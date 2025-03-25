Фотоальбом Победы: Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — Освобождение юго-западных районов Правобережной Украины. Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вылетает в район боевых действий.
Дважды Герой Советского Союза маршал Иван Конев является одним из самых известных советских полководцев времен Великой Отечественной войны. Войска его 1-го Украинского фронта особенно отличились в Берлинской и Пражской операциях. После войны Конев много лет был заместителем министра Вооруженных сил СССР.
© РИА Новости . Аркадий Шайхет / Перейти в фотобанк Освобождение Киева от фашистских захватчиков. Взорванный Крещатик. 7 ноября 1943 года.
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Освобождение Киева от фашистских захватчиков. Взорванный Крещатик. 7 ноября 1943 года.
© РИА Новости . Яков Давидзон / Перейти в фотобанкОтряд саперов с минно-розыскными собаками возвращаются после выполнения боевой задачи по разминированию Киевского оперного театра.
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Отряд саперов с минно-розыскными собаками возвращаются после выполнения боевой задачи по разминированию Киевского оперного театра.
© РИА Новости . Яков Давидзон / Перейти в фотобанкОсвобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Возвращение жителей в освобожденные села.
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Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Возвращение жителей в освобожденные села.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкХерсон освобожден 13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции силами 3-го Украинского фронта. Бойцы учитывают трофейное оружие на складе. Украина.
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Херсон освобожден 13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции силами 3-го Украинского фронта. Бойцы учитывают трофейное оружие на складе. Украина.
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Освобождение Киева от фашистских захватчиков. Взорванный Крещатик. 7 ноября 1943 года.
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Отряд саперов с минно-розыскными собаками возвращаются после выполнения боевой задачи по разминированию Киевского оперного театра.
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Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Возвращение жителей в освобожденные села.
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Херсон освобожден 13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции силами 3-го Украинского фронта. Бойцы учитывают трофейное оружие на складе. Украина.
Смотрите. Вглядывайтесь. Знайте.
21 марта, 12:11Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович КатуковВ преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне Украина.ру запускает спецпроект "Фотоальбом Победы". Мы будем публиковать подборки фотографий тех лет, которые напомнят нам, через какие испытания пришлось пройти нашему народу на пути к заветной цели.