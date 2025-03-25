"Печальное видео с кладбища": Поликарпов о том, когда ощущение "напрасно пролитой крови" взорвет Украину
Фото: Getty Images, кладбище Украина
Когда смотришь видео с военного кладбища Харькова, то становится не по себе, потому что там показано пятизначное число могил. Если столько людей были брошены в бой в качестве пушечного мяса, то вот это "ощущение напрасно пролитой крови" взорвет всю Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Между Москвой и Вашингтоном сейчас идут активные переговоры. Судя по утечкам, там обсуждается не только вопрос новых регионов, но и судьба Одессы, рассказал эксперт.
"Поэтому даже не слом, а крушение всех надежд всушников может произойти, когда им объяснят, что два больших дядьки договорились, а Зеленского просто поставили перед фактом", – отметил Поликарпов.
В этом случае Владимир Зеленский не сможет доказать, что гибель украинских солдат, которые упрямо воевали, не была напрасной, а ведь гибнут они в огромных количествах, указал собеседник издания.
"Когда я смотрел это печальное видео с военного кладбища Харькова, мне стало не по себе, потому что там показано пятизначное число могил (больше десяти тысяч). Если столько одних лишь харьковчан, в основном принудительно мобилизованных, были брошены в бой в качестве пушечного мяса и погибли, вот это ощущение напрасно пролитой крови взорвет всю Украину", – указал Поликарпов.
Вот на это, отметил историк, может давить российская пропаганда: "Ребята, у вашего руководства дела совсем плохи. Поэтому вас будут укладывать ради нескольких приграничных лесополос, чтобы заявить, что вы захватили кусок Белгородской области".
Пока же киевский режим продолжает "играть в пиар" вроде атак на Белгородскую область и выдумывания списков пленных, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО – в интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.