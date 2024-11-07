https://ukraina.ru/20241107/1058690494.html

Не в коня корм: военный эксперт о том, как Запад теряет на Украине свою технику с ущербом для репутации

Не в коня корм: военный эксперт о том, как Запад теряет на Украине свою технику с ущербом для репутации - 07.11.2024 Украина.ру

Не в коня корм: военный эксперт о том, как Запад теряет на Украине свою технику с ущербом для репутации

Запад теряет на Украине военную технику с серьезным ущербом для репутации. И дело даже не в том, что украинская армия плохо воюет. Она не могла применить те же "Джавелины" просто потому, что они были просрочены. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин

2024-11-07T05:00

2024-11-07T05:00

2024-11-07T05:00

новости

запад

украина

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы

европа

поставки

оружие

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После развала СССР Украина хотела стать представителем Запада на постсоветском пространстве, и Запад на это ответил следующее: "Ребята, если вы вызвались на эту роль, давайте воюйте. Мы вам дадим оружие и инструкторов", рассказал эксперт.Но сейчас возникает ситуация, которая характеризуется пословицей "не в коня корм". Запад теряет на Украине военную технику с серьезным ущербом для репутации. И дело даже не в том, что украинская армия плохо воюет, отметил офицер.Запад прекрасно понимает, что ситуацию на поле боя Украина уже переломить не сможет. К этому добавляется "грязнейшая избирательная кампания". В экс-президента США Дональда Трампа два раза стреляли, а вице-президент Камала Харрис показывает себя "совсем в не лучшем свете", указал он.Европейцы, глядя, на это, задумываются над тем, стоит ли вообще доверять США. Они рассуждают так: "Может быть, нам дороже свои интересы, а не какая-то там евроатлантическая солидарность", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.руО том, что является определяющим в постепенном изменении отношения Запада к конфликту на Украине — в интервью Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241106/1058686517.html

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новости, запад, украина, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы, европа, поставки, оружие, ссср, джавелины, боеприпасы, сво, детали