Готовится к выборам и включает "радение за народ". Чем сейчас занимается экс-премьер Юлия Тимошенко - 06.11.2024 Украина.ру
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Готовится к выборам и включает "радение за народ". Чем сейчас занимается экс-премьер Юлия Тимошенко
Готовится к выборам и включает "радение за народ". Чем сейчас занимается экс-премьер Юлия Тимошенко - 06.11.2024 Украина.ру
Готовится к выборам и включает "радение за народ". Чем сейчас занимается экс-премьер Юлия Тимошенко
Бывшего премьер-министра Украины и лидера "оранжевой революции" Юлию Тимошенко сейчас часто вспоминают в украинских СМИ в связи с инициативой Зеленского раздать по тысяче гривен населению
2024-11-06T12:07
2024-11-06T13:21
эксклюзив
украина
юлия тимошенко
мария колесникова
владимир зеленский
россия
ссср
батькивщина
верховная рада
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Однако получить их можно будет только установив приложение "Дия" (аналог "Госуслуг") на смартфон, а потратить — только на определенные товары и услуги украинских производителей.Подачку уже сравнили с так называемой "Юлиной тысячей", которую выдавали вкладчикам Сбербанка СССР в 2008 году в счет их сгоревших советских сбережений. Вот только тогда это было $ 142,а сейчас — $ 24.Сама Тимошенко уже назвала инициативу Зеленского плагиатом. У Тимошенко также утверждают, что решение раздать по тысяче накануне выборов является формой подкупа избирателей. Она сама тоже подключилась к избирательной кампании. Штабы ее партии "Батькивщина" уже активно работают, хотя центральная власть пока заявляет о невозможности проведения выборов.Лидер "Батькивщины" сейчас активно использует социальную риторику, критикуя Зеленского за сворачивание социальных программ и рост тарифов. "Вы подняли тарифы на всё. Но, поднимая тарифы, нарушая тот мораторий, который голосовался в этом зале, который обещал Зеленский в начале войны, вы им как подачку швыряете тысячу. Вы думаете, что украинцы — туземцы, которых можно купить за 24 доллара?" — заявила Тимошенко с трибуны Верховной рады.Тимошенко умеет, заламывая руки, показывать себя страдалицей за простой народ, в особенности — за беднейшие слои сельского населения. Но вспоминает она о нем обычно накануне выборов. В Раде она обвиняет центральную власть в воровстве миллиардов на оборонных заказах, на строительстве дорог и фортификаций. Ранее она столь же резко выступала против повышения налогов, утверждая, что это убьет мелкий бизнес.Резко критикует она сейчас и проект бюджета на следующий год за сокращение социальных выплат и заморозку пенсий. В Раде она требует включить в расходную часть бюджета скрытые 133 миллиарда гривен, которые затем хочет направить на производство вооружений, поддержку медиков, учителей, пенсионеров и внутренне перемещенных лиц."Это не бюджет, а сознательное уничтожение украинской нации, вторая война против украинцев в тылу", — с пафосом отметила Тимошенко. По ее словам, 133 миллиарда исчезли вследствие появления финансовой пирамиды между Нацбанком, коммерческими банками и бюджетом.Стенает Тимошенко в Раде и по поводу того, что раненых украинских военнослужащих в коммунальных больницах кормят менее чем на 40 гривен (100 р.) в день. "Мы были шокированы, когда поняли, что на питание одного раненого военного выделяется в день из бюджета 39 гривен 70 копеек. Дорогие друзья, 39 гривен 70 копеек, и ни в чём себе не отказывайте!" — причитала недавно "оранжевая принцесса"."