Фотоальбом Победы: Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев - 25.03.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев
Фотоальбом Победы: Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев - 25.03.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
2025-03-25T06:05
2025-03-25T06:05
80 лет победы
история
правобережная украина
ссср
иван конев
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На главном фото — Освобождение юго-западных районов Правобережной Украины. Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вылетает в район боевых действий. Дважды Герой Советского Союза маршал Иван Конев является одним из самых известных советских полководцев времен Великой Отечественной войны. Войска его 1-го Украинского фронта особенно отличились в Берлинской и Пражской операциях. После войны Конев много лет был заместителем министра Вооруженных сил СССР.Смотрите. Вглядывайтесь. Знайте.
https://ukraina.ru/20250321/1061949528.html
правобережная украина
ссср
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, история, правобережная украина, ссср, иван конев
80 лет Победы, История, Правобережная Украина, СССР, Иван Конев

Фотоальбом Победы: Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев

06:05 25.03.2025
 
© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанкФотоальбом Победы
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Израиль Озерский
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Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — Освобождение юго-западных районов Правобережной Украины. Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вылетает в район боевых действий.
Дважды Герой Советского Союза маршал Иван Конев является одним из самых известных советских полководцев времен Великой Отечественной войны. Войска его 1-го Украинского фронта особенно отличились в Берлинской и Пражской операциях. После войны Конев много лет был заместителем министра Вооруженных сил СССР.
© РИА Новости . Аркадий Шайхет / Перейти в фотобанк Освобождение Киева от фашистских захватчиков. Взорванный Крещатик. 7 ноября 1943 года.
Фотоальбом Победы
1 из 4
Освобождение Киева от фашистских захватчиков. Взорванный Крещатик. 7 ноября 1943 года.
© РИА Новости . Аркадий Шайхет
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© РИА Новости . Яков Давидзон / Перейти в фотобанкОтряд саперов с минно-розыскными собаками возвращаются после выполнения боевой задачи по разминированию Киевского оперного театра.
Фотоальбом Победы
2 из 4
Отряд саперов с минно-розыскными собаками возвращаются после выполнения боевой задачи по разминированию Киевского оперного театра.
© РИА Новости . Яков Давидзон
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Яков Давидзон / Перейти в фотобанкОсвобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Возвращение жителей в освобожденные села.
Фотоальбом Победы
3 из 4
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Возвращение жителей в освобожденные села.
© РИА Новости . Яков Давидзон
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкХерсон освобожден 13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции силами 3-го Украинского фронта. Бойцы учитывают трофейное оружие на складе. Украина.
Фотоальбом Победы
4 из 4
Херсон освобожден 13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции силами 3-го Украинского фронта. Бойцы учитывают трофейное оружие на складе. Украина.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 4
Освобождение Киева от фашистских захватчиков. Взорванный Крещатик. 7 ноября 1943 года.
© РИА Новости . Аркадий Шайхет
Перейти в фотобанк
2 из 4
Отряд саперов с минно-розыскными собаками возвращаются после выполнения боевой задачи по разминированию Киевского оперного театра.
© РИА Новости . Яков Давидзон
Перейти в фотобанк
3 из 4
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Возвращение жителей в освобожденные села.
© РИА Новости . Яков Давидзон
Перейти в фотобанк
4 из 4
Херсон освобожден 13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции силами 3-го Украинского фронта. Бойцы учитывают трофейное оружие на складе. Украина.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Смотрите. Вглядывайтесь. Знайте.
Фотоальбом победы - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
21 марта, 12:11
Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович КатуковВ преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне Украина.ру запускает спецпроект "Фотоальбом Победы". Мы будем публиковать подборки фотографий тех лет, которые напомнят нам, через какие испытания пришлось пройти нашему народу на пути к заветной цели.
 
80 лет ПобедыИсторияПравобережная УкраинаСССРИван Конев
 
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Заголовок открываемого материала
07:00Николай Сорокин: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами
06:05Фотоальбом Победы: Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев
06:00"Печальное видео с кладбища": Поликарпов о том, когда ощущение "напрасно пролитой крови" взорвет Украину
05:45Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении
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05:00Удар на Глухов или Белополье: Анпилогов объяснил, нужна ли сейчас "красивая операция" в Сумской области
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04:30Ожидания от переговоров: эксперт объяснил, с чем связано прекращение интенсивных атак в Донбассе
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