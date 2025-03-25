https://ukraina.ru/20250325/1062017726.html

"Печальное видео с кладбища": Поликарпов о том, когда ощущение "напрасно пролитой крови" взорвет Украину

"Печальное видео с кладбища": Поликарпов о том, когда ощущение "напрасно пролитой крови" взорвет Украину - 25.03.2025 Украина.ру

"Печальное видео с кладбища": Поликарпов о том, когда ощущение "напрасно пролитой крови" взорвет Украину

Когда смотришь видео с военного кладбища Харькова, то становится не по себе, потому что там показано пятизначное число могил. Если столько людей были брошены в бой в качестве пушечного мяса, то вот это "ощущение напрасно пролитой крови" взорвет всю Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-25T06:00

2025-03-25T06:00

2025-03-25T06:00

новости

харьков

украина

москва

владимир зеленский

кладбище

харьковская область

всу

белгородская область

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058338518_0:9:651:375_1920x0_80_0_0_239147c169a6aa1bac1f4625cde172e5.jpg.webp

Между Москвой и Вашингтоном сейчас идут активные переговоры. Судя по утечкам, там обсуждается не только вопрос новых регионов, но и судьба Одессы, рассказал эксперт.В этом случае Владимир Зеленский не сможет доказать, что гибель украинских солдат, которые упрямо воевали, не была напрасной, а ведь гибнут они в огромных количествах, указал собеседник издания."Когда я смотрел это печальное видео с военного кладбища Харькова, мне стало не по себе, потому что там показано пятизначное число могил (больше десяти тысяч). Если столько одних лишь харьковчан, в основном принудительно мобилизованных, были брошены в бой в качестве пушечного мяса и погибли, вот это ощущение напрасно пролитой крови взорвет всю Украину", – указал Поликарпов.Вот на это, отметил историк, может давить российская пропаганда: "Ребята, у вашего руководства дела совсем плохи. Поэтому вас будут укладывать ради нескольких приграничных лесополос, чтобы заявить, что вы захватили кусок Белгородской области". Пока же киевский режим продолжает "играть в пиар" вроде атак на Белгородскую область и выдумывания списков пленных, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО – в интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1062017605.html

харьков

украина

москва

харьковская область

белгородская область

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, украина, москва, владимир зеленский, кладбище, харьковская область, всу, белгородская область, переговоры, одесса, сво, спецоперация