Слуги народа" и Офис президента пока не особо волнуются из-за популистской риторики с ее стороны, поскольку знают, что для Запада она как политик дискредитирована, в Вашингтоне ей не доверяют и, стало быть, ее политические шансы невелики.Тимошенко это понимает и пытается критиковать Зеленского и его "Слуг народа" за сдачу суверенитета. "Я не видела никогда за всю свою политическую жизнь, чтобы так грубо низко расправлялись с суверенитетом Украины. Мы уже живем без суверенитета, фактически не имея права принять ни одно решение, которое бы было в интересах национальных нашего государства. Все принимается на заказ из каких-то непонятных центров управления", — говорит Тимошенко в Раде. По ее мнению, Украине вообще уже не нужен институт президентства, Верховная рада и суды, поскольку всем заправляют иностранцы.Опальный депутат Александр Дубинский тем не менее называет Юлию Тимошенко подельником Зеленского, которая помогла ему узурпировать власть.Депутат Дубинский сейчас находится в СИЗО и фигурирует в деле Андрея Деркача, бывшего депутата Рады, который недавно стал российским сенатором от Астраханской области. В деле фигурирует и Тимошенко, которой шьют работу на РФ. Как сообщало в начале октября украинское издание "Обозреватель", бывший помощник Деркача Андрей Колесников на допросе заявил, что Юлия Тимошенко на протяжении длительного времени поддерживала связь с российским ГРУ. По словам Колесникова, он лично привозил для нее послание из Москвы — некую книгу, название которой он не помнит. Колесников на допросе также сказал, что Тимошенко якобы встречалась с представителями ГРУ в Вене, а также общается с ними с помощью какой-то системы тайных кодов. Тимошенко, утверждает Колесников, якобы отказалась следовать указаниям из России, заявив, что россияне еще должны ей $ 9 миллионов.Самого Колесникова сейчас тоже обвиняют в госизмене, поэтому рассказать на допросе он может всё, что ему укажут.Юлию Тимошенко последнее время видели в "Макдональдсе", где она в стиле американских политиков на камеру съела хот-дог. Затем появлялась на автозаправке и в спортзале. По мнению украинских политологов, если Юля пошла в народ, значит, выборам быть. С другой стороны, в проекте бюджета пока никаких расходов на выборы не планируется, но, возможно, эти деньги тоже надеются получить от милостивых западных партнеров.По украинским социологическим опросам, Тимошенко занимает второе место, уступая Зеленскому и опережая Петра Порошенко. Впрочем, сами по себе исследования украинских социологов никакого доверия не вызывают, тем более что в условиях террора мало кто решится озвучивать свою позицию.Партийные списки "Батькивщины" уже составлены, и возглавляют их руководители областных организаций. Украинские политологи полагают, что шансы Тимошенко повышаются, поскольку она является представителем "старой гвардии" в украинской политике, а многие украинцы подсознательно хотели бы, чтобы всё вернулось и стало как раньше, в период до войны и Евромайдана.Ещё о происходящем внутри украинского политического класса: Молятся на США и требуют мобилизовать женщин и детей. Чем занимаются представители украинской элиты
https://ukraina.ru/20240815/1056869639.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, юлия тимошенко, мария колесникова, владимир зеленский, россия, ссср, батькивщина, верховная рада
Эксклюзив, Украина, Юлия Тимошенко, Мария Колесникова, Владимир Зеленский, Россия, СССР, Батькивщина, Верховная Рада

