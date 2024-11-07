Не в коня корм: военный эксперт о том, как Запад теряет на Украине свою технику с ущербом для репутации - 07.11.2024 Украина.ру
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Не в коня корм: военный эксперт о том, как Запад теряет на Украине свою технику с ущербом для репутации
Не в коня корм: военный эксперт о том, как Запад теряет на Украине свою технику с ущербом для репутации - 07.11.2024 Украина.ру
Не в коня корм: военный эксперт о том, как Запад теряет на Украине свою технику с ущербом для репутации
Запад теряет на Украине военную технику с серьезным ущербом для репутации. И дело даже не в том, что украинская армия плохо воюет. Она не могла применить те же "Джавелины" просто потому, что они были просрочены. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
2024-11-07T05:00
2024-11-07T05:00
новости
запад
украина
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выборы
европа
поставки
оружие
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После развала СССР Украина хотела стать представителем Запада на постсоветском пространстве, и Запад на это ответил следующее: "Ребята, если вы вызвались на эту роль, давайте воюйте. Мы вам дадим оружие и инструкторов", рассказал эксперт.Но сейчас возникает ситуация, которая характеризуется пословицей "не в коня корм". Запад теряет на Украине военную технику с серьезным ущербом для репутации. И дело даже не в том, что украинская армия плохо воюет, отметил офицер.Запад прекрасно понимает, что ситуацию на поле боя Украина уже переломить не сможет. К этому добавляется "грязнейшая избирательная кампания". В экс-президента США Дональда Трампа два раза стреляли, а вице-президент Камала Харрис показывает себя "совсем в не лучшем свете", указал он.Европейцы, глядя, на это, задумываются над тем, стоит ли вообще доверять США. Они рассуждают так: "Может быть, нам дороже свои интересы, а не какая-то там евроатлантическая солидарность", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.руО том, что является определяющим в постепенном изменении отношения Запада к конфликту на Украине — в интервью Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность на сайте Украина.ру
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новости, запад, украина, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы, европа, поставки, оружие, ссср, джавелины, боеприпасы, сво, детали
Новости, Запад, Украина, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы, Европа, поставки, оружие, СССР, Джавелины, боеприпасы, СВО, детали

Не в коня корм: военный эксперт о том, как Запад теряет на Украине свою технику с ущербом для репутации

05:00 07.11.2024
 
Французский танк
Французский танк
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Запад теряет на Украине военную технику с серьезным ущербом для репутации. И дело даже не в том, что украинская армия плохо воюет. Она не могла применить те же "Джавелины" просто потому, что они были просрочены. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
После развала СССР Украина хотела стать представителем Запада на постсоветском пространстве, и Запад на это ответил следующее: "Ребята, если вы вызвались на эту роль, давайте воюйте. Мы вам дадим оружие и инструкторов", рассказал эксперт.
Но сейчас возникает ситуация, которая характеризуется пословицей "не в коня корм". Запад теряет на Украине военную технику с серьезным ущербом для репутации. И дело даже не в том, что украинская армия плохо воюет, отметил офицер.
"Она не могла применить те же "Джавелины" просто потому, что они были просрочены. И когда появился барражирующий боеприпас NLAW, он почти сразу куда-то исчез, потому что они были без должного обслуживания. "Мы вам его дали, а дальше разбирайтесь сами", — подчеркнул Шаландин.
Запад прекрасно понимает, что ситуацию на поле боя Украина уже переломить не сможет. К этому добавляется "грязнейшая избирательная кампания". В экс-президента США Дональда Трампа два раза стреляли, а вице-президент Камала Харрис показывает себя "совсем в не лучшем свете", указал он.
Европейцы, глядя, на это, задумываются над тем, стоит ли вообще доверять США. Они рассуждают так: "Может быть, нам дороже свои интересы, а не какая-то там евроатлантическая солидарность", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.ру
О том, что является определяющим в постепенном изменении отношения Запада к конфликту на Украине — в интервью Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность на сайте Украина.ру
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Вчера, 18:00
Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под БелгородомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиЗападУкраинаСШАДональд ТрампКамала ХаррисвыборыЕвропапоставкиоружиеСССРДжавелиныбоеприпасыСВОдетали
 
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