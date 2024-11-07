"Какие-то сумасшедшие": французский политик предложил желающим бить по РФ, самим воевать на Украине - 07.11.2024 Украина.ру
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"Какие-то сумасшедшие": французский политик предложил желающим бить по РФ, самим воевать на Украине
"Какие-то сумасшедшие": французский политик предложил желающим бить по РФ, самим воевать на Украине - 07.11.2024 Украина.ру
"Какие-то сумасшедшие": французский политик предложил желающим бить по РФ, самим воевать на Украине
Французские депутаты, внесшие в парламент резолюцию о снятии для Киева ограничений на использование дальнобойных вооружений для ударов по территории РФ, должны сами ехать воевать на Украину. Таким мнением поделился в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
2024-11-07T07:52
2024-11-07T07:52
новости
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украина
киев
дональд трамп
флориан филиппо
нато
мид
сергей лавров
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"Тем временем какие-то сумасшедшие в Национальном собрании вносят резолюцию о "снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, поставляемого Украине". Суицидальный порыв тех, кто только что увидел, как их мир рухнул с победой Трампа! Если хотите, идите и ведите свою собственную войну, но оставьте нас в покое: Украина закончилась! "Ястребы" закончились! НАТО окажется на свалке истории! Да здравствует свободная Франция и мир!", - написал он.Ранее группа французских депутатов внесла во французский парламент проект резолюции о снятии ограничений на использование дальнобойных вооружений Киевом. В ней предлагается отменить ограничения на использование дальнобойных вооружений, как утверждается, "для поражения военных целей на территории Российской Федерации". Авторы также призывают французский МИД "убедить страны-члены контактной группы по обороне Украины, известной как группа Рамштайна, снять указанные ограничения".Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что если западное дальнобойное оружие будет применяться Киевом для ударов вглубь территории России, то "это будет означать, что уже не только Украина, но и страны НАТО воюют с Россией уже в открытую, больше не стесняясь скрывать факты о "наемниках", "добровольцах", инструкторах и прочих ребятах "под чужим флагом".Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, дональд трамп, флориан филиппо, нато, мид, сергей лавров
Новости, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, НАТО, МИД, Сергей Лавров

"Какие-то сумасшедшие": французский политик предложил желающим бить по РФ, самим воевать на Украине

07:52 07.11.2024
 
© X / Florian Philippot
- РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© X / Florian Philippot
Читать в
Французские депутаты, внесшие в парламент резолюцию о снятии для Киева ограничений на использование дальнобойных вооружений для ударов по территории РФ, должны сами ехать воевать на Украину. Таким мнением поделился в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
"Тем временем какие-то сумасшедшие в Национальном собрании вносят резолюцию о "снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, поставляемого Украине". Суицидальный порыв тех, кто только что увидел, как их мир рухнул с победой Трампа! Если хотите, идите и ведите свою собственную войну, но оставьте нас в покое: Украина закончилась! "Ястребы" закончились! НАТО окажется на свалке истории! Да здравствует свободная Франция и мир!", - написал он.
Ранее группа французских депутатов внесла во французский парламент проект резолюции о снятии ограничений на использование дальнобойных вооружений Киевом.
В ней предлагается отменить ограничения на использование дальнобойных вооружений, как утверждается, "для поражения военных целей на территории Российской Федерации". Авторы также призывают французский МИД "убедить страны-члены контактной группы по обороне Украины, известной как группа Рамштайна, снять указанные ограничения".
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что если западное дальнобойное оружие будет применяться Киевом для ударов вглубь территории России, то "это будет означать, что уже не только Украина, но и страны НАТО воюют с Россией уже в открытую, больше не стесняясь скрывать факты о "наемниках", "добровольцах", инструкторах и прочих ребятах "под чужим флагом".
Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевДональд ТрампФлориан ФилиппоНАТОМИДСергей Лавров
 
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