о победе России или Украины, поймите это, пожалуйста. Зарядите это второй мыслью в свой разум. Нет уже такого вопроса. Он решен и решен давно. Россия победила. Вопрос только в том, кто и какие дивиденды получит из этого факта. Если Трамп заключит мир, он выполнит свое предвыборное обещание, и это развяжет ему руки для прочих активностей, для аннексии Канады там, Гренландии, возвращения Панамского канала в американскую собственность, — да плевать. Пусть он хоть гору Олимп на Марсе аннексирует, если доберется до него. Но всё завязано на Россию. Россия может дать ему этот буст. А может и не дать. Вот за это он и борется.

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россия, украина, курская область, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, эксклюзив