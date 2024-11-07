Не в коня корм: военный эксперт о том, как Запад теряет на Украине свою технику с ущербом для репутации
Французский танк
Запад теряет на Украине военную технику с серьезным ущербом для репутации. И дело даже не в том, что украинская армия плохо воюет. Она не могла применить те же "Джавелины" просто потому, что они были просрочены. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
После развала СССР Украина хотела стать представителем Запада на постсоветском пространстве, и Запад на это ответил следующее: "Ребята, если вы вызвались на эту роль, давайте воюйте. Мы вам дадим оружие и инструкторов", рассказал эксперт.
Но сейчас возникает ситуация, которая характеризуется пословицей "не в коня корм". Запад теряет на Украине военную технику с серьезным ущербом для репутации. И дело даже не в том, что украинская армия плохо воюет, отметил офицер.
"Она не могла применить те же "Джавелины" просто потому, что они были просрочены. И когда появился барражирующий боеприпас NLAW, он почти сразу куда-то исчез, потому что они были без должного обслуживания. "Мы вам его дали, а дальше разбирайтесь сами", — подчеркнул Шаландин.
Европейцы, глядя, на это, задумываются над тем, стоит ли вообще доверять США. Они рассуждают так: "Может быть, нам дороже свои интересы, а не какая-то там евроатлантическая солидарность", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.ру
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