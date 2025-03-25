https://ukraina.ru/20250325/1062019940.html

Хроника энергетической войны: США расширяют санкции, но Россия наращивает экспорт нефти в Индию

Хроника энергетической войны: США расширяют санкции, но Россия наращивает экспорт нефти в Индию - 25.03.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны: США расширяют санкции, но Россия наращивает экспорт нефти в Индию

Объёмы отправляемой в Азию российской нефти растут по мере того, как рынок адаптируется к "прощальным санкциям", которые ввела администрация президента США Джо Байдена, и которые сохранил Дональд Трамп.

2025-03-25T05:10

2025-03-25T05:10

2025-03-25T05:10

хроника энергетической войны

сша

индия

россия

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

минобороны

bloomberg

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Украина продолжает атаковать объекты энергетики на территории РоссииВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками газовое месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, тем самым в очередной раз нарушив договоренность не бить по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщило Минобороны РФ."Вечером 23 марта с 21:00 по 21:50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова", – сказано в сообщении.А в понедельник около двух часов ночи ВСУ атаковали БПЛА нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате нее объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ. После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен. Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК и всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США, сообщила компания 24 марта.Кроме того, 22 марта ВСУ нанесли два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции, а в ночь на 21 марта ВСУ преднамеренно совершили подрыв газоизмерительной станции "Суджа". Тем самым нарушены достигнутые в ходе переговоров с американской стороной договоренности, что еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, подчеркнули в ведомстве."Вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации", – акцентировали в Минобороны.Президент РФ Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта. Но киевские власти уже через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.США усилили санкции в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы, Ирана и КитаяАдминистрация бывшего президента США Джо Байдена тайно предоставила разрешение нефтяной компании Chevron на выплату масштабных сумм в размере сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы, несмотря на действующие санкции, запрещающие такие финансовые операции. Ныне послабления отменены. Об этом 23 марта сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники.В конце ноября 2022 года власти США разрешили Chevron заниматься добычей нефти в республике и экспортировать ее в Соединенные Штаты, несмотря на существующие санкции против Каракаса. Позднее соответствующее разрешение было продлено несколько раз Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.Дополнение к санкционному послаблению, подписанное в ноябре 2022 года, дало американской нефтяной компании Chevron возможность законно выплачивать налоги и роялти венесуэльскому правительству. Указанные источники отметили, что первоначальное разрешение, выданное Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, позволяло компании осуществлять ограниченные операции на территории Венесуэлы.Ранее новая администрация США прекратила действие данного соглашения и потребовала от Chevron свернуть свои действия в Венесуэле. В то же время, как сообщила газета The Wall Street Journal, Белый дом рассматривает возможность продления лицензии для Chevron, позволяющей компании вести дела в Венесуэле.26 февраля 2025 года Дональд Трамп объявил о своем решении отменить с 1 марта исключения из санкционного режима, которые предоставляли американским нефтяным компаниям возможность работать в Венесуэле. Кроме этого, 24 марта Трамп ввёл 25% пошлины против всех стран, которые покупают нефть и газ у Венесуэлы."Любая страна, которая покупает нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам пошлину в размере 25% на любую торговлю, которую они проводят с нашей страной. Вся документация будет подписана и зарегистрирована, а пошлина вступит в силу 2 апреля 2025 года", – сообщил президент США. Как известно, важными покупателями венесуэльской нефти являются Китай, а также компании из Европы (Repsol, Eni, Maurel & Prom) и Индии.Несколькими днями ранее, 20 марта 2025 года, власти США ввели ограничения в отношении 13 компаний и 8 судов, связанных, по данным американской стороны, с транспортировкой иранской нефти и её переработкой в Китае.Рестрикции будут действовать, в частности, в отношении китайской компании Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, занимающейся переработкой нефти (один из так называемых "НПЗ-чайников"), и её руководителя Ван Сюэцина. Фирма, по сведениям американского финансового ведомства, "закупила миллионы баррелей иранской нефти примерно на 0,5 млрд долларов, используя нефтеналивные танкеры, связанные с хуситами и Министерством материально-технического обеспечения ВС Ирана (MODAFL)".