Готовится к выборам и включает "радение за народ". Чем сейчас занимается экс-премьер Юлия Тимошенко

12:07 06.11.2024 (обновлено: 13:21 06.11.2024)
 
© ba.org.uaЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
© ba.org.ua
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бывшего премьер-министра Украины и лидера "оранжевой революции" Юлию Тимошенко сейчас часто вспоминают в украинских СМИ в связи с инициативой Зеленского раздать по тысяче гривен населению
Однако получить их можно будет только установив приложение "Дия" (аналог "Госуслуг") на смартфон, а потратить — только на определенные товары и услуги украинских производителей.
Подачку уже сравнили с так называемой "Юлиной тысячей", которую выдавали вкладчикам Сбербанка СССР в 2008 году в счет их сгоревших советских сбережений. Вот только тогда это было $ 142,а сейчас — $ 24.
Сама Тимошенко уже назвала инициативу Зеленского плагиатом. У Тимошенко также утверждают, что решение раздать по тысяче накануне выборов является формой подкупа избирателей. Она сама тоже подключилась к избирательной кампании. Штабы ее партии "Батькивщина" уже активно работают, хотя центральная власть пока заявляет о невозможности проведения выборов.
Лидер "Батькивщины" сейчас активно использует социальную риторику, критикуя Зеленского за сворачивание социальных программ и рост тарифов. "Вы подняли тарифы на всё. Но, поднимая тарифы, нарушая тот мораторий, который голосовался в этом зале, который обещал Зеленский в начале войны, вы им как подачку швыряете тысячу. Вы думаете, что украинцы — туземцы, которых можно купить за 24 доллара?" — заявила Тимошенко с трибуны Верховной рады.
Тимошенко умеет, заламывая руки, показывать себя страдалицей за простой народ, в особенности — за беднейшие слои сельского населения. Но вспоминает она о нем обычно накануне выборов. В Раде она обвиняет центральную власть в воровстве миллиардов на оборонных заказах, на строительстве дорог и фортификаций. Ранее она столь же резко выступала против повышения налогов, утверждая, что это убьет мелкий бизнес.
Резко критикует она сейчас и проект бюджета на следующий год за сокращение социальных выплат и заморозку пенсий. В Раде она требует включить в расходную часть бюджета скрытые 133 миллиарда гривен, которые затем хочет направить на производство вооружений, поддержку медиков, учителей, пенсионеров и внутренне перемещенных лиц.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2024
15 августа, 07:30
Тимошенко собирает криминальную армию для переворота? Украинские эксперты о происходящем На Украине обсуждают, какие уроки следует извлечь из текущих военных и прочих событий и к чему готовиться. Похоже на то, что готовыми надо быть буквально ко всему
"Это не бюджет, а сознательное уничтожение украинской нации, вторая война против украинцев в тылу", — с пафосом отметила Тимошенко. По ее словам, 133 миллиарда исчезли вследствие появления финансовой пирамиды между Нацбанком, коммерческими банками и бюджетом.
Стенает Тимошенко в Раде и по поводу того, что раненых украинских военнослужащих в коммунальных больницах кормят менее чем на 40 гривен (100 р.) в день. "Мы были шокированы, когда поняли, что на питание одного раненого военного выделяется в день из бюджета 39 гривен 70 копеек. Дорогие друзья, 39 гривен 70 копеек, и ни в чём себе не отказывайте!" — причитала недавно "оранжевая принцесса".
"Слуги народа" и Офис президента пока не особо волнуются из-за популистской риторики с ее стороны, поскольку знают, что для Запада она как политик дискредитирована, в Вашингтоне ей не доверяют и, стало быть, ее политические шансы невелики.
Тимошенко это понимает и пытается критиковать Зеленского и его "Слуг народа" за сдачу суверенитета. "Я не видела никогда за всю свою политическую жизнь, чтобы так грубо низко расправлялись с суверенитетом Украины. Мы уже живем без суверенитета, фактически не имея права принять ни одно решение, которое бы было в интересах национальных нашего государства. Все принимается на заказ из каких-то непонятных центров управления", — говорит Тимошенко в Раде.
По ее мнению, Украине вообще уже не нужен институт президентства, Верховная рада и суды, поскольку всем заправляют иностранцы.
Опальный депутат Александр Дубинский тем не менее называет Юлию Тимошенко подельником Зеленского, которая помогла ему узурпировать власть.
Депутат Дубинский сейчас находится в СИЗО и фигурирует в деле Андрея Деркача, бывшего депутата Рады, который недавно стал российским сенатором от Астраханской области. В деле фигурирует и Тимошенко, которой шьют работу на РФ.
Как сообщало в начале октября украинское издание "Обозреватель", бывший помощник Деркача Андрей Колесников на допросе заявил, что Юлия Тимошенко на протяжении длительного времени поддерживала связь с российским ГРУ. По словам Колесникова, он лично привозил для нее послание из Москвы — некую книгу, название которой он не помнит. Колесников на допросе также сказал, что Тимошенко якобы встречалась с представителями ГРУ в Вене, а также общается с ними с помощью какой-то системы тайных кодов. Тимошенко, утверждает Колесников, якобы отказалась следовать указаниям из России, заявив, что россияне еще должны ей $ 9 миллионов.
Самого Колесникова сейчас тоже обвиняют в госизмене, поэтому рассказать на допросе он может всё, что ему укажут.
Юлию Тимошенко последнее время видели в "Макдональдсе", где она в стиле американских политиков на камеру съела хот-дог. Затем появлялась на автозаправке и в спортзале. По мнению украинских политологов, если Юля пошла в народ, значит, выборам быть. С другой стороны, в проекте бюджета пока никаких расходов на выборы не планируется, но, возможно, эти деньги тоже надеются получить от милостивых западных партнеров.
По украинским социологическим опросам, Тимошенко занимает второе место, уступая Зеленскому и опережая Петра Порошенко. Впрочем, сами по себе исследования украинских социологов никакого доверия не вызывают, тем более что в условиях террора мало кто решится озвучивать свою позицию.
Партийные списки "Батькивщины" уже составлены, и возглавляют их руководители областных организаций. Украинские политологи полагают, что шансы Тимошенко повышаются, поскольку она является представителем "старой гвардии" в украинской политике, а многие украинцы подсознательно хотели бы, чтобы всё вернулось и стало как раньше, в период до войны и Евромайдана.
Ещё о происходящем внутри украинского политического класса: Молятся на США и требуют мобилизовать женщин и детей. Чем занимаются представители украинской элиты
 
ЭксклюзивУкраинаЮлия ТимошенкоМария КолесниковаВладимир ЗеленскийРоссияСССРБатькивщинаВерховная Рада
 
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