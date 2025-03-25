Фотоальбом Победы: Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев

Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков В преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне Украина.ру запускает спецпроект "Фотоальбом Победы". Мы будем публиковать подборки фотографий тех лет, которые напомнят нам, через какие испытания пришлось пройти нашему народу на пути к заветной цели.