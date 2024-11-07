"Мы не объявляли войну Украине": Шаландин о том, почему для достижения целей СВО не нужны чужие армии - 07.11.2024 Украина.ру
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"Мы не объявляли войну Украине": Шаландин о том, почему для достижения целей СВО не нужны чужие армии
"Мы не объявляли войну Украине": Шаландин о том, почему для достижения целей СВО не нужны чужие армии - 07.11.2024 Украина.ру
"Мы не объявляли войну Украине": Шаландин о том, почему для достижения целей СВО не нужны чужие армии
В соглашении между Москвой и Пхеньяном вполне ясно прописаны действия обоих государств на случай войны. Но Россия не объявляла войну Украине, она проводит спецоперацию. И Украина пока тоже об этом не объявила. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
2024-11-07T03:45
2024-11-07T03:45
новости
россия
кндр
нато
украина
война
северная корея
союзники
вс рф
детали
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В соглашении между Москвой и Пхеньяном вполне ясно прописаны действия обоих государств в том случае, если кому-то объявят войну. Но и Россия, и КНДР стремятся к миротворчеству. И нет необходимости привлекать чужие вооруженные силы для выполнения целей СВО, отметил эксперт.Во-вторых, любой союз подразумевает ответственность перед своими союзниками на случай поражения. Достаточно вспомнить Первую мировую войну и Антанту. Но в случае победы ты будешь вынужден разделить ее плоды со своими союзниками, указал Шаландин."Если бы во Вторую мировую войну не было антигитлеровской коалиции, СССР был бы единственным ее победителем, который мог бы диктовать условия будущего миропорядка. Но тогда мы не могли обойтись без США и Великобритании", — напомнил эксперт.Сейчас Россия даже не ставит целью уничтожение Украины как государства. Она должна быть нейтральной и безъядерной. И там должно прийти к власти законно избранное правительство, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.руО мобилизационном ресурсе армии КНДР и перспективах военного сотрудничества — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
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новости, россия, кндр, нато, украина, война, северная корея, союзники, вс рф, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, КНДР, НАТО, Украина, война, Северная Корея, союзники, ВС РФ, детали, СВО, Спецоперация

"Мы не объявляли войну Украине": Шаландин о том, почему для достижения целей СВО не нужны чужие армии

03:45 07.11.2024
 
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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В соглашении между Москвой и Пхеньяном вполне ясно прописаны действия обоих государств на случай войны. Но Россия не объявляла войну Украине, она проводит спецоперацию. И Украина пока тоже об этом не объявила. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
В соглашении между Москвой и Пхеньяном вполне ясно прописаны действия обоих государств в том случае, если кому-то объявят войну. Но и Россия, и КНДР стремятся к миротворчеству. И нет необходимости привлекать чужие вооруженные силы для выполнения целей СВО, отметил эксперт.
"Во-первых, мы не объявляли войну Украине. Мы проводим спецоперацию. И Украина, несмотря на все потери, тоже не объявила нам войну. Может быть, киевский режим придет к этому, чтобы получить более существенную помощь НАТО. Но пока он этого не делает", — подчеркнул офицер.
Во-вторых, любой союз подразумевает ответственность перед своими союзниками на случай поражения. Достаточно вспомнить Первую мировую войну и Антанту. Но в случае победы ты будешь вынужден разделить ее плоды со своими союзниками, указал Шаландин.
"Если бы во Вторую мировую войну не было антигитлеровской коалиции, СССР был бы единственным ее победителем, который мог бы диктовать условия будущего миропорядка. Но тогда мы не могли обойтись без США и Великобритании", — напомнил эксперт.
Сейчас Россия даже не ставит целью уничтожение Украины как государства. Она должна быть нейтральной и безъядерной. И там должно прийти к власти законно избранное правительство, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.ру
О мобилизационном ресурсе армии КНДР и перспективах военного сотрудничества — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
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