Напомним, что "чайниками" называют небольшие китайские НПЗ с нередко устаревшим оборудованием, которые еле сводят концы с концами из-за снижения спроса на топливо, вызванного слабым восстановлением экономики и увеличением использования электромобилей.Новые ограничительные меры США также затрагивают занимающиеся морскими перевозками компании, зарегистрированные, в частности, в КНР и Панаме.Эти фирмы, как полагает американская сторона, связаны с транспортировкой иранской нефти. Так, в список вошли нефтеналивные танкеры Aurora Riley и Catalina, плавающие под флагом Панамы, а также Brava Lake, плавающий под флагом Барбадоса. Кроме того, под санкции попал нефтяной терминал Huaying Huizhou Daya Bay Petrochemical Terminal Storage на юге Китая за покупку и хранение иранской сырой нефти с судна, которое фигурирует в санкционном списке Минфина США.Суда, в отношении которых введены рестрикции, согласно данным Минфина США, используются для перевозки иранских энергоносителей. Включение в санкционный список означает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами. Как подчеркнул американский министр финансов Стив Бессент, США "привержены тому, чтобы перекрыть финансовые потоки", которые позволяют Ирану получать доходы.Это уже четвёртый раунд санкций, направленных против продажи иранской нефти, с тех пор как Дональд Трамп вернулся к власти. 4 февраля 2025 года он подписал указ о восстановлении максимального давления Вашингтона на Тегеран. Документ предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефтиВ январе и феврале 2025 года экспорт из Ирана сократился в среднем до 1,35 млн баррелей в сутки по сравнению со средним показателем 2024-го – 1,7 млн барр./сутки. Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад в начале февраля заявил, что введение односторонних санкций против стран – экспортеров нефти явно дестабилизирует нефтяные и энергетические рынки, а также наносит серьезный ущерб потребителям энергии по всему миру.РФ санкции не помеха: российские компании стали лидерами по поставкам нефти в ИндиюРоссия обогнала Объединённые арабские эмираты (ОАЭ) и стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитических компаний OilX и Kpler, отслеживавших движение танкеров с апреля 2024 по март 2025 года, сообщило 20 марта британское агентство Reuters.За этот период Индия импортировала примерно 3 миллиона тонн нефти (в среднем 74 тысячи баррелей ежедневно). Российская доля за год выросла с 14 до 57%, ОАЭ – упала с 42 до 23%, Катара – с 21 до 9%, остальных стран – с 23 до 9%.Индия занимает седьмое место среди импортеров нефти в Азии, но аналитики прогнозируют увеличение импорта в страну в связи с ростом внутреннего спроса и завершение в ближайшие три-четыре года строительства установок для переработки топлива."Мы будем покупать там, где дешевле", – прокомментировал Reuters ситуацию Прабх Дас, глава индийского нефтехимического завода HPCL Mittal Energy Ltd (HMEL). Стоимость российского топлива "привлекательна для нас, и мы продолжим закупать" у Москвы, пояснил агентству источник с неназванного нефтеперерабатывающего комплекса на севере Индии. Он отметил, что маржа на индийском рынке в этом году ниже ожидаемого, а потому производители больше заинтересованы в покупке дешевого сырья.Индия активно экспортирует переработанное топливо в западные страны, около 13% с ее НПЗ идет в Евросоюз: крупнейшими импортерами являются Нидерланды, Франция, Румыния, Испания и Италия. Прошлым летом Индия обогнала Китай и стала главным импортером российской нефти.Ранее западные информагентства сообщали, что объёмы отправляемой в Азию российской нефти начали расти по мере того, как рынок адаптируется к "прощальным санкциям", которые ввела 10 января 2025 года администрация предыдущего президента США Джо Байдена, и которые сохранил Дональд Трамп. И Китай, и Индия готовы нарастить импорт из России в марте, поскольку трейдеры и нефтепереработчики нашли способы обойти санкции.На маршруты пришли новые, неподсанкционные танкеры, отмечало американское агентство Bloomberg. По данным Kpler, ожидается, что среднесуточные поставки российской нефти в Индию вырастут в марте до 1,92 млн баррелей (это максимум с июля 2024-го, когда они достигали 2,1 млн баррелей). Между тем, в минувшем феврале экспорт падал до минимума с января 2023 года, составив 1,43 млн баррелей. Поставки нефти из РФ в Китай в марте прогнозируются на уровне 973 000 баррелей – против февральских 969 000, самого низкого уровня с декабря 2022 года.О других аспектах энергетической войны против России - в статье Олега Хавича "Хроника энергетической войны. Европа готова получать газ из РФ, а Хорватия претендует на сербский НПЗ"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

сша, индия, россия, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, bloomberg, эксклюзив