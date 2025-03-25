"Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками": Бавырин о том, почему Трамп торопиться заключить перемирие - 25.03.2025 Украина.ру
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"Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками": Бавырин о том, почему Трамп торопиться заключить перемирие
"Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками": Бавырин о том, почему Трамп торопиться заключить перемирие - 25.03.2025 Украина.ру
"Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками": Бавырин о том, почему Трамп торопиться заключить перемирие
Пока у Трампа есть только одно важное достижение "имени Илона Маска": сокращение государственных расходов "на всяких дармоедов". Электорату это очень нравится, но, кроме этого, у президента США ничего нет: есть только наметки. Таким мнение поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
2025-03-25T05:30
2025-03-25T05:30
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
илон маск
перемирие
нобелевская премия
конфликт
переговоры
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Для России на переговорах сейчас все складывается более-менее удачно, но ей не хочется "продешевить", у Украины все складывается плохо, и она хотела бы в итоге "получить хоть что-то", рассказал политтехнолог.При этом понять, чего хочет от переговоров президент США Дональд Трамп – это самая большая сложность. Для этого нужно разобраться, что он показал за последний месяц, добавил он.Он добавил, что Трамп хочет Нобелевскую премию мира. Президента США нужно, чтобы какое-то перемирие было заключено до 30 апреля, потому что у президентов США в этот день отмечаются первые сто дней, когда они говорят: "Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками, сделали это и это", иронично отметил политолог.Так вот пока у Трампа есть только одно важное достижение "имени Илона Маска": сокращение государственных расходов "на всяких дармоедов". Людям это очень нравится, но, кроме этого, у него ничего нет: есть только наметки, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине на сайте Украина.ру.Также по теме – в материале Дмитрия Ковалевича: Как провалился тайный план Зеленского. Не предлагайте Трампу украинский палец - отхватит всю руку на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, илон маск, перемирие, нобелевская премия, конфликт, переговоры, сво
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, перемирие, Нобелевская премия, конфликт, переговоры, СВО

"Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками": Бавырин о том, почему Трамп торопиться заключить перемирие

05:30 25.03.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Пока у Трампа есть только одно важное достижение "имени Илона Маска": сокращение государственных расходов "на всяких дармоедов". Электорату это очень нравится, но, кроме этого, у президента США ничего нет: есть только наметки. Таким мнение поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
Для России на переговорах сейчас все складывается более-менее удачно, но ей не хочется "продешевить", у Украины все складывается плохо, и она хотела бы в итоге "получить хоть что-то", рассказал политтехнолог.
При этом понять, чего хочет от переговоров президент США Дональд Трамп – это самая большая сложность. Для этого нужно разобраться, что он показал за последний месяц, добавил он.
"Он показал, что действительно настроен решительно прекратить конфликт и что он скор на расправу. Он легко идет на резкие шаги, не особо задумываясь о последствиях, когда продавливает, что хочет", – считает Бавырин.
Он добавил, что Трамп хочет Нобелевскую премию мира. Президента США нужно, чтобы какое-то перемирие было заключено до 30 апреля, потому что у президентов США в этот день отмечаются первые сто дней, когда они говорят: "Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками, сделали это и это", иронично отметил политолог.
Так вот пока у Трампа есть только одно важное достижение "имени Илона Маска": сокращение государственных расходов "на всяких дармоедов". Людям это очень нравится, но, кроме этого, у него ничего нет: есть только наметки, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине на сайте Украина.ру.
Также по теме – в материале Дмитрия Ковалевича: Как провалился тайный план Зеленского. Не предлагайте Трампу украинский палец - отхватит всю руку на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
05:30"Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками": Бавырин о том, почему Трамп торопиться заключить перемирие
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