"Печальное видео с кладбища": Поликарпов о том, когда ощущение "напрасно пролитой крови" взорвет Украину - 25.03.2025 Украина.ру
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"Печальное видео с кладбища": Поликарпов о том, когда ощущение "напрасно пролитой крови" взорвет Украину
"Печальное видео с кладбища": Поликарпов о том, когда ощущение "напрасно пролитой крови" взорвет Украину - 25.03.2025 Украина.ру
"Печальное видео с кладбища": Поликарпов о том, когда ощущение "напрасно пролитой крови" взорвет Украину
Когда смотришь видео с военного кладбища Харькова, то становится не по себе, потому что там показано пятизначное число могил. Если столько людей были брошены в бой в качестве пушечного мяса, то вот это "ощущение напрасно пролитой крови" взорвет всю Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-25T06:00
2025-03-25T06:00
новости
харьков
украина
москва
владимир зеленский
кладбище
харьковская область
всу
белгородская область
переговоры
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Между Москвой и Вашингтоном сейчас идут активные переговоры. Судя по утечкам, там обсуждается не только вопрос новых регионов, но и судьба Одессы, рассказал эксперт.В этом случае Владимир Зеленский не сможет доказать, что гибель украинских солдат, которые упрямо воевали, не была напрасной, а ведь гибнут они в огромных количествах, указал собеседник издания."Когда я смотрел это печальное видео с военного кладбища Харькова, мне стало не по себе, потому что там показано пятизначное число могил (больше десяти тысяч). Если столько одних лишь харьковчан, в основном принудительно мобилизованных, были брошены в бой в качестве пушечного мяса и погибли, вот это ощущение напрасно пролитой крови взорвет всю Украину", – указал Поликарпов.Вот на это, отметил историк, может давить российская пропаганда: "Ребята, у вашего руководства дела совсем плохи. Поэтому вас будут укладывать ради нескольких приграничных лесополос, чтобы заявить, что вы захватили кусок Белгородской области". Пока же киевский режим продолжает "играть в пиар" вроде атак на Белгородскую область и выдумывания списков пленных, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО – в интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250324/1062017605.html
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новости, харьков, украина, москва, владимир зеленский, кладбище, харьковская область, всу, белгородская область, переговоры, одесса, сво, спецоперация
Новости, Харьков, Украина, Москва, Владимир Зеленский, кладбище, Харьковская область, ВСУ, Белгородская область, переговоры, Одесса, СВО, Спецоперация

"Печальное видео с кладбища": Поликарпов о том, когда ощущение "напрасно пролитой крови" взорвет Украину

06:00 25.03.2025
 
Фото: Getty Images, кладбище Украина
Фото: Getty Images, кладбище Украина
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Когда смотришь видео с военного кладбища Харькова, то становится не по себе, потому что там показано пятизначное число могил. Если столько людей были брошены в бой в качестве пушечного мяса, то вот это "ощущение напрасно пролитой крови" взорвет всю Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Между Москвой и Вашингтоном сейчас идут активные переговоры. Судя по утечкам, там обсуждается не только вопрос новых регионов, но и судьба Одессы, рассказал эксперт.
"Поэтому даже не слом, а крушение всех надежд всушников может произойти, когда им объяснят, что два больших дядьки договорились, а Зеленского просто поставили перед фактом", – отметил Поликарпов.
В этом случае Владимир Зеленский не сможет доказать, что гибель украинских солдат, которые упрямо воевали, не была напрасной, а ведь гибнут они в огромных количествах, указал собеседник издания.
"Когда я смотрел это печальное видео с военного кладбища Харькова, мне стало не по себе, потому что там показано пятизначное число могил (больше десяти тысяч). Если столько одних лишь харьковчан, в основном принудительно мобилизованных, были брошены в бой в качестве пушечного мяса и погибли, вот это ощущение напрасно пролитой крови взорвет всю Украину", – указал Поликарпов.
Вот на это, отметил историк, может давить российская пропаганда: "Ребята, у вашего руководства дела совсем плохи. Поэтому вас будут укладывать ради нескольких приграничных лесополос, чтобы заявить, что вы захватили кусок Белгородской области".
Пока же киевский режим продолжает "играть в пиар" вроде атак на Белгородскую область и выдумывания списков пленных, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО – в интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.
Корреспондент Известий Александр Федорчак / Известия
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