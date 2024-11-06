https://ukraina.ru/20241106/1058655959.html

Молятся на США и требуют мобилизовать женщин и детей. Чем занимаются представители украинской элиты

Молятся на США и требуют мобилизовать женщин и детей. Чем занимаются представители украинской элиты - 06.11.2024 Украина.ру

Молятся на США и требуют мобилизовать женщин и детей. Чем занимаются представители украинской элиты

Представители украинской элиты на этой неделе с замиранием сердца следили за ходом выборов в США, сознавая полную зависимость страны и своих доходов от их исхода.

2024-11-06T05:58

2024-11-06T05:58

2024-11-06T05:58

украина

сша

запад

мустафа найем

михаил назаров

владимир зеленский

слуга народа

"голос"

сенат

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Большая часть элиты давно поставила на Демпартию, а немногие украинские сторонники республиканцев находятся в явном меньшинстве. Однако более всего обе фракции украинской элиты беспокоит вероятность политической турбулентности в США, гражданского противостояния, когда Белому дому будет уже не до Украины. И хотя политика США обычно не меняется со сменой президента, но конкретные марионетки в заморских колониях могут слететь со своих постов, а некоторые проекты США на Украине могут прикрыть.Украинский политолог Михаил Чаплыга в связи с этим пишет, что трагедия Украины даже не в том, что ее судьба зависит от выборов в заморской империи, а в том, что она уже определена, а произошло это из-за тупости и жадности украинских элит.Украинский телеведущий Максим Назаров напоминает, что на Украине выборы отменены, поэтому все так переживают за американцев. "За неимением своих - болеем за братишек, прям переживаем. Трамп уже был, нам он понятен, женщины еще не было, но учитывая, шо последнюю не поддержала только голограмма Майкла Джексона, нужно бы задуматься - ведь ради сохранения такого миропорядка они (именно они) и мертвого достанут, уж поверьте", - пишет Назаров.Накануне выборов американского президента в Вашингтон срочно вылетела делегация украинских депутатов, чтобы договариваться с будущей администрацией о своей политической судьбе. Формально они считаются наблюдателями на американских выборах, но вряд ли следует ожидать, что они увидят какие-то нарушениях у "хозяев".В делегацию вошли, как "Слуги народа", так и депутаты от "Европейской солидарности" и фракции "Голос". Нардеп Ирина Геращенко, ближайший соратник Петра Порошенко, пишет, что для начала они встретились с послом в США Оксаной Маркаровой, обсудив возможности получения двухпартийной поддержки в Сенате и Конгрессе США. После чего вся делегация отправилась поминать жертв "голодомора" к монументу, которые там соорудили в 2015 году, вскоре после Евромайдана. Примечательно, что возле монумента они рассказывали не об исторических событиях 1933 года, а требовали покарать современную Россию, очень условно и схематически увязав одно с другим.На днях Зеленский заявил, что Запад не хочет давать Украине оружие без результатов на фронте. А ВСУ уже стабильно отступают каждый день. Отступает же украинская армия, по его словам, из-за нехватки войск.В тоге представители украинской элиты на этой неделе наперебой стали требовать мобилизовать всех, кого угодно. Брат Мустафы Найема, организатора Майдана, Маси Найем требует мобилизовать за два месяца 160 000 человек, иначе придется подписывать капитуляцию. Он также выразил непонимание, почему украинцы не хотят воевать. "Не хотите воевать? Вам не ценно то, что вы сейчас имеете? Просто подумайте над тем, что вы потеряете, если фронт рухнет", - спрашивает Найем.Дело в том, что подавляющее большинство украинцев в отличие от него ничего и не потеряют. На днях депутат "Батькивщины" Андрей Николаенко признал, что на Украине богатых всего около 1%, а бедных – более 90%. "Хотя около 40% граждан считают себя средним классом, на самом деле их доходы не соответствуют этому уровню", - признал нардеп.Однако 1% богатеющих на войне и западной помощи, которая прекратится в случае перемирия, требует от 90% пожертвовать своей жизнью на фронте или работать на них бесплатно. Заместитель председателя Верховного Суда Украины Александр Мамалуй в интервью "Ukraine TV" рассказывает, что Украина находится в одном шаге от введения трудовой повинности. Украинцы должны будут работать без зарплат, исключительно за продуктовый паек.Глава "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская рассказывает, что Украине срочно необходима мобилизация женщин. Она также подчеркнула необходимость ранней подготовки детей к войне, начиная с 5-6 класса, обучая их управлению дронами.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович говорит, что подобные заявления свидетельствуют об агонии системы на Украине. "Начало проступать истинное лицо всех этих Берлинских, Корчинских, Портниковых и прочих Янин Соколовых [украинских пропагандистов-националистов]. Они почувствовали приближающуюся агонию системы, в которой они уже видели себя в дамках - распорядителями ваших жизней и смертей, потому что они - "державною" и "патриоты". И они готовы вас всех утянуть с собой в могилу, лишь бы не возникло мира, в котором вы, вы сами распоряжаетесь своей жизнью, свободой, имуществом, будущим и настоящим, а не борцы с Булгаковым", - заявил Арестович, призывая также покончить на Украине с петлюровщиной, пока она не покончила с украинцами.Опальный депутата Александр Дубинский, комментируя инициативы с мобилизацией женщин и детей, иронически предлагает просто приклеивать им всем бороды и мобилизовать, как мужчин. Во время Парагвайской войны, в которой погибло 90% мужского населения Парагвая, так поступали с мобилизованными детьми на финальной стадии конфликта.Одесский анархист Вячеслав Азаров подозревает, что те, кто призывает мобилизовать женщин и детей, делают это из корыстных побуждений. "В последние дни наблюдается парад турбо-патриотов, которые наперебой призывают ко всеобщей мобилизации населения, вплоть до женщин и детей, грозятся затяжной войной, трудовой повинностью, карточной системой. Я думаю, что в правовом государстве такие вбросы сразу должны влечь за собой строгий аудит их материального положения за время войны, чтобы общество ясно понимало, - они это делают из фанатизма или корыстных побуждений?", - пишет Азаров.По сути же, эти призывы связаны с выборами в США и неопределенностью относительно дальнейшего поступления денег и вооружений. Как говорил Зеленский, Запад требует успехов на фронте, без которых дает Киеву меньше средств. Чтобы показать хоть какой-то успех, нужно сделать пушечным мясом даже детей. Вышеупомянутый депутат Дубинский пишет, ссылаясь на New York Times, что живых людей Киеву хватит еще на 6-12 месяцев войны. И это значит, по его мнению, что еще 6-12 месяцев власти смогут воровать примерно по 1 миллиарду долларов в месяц. И они не откажутся от перспективы получить еще 6-12 миллиардов.тио еще беспокоит украинскую элиту в эти дни - в статье Дмитрия Ковалевича "Выталкивают друг друга на фронт и ищут, кого еще мобилизовать. Чем занимается украинская элита"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

украина, сша, запад, мустафа найем, михаил назаров, владимир зеленский, слуга народа, "голос", сенат