https://ukraina.ru/20250325/1062018978.html

"Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками": Бавырин о том, почему Трамп торопиться заключить перемирие

"Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками": Бавырин о том, почему Трамп торопиться заключить перемирие - 25.03.2025 Украина.ру

"Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками": Бавырин о том, почему Трамп торопиться заключить перемирие

Пока у Трампа есть только одно важное достижение "имени Илона Маска": сокращение государственных расходов "на всяких дармоедов". Электорату это очень нравится, но, кроме этого, у президента США ничего нет: есть только наметки. Таким мнение поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин

2025-03-25T05:30

2025-03-25T05:30

2025-03-25T05:30

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нобелевская премия

конфликт

переговоры

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Для России на переговорах сейчас все складывается более-менее удачно, но ей не хочется "продешевить", у Украины все складывается плохо, и она хотела бы в итоге "получить хоть что-то", рассказал политтехнолог.При этом понять, чего хочет от переговоров президент США Дональд Трамп – это самая большая сложность. Для этого нужно разобраться, что он показал за последний месяц, добавил он.Он добавил, что Трамп хочет Нобелевскую премию мира. Президента США нужно, чтобы какое-то перемирие было заключено до 30 апреля, потому что у президентов США в этот день отмечаются первые сто дней, когда они говорят: "Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками, сделали это и это", иронично отметил политолог.Так вот пока у Трампа есть только одно важное достижение "имени Илона Маска": сокращение государственных расходов "на всяких дармоедов". Людям это очень нравится, но, кроме этого, у него ничего нет: есть только наметки, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине на сайте Украина.ру.Также по теме – в материале Дмитрия Ковалевича: Как провалился тайный план Зеленского. Не предлагайте Трампу украинский палец - отхватит всю руку на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1062017969.html

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